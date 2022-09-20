Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме - фрагмент тела военного из Никополя, 36-летнего бойца 93-й бригады "Холодный Яр" Сергея Совы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Стало известно, что рука с сине-желтыми браслетами, которую получили во время эксгумации тел украинских мучеников в Харьковской области, - это останки украинского воина Сергея Совы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областной информационный штаб Днепропетровщины.
Фотография с процедуры эксгумации облетела весь мир – впечатляющий снимок останков руки с браслетом сине-желтого цвета.
Жительница Никополя Оксана Сова узнала своего мужа по татуировке на теле. Ее любимый – 36-летний боец нашей славной 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова.
У него было звание кандидата в мастера спорта (бокс), был чемпионом Украины среди юниоров. Сам решил пойти на срочную службу в воздушных силах Украины.
В ходе АТО в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" мужчина защищал Пески, доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. За примерную службу Сергей Сова был удостоен многочисленных наград.
"Я узнала своего мужа по многочисленным татуировкам и желто-синим браслетикам, с которыми Сергей не расставался с 2014 года", - вспоминает жена погибшего воина Оксана. Эти браслетики как обереги ему подарили дети.
Старший сын Сергея Марат написал письмо президенту. Подросток просит содействовать более быстрому возвращению тела отца в родной город для достойного захоронения. Также он отмечает, что хотел бы, чтобы его отца наградили, как Героя. К сожалению, посмертно.
Пожалуйста, подождите...
Сумщину...Сергей освобождал Сумщину...Слава Господу! Слава Украине! Героям
Слава! 💙💛
зміцнювати національну єдність, свідомість і викорінювати вату, щоб х-ло не думав, що його тут на нього чекають медведчуки-рабіновичі, ЗЄ-ленські-єрмаки і десятки міліонів "какая разніца"
подивіться як зараз мілітирузується Польща -
концепція "ми маємо мати спроможність самотужки дати опір х-лу"
чи наважиться х-ло напасти на Польщу, Фінляндію чи Швецію, навіть якщо гниле НАТО не втрутиться?
ні, не наважиться, бо одержить "зимову війну" 1939 року
одно тело не так давно говорило что войну в своей голове он закончил.
https://www.youtube.com/watch?v=5ICjkz7EP2Q
Я сумчанка i будучи свiдком подiй початку вiйни, була шокована
розповiддю головних Героiв тих подiй...I якщо цiй "владi" все зiйде з рук,
то ми не заслуговуемо на гiдне життя...
за гріхи !!!!!!!!!!
ось це саме той випадок, коли війна за гріхи наші !!!!!!!
за легковажність, бездумство на виборах до своєї долі, долі близьких та України, за "какую разніцу", всє воруют і він ворує на Асвальтівництві замість зміцнення оборони і т.д. і т.п. !
осьо подивіться і запам'ятайте:
вот за це, що либиться перед нападом ворога, нам кара Господня
А потрiбно жити з Господом в серцi повсякчас! 🙏🙏🙏
От рахунки і прийшли оплачуйте будь ласка.
6 апреля ·
Коли ми переможемо, то раптом з'ясується, що кращі з тих, які залишаться живими, змушені будуть емігрувати, рятуючись від політичних переслідувань оскаженілої від вседозволеності влади, тотальної цензури і судового свавілля. Країна перетвореться на Білорусь зі своїм серіальним фюрером, населення якої буде хавати сотий сезон «Сватів» і голосувати за Слугу Народу.
27 июля ·
От ви думаєте, що за Зеленського голосували. Ні, насправді. Ви обирали зруйнований Гостомель, спалену «Мрію», Криворожецу на її рештках, масові зґвалтування дітей в Бучі і Бородянці, знищений Маріуполь, захоплений Херсон, підірвані мости, втрачену Луганщину, Харків під градами і Миколаїв, понівечені долі, загублені життя, десятки, сотні тисяч життів. Сподіваюсь, ви вдосталь поржалі?
Герою Слава!
співчуття рідним
мав чоловік кохану дружину, діточок, молодість, здоровья, плани на майбутнє... і ця мєлка наволочь моль плєшива відібрадла все.
нищити кацапів на пень !!!!
і це не син Героя має просити ЗЄ-лєнського про нагороду Герою-батьку, а навпаки, президент України має просити сина прийняти нагороду за захист України і життя батька
ЗЄ-лєнський взяв порятунок Журавля "під свій особистий контроль"
Сержант Журавель своєю смертю застерігав - такий "особистий контроль" буде і з усією Україною, зі всіма нами.
Ми не почули Сержанта Журавля, вже із неба....
сраколизів -дєгєнєралів ......
сраколизів -дєгєнєралів ...... ?
на Муженко, який зараз повернувся на службу і представлений Залужним до нагороди, на Генерала Марченко, Генерала Павловського, Генерала Забродського, Сирського, Наєва.....
рєдкосний ти фрукт, закинутий ще за кілька днів до нападу:
Анатолій Бойко 57d63d88
Реєстрація: 19.02.2022
Гелетея чого не згадав патріот діванний
Хоча різницю між 2014 і 2019 видно чітко.
В нас ССО підготовлене до взаємодії з НАТО, по їхніх стандартах.
Питання до вас такого зе- оптимістичного. Коли в нас закінчилась війна, що президент і його влада закинули посилення війська ?
Максим Дема
Реєстрація: 19.09.2022
підеш туди !
і лика не вьяжеш
А Бутусов після Перемоги буде зелену 'владу" раком ставити. І ми з ним...
ліпше його не застосуєш.....
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Напревеликий жаль, в цій ситуації насторожує інше: старший син Сергія Сови, Марат, ще підліток. Судячи зі стилістики тексту листа, нажаль, є великий сумнів, що його писав підліток. Особливо в частині звернення до "преЗЕдента": "І мав би за честь прийняти від вас нагороду..." Невже хтось вирішив попіаритись навіть на наших закатованих москалями Героях?