Кулеба обсудил с сенатором-республиканцем Ришем усиление ПВО Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил в Нью-Йорке вопрос поддержки Украины с республиканцем Джимом Ришем, который в 2019-2021 годах возглавлял комитет Сената по международным отношениям.

Об этом Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"На нашей сегодняшней встрече с сенатором Джимом Ришем я сосредоточился на способах усиления возможностей противовоздушной обороны Украины для лучшей защиты украинских городов и поселков от сокрушительных ракетных атак России. Я также отметил важность определения России государственным спонсором терроризма", - отметил он.

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