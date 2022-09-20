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Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме - фрагмент тела военного из Никополя, 36-летнего бойца 93-й бригады "Холодный Яр" Сергея Совы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Стало известно, что рука с сине-желтыми браслетами, которую получили во время эксгумации тел украинских мучеников в Харьковской области, - это останки украинского воина Сергея Совы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областной информационный штаб Днепропетровщины.

Фотография с процедуры эксгумации облетела весь мир – впечатляющий снимок останков руки с браслетом сине-желтого цвета.

Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме - фрагмент тела военного из Никополя, 36-летнего бойца 93-й бригады Холодный Яр Сергея Совы 01

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Жительница Никополя Оксана Сова узнала своего мужа по татуировке на теле. Ее любимый – 36-летний боец нашей славной 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова.

У него было звание кандидата в мастера спорта (бокс), был чемпионом Украины среди юниоров. Сам решил пойти на срочную службу в воздушных силах Украины.

В ходе АТО в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" мужчина защищал Пески, доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. За примерную службу Сергей Сова был удостоен многочисленных наград.

Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме - фрагмент тела военного из Никополя, 36-летнего бойца 93-й бригады Холодный Яр Сергея Совы 02

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"Я узнала своего мужа по многочисленным татуировкам и желто-синим браслетикам, с которыми Сергей не расставался с 2014 года", - вспоминает жена погибшего воина Оксана. Эти браслетики как обереги ему подарили дети.

Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме - фрагмент тела военного из Никополя, 36-летнего бойца 93-й бригады Холодный Яр Сергея Совы 03

Старший сын Сергея Марат написал письмо президенту. Подросток просит содействовать более быстрому возвращению тела отца в родной город для достойного захоронения. Также он отмечает, что хотел бы, чтобы его отца наградили, как Героя. К сожалению, посмертно.

Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме - фрагмент тела военного из Никополя, 36-летнего бойца 93-й бригады Холодный Яр Сергея Совы 04
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Топ комментарии
+124
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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19.09.2022 22:26
+119
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19.09.2022 22:25
+107
Подяка синам України , які втримали навалу з мордора .
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19.09.2022 22:26
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19.09.2022 22:25 Ответить
Царство Небесное Герою! 🙏🙏🙏 Пишу и плачу...😰 "Холодный Яр" освобождал
Сумщину...Сергей освобождал Сумщину...Слава Господу! Слава Украине! Героям
Слава! 💙💛
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20.09.2022 12:52 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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19.09.2022 22:26 Ответить
Подяка синам України , які втримали навалу з мордора .
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19.09.2022 22:26 Ответить
А войны бы могло и не быть, если бы не поржали в 2019
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19.09.2022 22:28 Ответить
такої ні але б АТО тривало, просто повномаштабна була б відтягнута у часі. Які б рішення можна було б втілити щоби х..ло віддав забрався з України?
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19.09.2022 22:32 Ответить
зміцнювати ЗСУ до стану, коли б х-ло не наважився напасти
зміцнювати національну єдність, свідомість і викорінювати вату, щоб х-ло не думав, що його тут на нього чекають медведчуки-рабіновичі, ЗЄ-ленські-єрмаки і десятки міліонів "какая разніца"

подивіться як зараз мілітирузується Польща -
концепція "ми маємо мати спроможність самотужки дати опір х-лу"
чи наважиться х-ло напасти на Польщу, Фінляндію чи Швецію, навіть якщо гниле НАТО не втрутиться?
ні, не наважиться, бо одержить "зимову війну" 1939 року
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19.09.2022 22:57 Ответить
я з вами згоден, так було б і потрібно
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19.09.2022 23:03 Ответить
щоб тт знав війна іде з 2014, якщо не враховувати минулі століття....наслідків таких могло б не бути це факт, але твій вкид гівна під цим текстом свідчить про твій низький моральний рівень...
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19.09.2022 22:52 Ответить
про моральный уровень.

одно тело не так давно говорило что войну в своей голове он закончил.
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20.09.2022 00:22 Ответить
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19.09.2022 22:58 Ответить
нажаль так
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19.09.2022 23:00 Ответить
Так, так, так, так, так.... строчив кулемет.
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19.09.2022 23:13 Ответить
тупа курка
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19.09.2022 23:35 Ответить
і не просто тупа курка а тупа зеленожопа курка
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20.09.2022 08:46 Ответить
Так воно і є нажаль , досі більшість населення не в змозі провести причинно-наслідковий зв'язок у цій війні
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20.09.2022 08:20 Ответить
"Отжать танк у россиян - молча: война глазами добровольцев из Сум"
https://www.youtube.com/watch?v=5ICjkz7EP2Q
Я сумчанка i будучи свiдком подiй початку вiйни, була шокована
розповiддю головних Героiв тих подiй...I якщо цiй "владi" все зiйде з рук,
то ми не заслуговуемо на гiдне життя...
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20.09.2022 14:08 Ответить
Якби у бабусі була б мошонка з яєчками, то вона була б дідусем...
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19.09.2022 23:50 Ответить
Боже, змилуйся!.. За що це нам??? Нехай життя стане пеклом для кожного росіянина без виключення
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19.09.2022 22:29 Ответить
За що це нам???

за гріхи !!!!!!!!!!
ось це саме той випадок, коли війна за гріхи наші !!!!!!!
за легковажність, бездумство на виборах до своєї долі, долі близьких та України, за "какую разніцу", всє воруют і він ворує на Асвальтівництві замість зміцнення оборони і т.д. і т.п. !

осьо подивіться і запам'ятайте:
вот за це, що либиться перед нападом ворога, нам кара Господня
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19.09.2022 22:48 Ответить
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19.09.2022 22:56 Ответить
...."на майские"
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19.09.2022 22:58 Ответить
Щось дєрмака не видно. Еге ж! Так в нього ж он-лайн сеанс з патрушевим і бортніковим.
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19.09.2022 23:09 Ответить
Кодло жирує.
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19.09.2022 23:14 Ответить
на крові.....
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19.09.2022 23:31 Ответить
А попередні ***********? Можна подумати , що вони кращі. Всі думали про гроші, а не про Україну.
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20.09.2022 10:17 Ответить
Та ще за те, що до Господа бiльшiсть молитов тiльки в мить скрути...
А потрiбно жити з Господом в серцi повсякчас! 🙏🙏🙏
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20.09.2022 13:45 Ответить
Як казав Юрій Каракай (царство небесне) у 2019 році: "Крим і Донбас - це плата за зраду Ющенка українцями. Рахунки за Пороха прийдуть пізніше".

От рахунки і прийшли оплачуйте будь ласка.
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20.09.2022 08:03 Ответить
Yurii Karakay

6 апреля ·

Коли ми переможемо, то раптом з'ясується, що кращі з тих, які залишаться живими, змушені будуть емігрувати, рятуючись від політичних переслідувань оскаженілої від вседозволеності влади, тотальної цензури і судового свавілля. Країна перетвореться на Білорусь зі своїм серіальним фюрером, населення якої буде хавати сотий сезон «Сватів» і голосувати за Слугу Народу.
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20.09.2022 08:33 Ответить
ви тут маячню зелупооку несете пане
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20.09.2022 08:34 Ответить
Yurii Karakay

27 июля ·

От ви думаєте, що за Зеленського голосували. Ні, насправді. Ви обирали зруйнований Гостомель, спалену «Мрію», Криворожецу на її рештках, масові зґвалтування дітей в Бучі і Бородянці, знищений Маріуполь, захоплений Херсон, підірвані мости, втрачену Луганщину, Харків під градами і Миколаїв, понівечені долі, загублені життя, десятки, сотні тисяч життів. Сподіваюсь, ви вдосталь поржалі?
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20.09.2022 08:45 Ответить
а витаскать із забуття януковоща десь із підмосковія , де він рани зализував , коли партія регіонів вже розбіглась і зробити його премєром то шо ОЦЕ БУЛО ЗІ СТОРОНИ ЮЩЕНКА ВІДНОСНО МАЙДАНУ ???? я помню ці довгі розсусолювання про примирення і теребіння білосніжних манжетів на всих телеканалах !!
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20.09.2022 09:49 Ответить
Вічна Пам'ять Герою.
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19.09.2022 22:32 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

співчуття рідним

мав чоловік кохану дружину, діточок, молодість, здоровья, плани на майбутнє... і ця мєлка наволочь моль плєшива відібрадла все.
нищити кацапів на пень !!!!

і це не син Героя має просити ЗЄ-лєнського про нагороду Герою-батьку, а навпаки, президент України має просити сина прийняти нагороду за захист України і життя батька
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19.09.2022 22:40 Ответить
RIP HERO!
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19.09.2022 22:45 Ответить
Хай ця рука до самої смерті сниться Зе актору як нагадування про "мір в глазах" .
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19.09.2022 22:45 Ответить
Йому сниться заможне і безтурботне майбутнє, якщо нарід знову проголосує за "слугу Бені".
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19.09.2022 22:51 Ответить
це фото з Бирючого, коли на нейтралці повільно вмирав Сержант Журавель
ЗЄ-лєнський взяв порятунок Журавля "під свій особистий контроль"
Сержант Журавель своєю смертю застерігав - такий "особистий контроль" буде і з усією Україною, зі всіма нами.
Ми не почули Сержанта Журавля, вже із неба....
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19.09.2022 23:09 Ответить
Ми промовчали i це наша колективна провина iз зе...
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20.09.2022 13:51 Ответить
Напевно ні , в нас є люди які є патріотами своєї країни .
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19.09.2022 23:19 Ответить
Вічна пам'ять ...🖤
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19.09.2022 22:49 Ответить
Низький уклін і вічна пам'ять цьому герою...
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19.09.2022 22:53 Ответить
С.У.М.
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19.09.2022 22:54 Ответить
А не можна той браслет з зотлілої руки закатованої в Ізюмі людини віддати Зеленському?Він так ******** браслети,як натяк на патріотизм,нехай поносить.Може проникнеться бідою,яку приніс в країну. Тільки не пишіть,що це жорстоко.Після перемоги ми всі жахнемося від кількості жертв.
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19.09.2022 22:54 Ответить
Перша біда пройшла з Слов'янська на Донецьк , потім зелений коридор (від слова зеленський?) Полум'яні речі на параді на Хрещатику , нагородження
сраколизів -дєгєнєралів ......
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19.09.2022 23:07 Ответить
це ти натякаєш на Пороха?
сраколизів -дєгєнєралів ...... ?
на Муженко, який зараз повернувся на службу і представлений Залужним до нагороди, на Генерала Марченко, Генерала Павловського, Генерала Забродського, Сирського, Наєва.....

рєдкосний ти фрукт, закинутий ще за кілька днів до нападу:
Анатолій Бойко 57d63d88
Реєстрація: 19.02.2022
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19.09.2022 23:39 Ответить
Ти ще на рахівниці під стіл їздив і на г&вно "буба " казав коли я на Цензорі новини читав .
Гелетея чого не згадав патріот діванний
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20.09.2022 14:09 Ответить
На жаль, але Боневтіку все це якось пофіг. Воно ще дужче буде піаритись перед світовими лідерами, що мов дивіться який я незламник, за українську символіку вбивають, а я в ній ходжу і буде делагацію за делегацією возити вже в місто Ізюм. І там ніхто навіть не подумає, що Ізюм на Слобожанщині і бункер в Києві - то різні речі. В Ізюмі воювали, а в бункері жирували.
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20.09.2022 07:22 Ответить
Зе не вартий того, щоб тримати цi браслети героiчнои людини...
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20.09.2022 14:14 Ответить
тележка постит и сразу удаляет постит и удаляет...
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19.09.2022 23:16 Ответить
і з цим Аднім народом воно зібралось Дагавариватца
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19.09.2022 23:16 Ответить
Їбаште кацапов всегда і вєздє ..
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19.09.2022 23:18 Ответить
Отож бо й воно, що не думаєш, а варто, бо Зеля просто на рідкість покидьок, лицемір, брехун. Яник порівняно з ним - свята людина.
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19.09.2022 23:44 Ответить
Зеля не самий кращій варіант президента в мирний час, багато помилок, навмісно чи ні, ми не володіемо достовірной інформаціею, щас маемо те що маемо. А потом , коли перможемо, погналі наш УКРАЇНСЬКИЙ срач))
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19.09.2022 23:55 Ответить
Скажіть мені чому армія 2019 нічим не відрізняється від армії початку 2022 ?
Хоча різницю між 2014 і 2019 видно чітко.
В нас ССО підготовлене до взаємодії з НАТО, по їхніх стандартах.
Питання до вас такого зе- оптимістичного. Коли в нас закінчилась війна, що президент і його влада закинули посилення війська ?
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20.09.2022 08:54 Ответить
а давай ти ватно-подляковський бот
Максим Дема

Реєстрація: 19.09.2022
підеш туди !
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19.09.2022 23:44 Ответить
вже напився, сволота кацапська ?
і лика не вьяжеш
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20.09.2022 00:12 Ответить
ну ти і дебіл))), можливо я для тебе і сволото, но в упор не можу понять, чому "кацапська"
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20.09.2022 00:24 Ответить
Дивись дивана не розвали розходився
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20.09.2022 14:13 Ответить
Порох? Не думаєш?! Офігенно! Подивись на соратників Пороха і на срань, що оточила Пісюаніста...різницю бачиш?

А Бутусов після Перемоги буде зелену 'владу" раком ставити. І ми з ним...
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19.09.2022 23:46 Ответить
Ключевое выражение " Після Перемоги" , а щас на рашке долоні потирають, шо ми сремся
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20.09.2022 00:03 Ответить
ми нє срьомся, ми холоднокрівно підтираємося, ЗЄ-лєю...
ліпше його не застосуєш.....
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20.09.2022 00:15 Ответить
не бачу різниці!!! у тому то і проблема. той свіх ставив, а цей своіх.. А ми, *** , не владея информацией , только и можем по чатам ругаться.
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20.09.2022 00:18 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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19.09.2022 23:57 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя, за кожного помстимося! СЛАВА УКРАїНІ !
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20.09.2022 00:24 Ответить
раша то є біда... але більша біда це Україна котора не захистить та не відплатить за своїх синів
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20.09.2022 00:44 Ответить
Вічна Слава Герою! Муки, які він прийняв, загинувши за Незалежність нашої Батьківщини, ніколи не будуть забуті прийдешніми поколіннями українців!

Напревеликий жаль, в цій ситуації насторожує інше: старший син Сергія Сови, Марат, ще підліток. Судячи зі стилістики тексту листа, нажаль, є великий сумнів, що його писав підліток. Особливо в частині звернення до "преЗЕдента": "І мав би за честь прийняти від вас нагороду..." Невже хтось вирішив попіаритись навіть на наших закатованих москалями Героях?
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20.09.2022 01:07 Ответить
Слів нема - РЕСПЕКТ, ШАНА, ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!
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20.09.2022 07:36 Ответить
Шана
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20.09.2022 09:22 Ответить
Героям Слава !
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20.09.2022 11:26 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою!!!
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20.09.2022 15:58 Ответить
Вечная Память Героям Украины! СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.09.2022 19:25 Ответить
Скільки ще загине синів та доньок України навіть не можу уявити! Вічна пам'ять всім загиблим за незалежність України!
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06.03.2023 16:50 Ответить
 
 