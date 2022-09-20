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Украинские военные захватили редкую командно-наблюдательную машину "Канонада" врага на Харьковщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Авто Война в Украине

Воины ВСУ смогли захватить редкую машину во время наступательных действий.

Об этом сообщает Telegram-канал СтратКом, передает Цензор.НЕТ.

"Редкая и современная российская командно-наблюдательная машина 1В1003 на базе БТР-80 комплекса управления артиллерией 1В198 "Канонада" захвачена украинскими войсками на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Украинские военные захватили редкую командно-наблюдательную машину Канонада врага на Харьковщине 01
Украинские военные захватили редкую командно-наблюдательную машину Канонада врага на Харьковщине 02

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Топ комментарии
+17
Ось тобі , )(уйло , справжня демілітарізація !
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20.09.2022 09:52
+10
Таки рідкісна, без синьої ізолєнти! відать Ванька ще не встиг поколупатись 🙃
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20.09.2022 09:59
+8
Це супер!!!
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20.09.2022 09:50
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Це супер!!!
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20.09.2022 09:50 Ответить
Ось тобі , )(уйло , справжня демілітарізація !
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20.09.2022 09:52 Ответить
Таки рідкісна, без синьої ізолєнти! відать Ванька ще не встиг поколупатись 🙃
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20.09.2022 09:59 Ответить
Тепер можна керувати кацапськими військами...
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20.09.2022 10:00 Ответить
Це для керування системами торнадр-г. А до HIMARS, ніякої додаткої командної машини не потрібно.
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20.09.2022 10:03 Ответить
нащо машина керування системі, яка працює по gps? А ось для польських Krab-ів на кожні 3 САУ (із 24 в дивізіоні) іде одна командирська гусенична машин, на кожен дивізіон - 2 командно-штабні гусеничні машини та 6 машин підвозу БК. Ну і одна "ремонтно-електронна" машина.

Тому хаймарси - це зброя старшого начальника, катаються уздовж всього фронту. А дивізіон крабів - "сідає" на зону відповідальності декількох бригад і перетворює контрбатарейну боротьбу, наприклад, в симфонію та кантату...
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20.09.2022 14:10 Ответить
Краби це ствольна артилерія.Я порівнював з реактивною.Американська,ще сама себе заряджає,не потрібно додаткової спеціальної машини заряджання.Той же іскандер обслуговує 5 машин.А HIMARS,який також стріляє тактичними ракетами,ніяких обслуговуючих машин не потребує.Просто в бусику привіз касету з ракетою і все.
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20.09.2022 16:47 Ответить
Сильнии в них був кіпіш.
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20.09.2022 10:06 Ответить
А ещё захватили интересную машинку типа РЭБ...тоже крутая тачка...Рубеж кажись название
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20.09.2022 10:13 Ответить
Лендліз?
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20.09.2022 10:24 Ответить
Виглядає як захаращений сарай електрика-монтажника з усякими приспособами
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20.09.2022 10:54 Ответить
Така *******, але зроблена кустарно. Мабуть, задньою, лівою ногою
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20.09.2022 10:59 Ответить
Согласен! На все провода поотрезать - ходить невозможно!
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20.09.2022 13:57 Ответить
А що там на останньому фото на сидінні лежить? Не лубрикант часом?
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20.09.2022 10:55 Ответить
Все що стосується кацапських командних машин, РЕБ та РЛС є рідкісним... до зроблено з гамна і палок у декількох екземплярах.
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20.09.2022 11:33 Ответить
Хоч з гімна та палок, але воно працює і хлопці від того гинуть. Деяка кількість "кулібіних" в них є, тому постачати в армію РЕБ та РЕР вони поки що здатні. Саме тому і є таким цінним захоплення фактично неушкодженої техніки. Та одни список комплетуючих, використаних в цій машині, здатен багато що змінити. Знайдуть ланцюжки постачальників, нахлобучать - кількість залізячча такого в кацапії зменшиться...
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20.09.2022 14:17 Ответить
Те, що командні пункти точно не працюють, довів Харківський наступ. Совковий РЕБ/РЕР ніколи не був ефективним, не думаю, що у кацапів щось змінилося. Комплектуючі там або такі, які вже не постачаються, або такі, що може купити будь-хто.
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20.09.2022 15:14 Ответить
Ви помиляєтесь. Воно працює. Так, з розрахунку "200 снарядів на 1 ціль" а не як у М777 "одни снаряд - одна ціль", але - працює. Як і БПЛА Орлан-10 - гімно гімном, але введений в штатну бойову роботу підрозділів артилерийських. І значно підвищів ефективність їхньої арти.

І я назвав найпростішу річ, яку можна зробити - виявити ланцюги постачальників та системно вплинути на це. А можна ж і основних "конструкторів" виявити, і склади/виробників того обладнання. Навіть якщо зараз це здається "смішними шпигунськими казочками", але і "партизани на херсонщині та мелітопольщині" здавались дивиною. А працюють же - підривають залізницю, підривають гауляйтерів.

Зрозумійте - армія та розвідка, це не справа геніальних Штирліців, а справа "СИСТЕМИ". Аби зрозуміти, звідки партизани, наприклад, взялися, достатньо почитати наказ ГШ про створення в кожній моторизованій бригаді роти/взводу для диверсійної боротьби. Десь це на тормозах виконують, а десь система сформувала ефективні підрозділи, які регулярно діють в тилу окупантів.

Так буде і в царині контррозвідки та агентурної роботи. Знайдуть людей, підготують, і побачимо серію "курили не в тому місці" на заводах та НДІ засрашки, де в штучному режимі виготовляють оті штучні РЕБ та РЕР.
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20.09.2022 15:40 Ответить
До чого тут БПЛА Орлан, як їх наявність доводить ефективність кацапських командних машин?
Навіщо взагалі вся ця купа слів без жодного сенсу?
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20.09.2022 21:22 Ответить
Бо ви верзете якусь відверту дурню. Очевидно, що кацапські командні машини, машини РЕБ, машини РЕР - ефективні та смертоносні. Воно працює та вбиває. Бо введене в систему військ. Штатно. Якби не працювало і не вбивало - ніхто би їх взагалі не створював та не тягнув за великі гроші на фронт. І очевидно, що за допомогою цього залізяччя свинолупі вбивають більше, ніж вбивали б без нього. Головна проблема в тому, що Україна технологічно знаходиться переважно поки що на тому ж технологічному рівні - використовуємо та розвиваємо "надбання" совка та поступово переходимо на натівські технології.

Тож повертаючись до вашого першого посту: ви несете відверту дурню. Командних машин, машин РЕБ та РЛС - в них (принаймні - було) багато, воно працює та вбиває досить (як для кацапів) ефективно. Звісно, у порівнянні з Ескалібурами, снарядами SMARt, ракетами M31A2 та HARM - воно "з гімна та палок". Але поки що і Ескалібуром чи HARM-ом ми відповідаємо не на кожне виявлення таких машин. Та й не виготовляємо ми того чудового заліза проти свинолупського "гімна та палок".
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20.09.2022 23:40 Ответить
"*******" та "рашка" дві несумісні речі, які не зустрічаються поруч. Тільки якщо неспіз..ли десь...
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20.09.2022 11:48 Ответить
Хвантастика...
БТР з калькуляторами.
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20.09.2022 12:36 Ответить
У кацапів що не техніка то дерібас рідкісний.
А то тюбік на сідухє мабуть від геморою.
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21.09.2022 00:25 Ответить
 
 