Украинские военные захватили редкую командно-наблюдательную машину "Канонада" врага на Харьковщине. ФОТО

Воины ВСУ смогли захватить редкую машину во время наступательных действий.

Об этом сообщает Telegram-канал СтратКом, передает Цензор.НЕТ.

"Редкая и современная российская командно-наблюдательная машина 1В1003 на базе БТР-80 комплекса управления артиллерией 1В198 "Канонада" захвачена украинскими войсками на Харьковщине", - говорится в сообщении.





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