Украина получит от Словении 28 модернизированных танков М-55S. ВИДЕО+ФОТО

Словения и Германия договорились о схеме "кругового обмена", в результате которой Украина получит 28 модернизированных танков M-55S.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе премьер-министра Словении Роберта Голоба.

Сообщается, что Словения в обмен на переданные Украине танки получит 35 германских грузовых автомобилей и пять автомобильных цистерн.

"Этот "круговой обмен" также усилит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией", – отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Словения согласовали передачу Украине 28 танков M-55S

Как отмечает "Милитарный", многие страны, в которых на вооружении остались старые Советские танки, провели их модернизацию. Словения провела глубочайшую модернизацию устаревших танков Т-55. Эту модернизацию проводили совместно Словенская компания STO RAVNE и израильская Elbit. В ходе этих работ модернизировано 30 машин.

Последний обновленный Т-55 был передан в вооруженные силы Словении в 1999 году. В ходе модернизации установлена новая 105 мм пушка L7 с тепловым кожухом. На танки была установлена динамическая защита, элементы которой хорошо видны на корпусе и башне. Система управления огнем была улучшена путём установки цифрового баллистического вычислителя. Оружие стабилизировано в двух плоскостях. Установлен новый прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером.

Также на машине был установлен прицел командира Fotona COMTOS-55 с независимой линией визирования стабилизации. Танк M-55S военных Словении. Фото из открытых источников. Он позволяет ему вести цели и даже проводить наведение пушки независимо от наводчика, если потребуется.

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Извещатель лазерного облучения LIRD-1A связан с системой пуска дымовых гранатометов IS-6, которые могут быть автоматически активированы в случае чрезвычайной ситуации. Танк M-55S военных Словении.

Модернизация дизельного двигателя V-12 привела к увеличению мощности с 520 л. до 600 л.с. Также танк был оснащен новыми резинометаллическими гусеницами.

