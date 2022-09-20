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Украина получит от Словении 28 модернизированных танков М-55S. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Словения и Германия договорились о схеме "кругового обмена", в результате которой Украина получит 28 модернизированных танков M-55S.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе премьер-министра Словении Роберта Голоба.

Сообщается, что Словения в обмен на переданные Украине танки получит 35 германских грузовых автомобилей и пять автомобильных цистерн.

"Этот "круговой обмен" также усилит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией", – отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Словения согласовали передачу Украине 28 танков M-55S

Украина получит от Словении 28 модернизированных танков М-55S 01

Как отмечает "Милитарный", многие страны, в которых на вооружении остались старые Советские танки, провели их модернизацию. Словения провела глубочайшую модернизацию устаревших танков Т-55. Эту модернизацию проводили совместно Словенская компания STO RAVNE и израильская Elbit. В ходе этих работ модернизировано 30 машин.

Последний обновленный Т-55 был передан в вооруженные силы Словении в 1999 году. В ходе модернизации установлена новая 105 мм пушка L7 с тепловым кожухом. На танки была установлена динамическая защита, элементы которой хорошо видны на корпусе и башне. Система управления огнем была улучшена путём установки цифрового баллистического вычислителя. Оружие стабилизировано в двух плоскостях. Установлен новый прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером.

Украина получит от Словении 28 модернизированных танков М-55S 02

Также на машине был установлен прицел командира Fotona COMTOS-55 с независимой линией визирования стабилизации. Танк M-55S военных Словении. Фото из открытых источников. Он позволяет ему вести цели и даже проводить наведение пушки независимо от наводчика, если потребуется.

Извещатель лазерного облучения LIRD-1A связан с системой пуска дымовых гранатометов IS-6, которые могут быть автоматически активированы в случае чрезвычайной ситуации. Танк M-55S военных Словении.

Украина получит от Словении 28 модернизированных танков М-55S 03

Модернизация дизельного двигателя V-12 привела к увеличению мощности с 520 л. до 600 л.с. Также танк был оснащен новыми резинометаллическими гусеницами.
Украина получит от Словении 28 модернизированных танков М-55S 04
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Топ комментарии
+45
Розумію, що зараз "зафакають" ці танки, цю новину й Словенію заодно - АЛЕ!
Шо в людей є - те й дають!
Так-що дякуем...
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20.09.2022 08:36
+31
В любом случае лучше чем ничего
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20.09.2022 08:36
+27
Дякуємо!
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20.09.2022 08:36
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Нічого не можу сказати про цю техніку, бо не спеціаліст. Але дуже цікаво було б прочитати відгук нашого танкіста (що, мабуть, малоймовірно, вони зараз на "Цензорі" не сидять) - пішов би він у бій на цьому танку? Відразу все було б зрозуміло.
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20.09.2022 12:13 Ответить
Дауншифт наперегонки
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20.09.2022 13:26 Ответить
Не фукаейте!! Очень модернизирофанный танк Т-55!! Разфе , что пушка мелкофата!!......Т -54, Т-55, Т-62 это фсе танки из серии Т-54... с небольшим отличием!!!! Любой самый хренофый танк лучше БТРа.. скажите спасибо Польше , Чехии , и Слофакии, что дают и помогают хоть этим !! А ********* из ФРГ фообще нас игнорируют!!....,Хотя ф марте обещали горы (по 200-300) штук, танкоф и пушек!!..Таких бы модернизирофанных танкоф Т-55 штук-300-400 и россии придёт ******......Фсё рафно любой танк расчитан на один бой и ФСЁ.....****** и танку и экипажу!!.
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20.09.2022 14:43 Ответить
А де брати снаряди? Калібр 105.мм - у України нема.
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20.09.2022 22:58 Ответить
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