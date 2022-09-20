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Войска РФ обстреляли Сумщину и Черниговщину: пострадали 2 человека, повреждены и разрушены частные дома. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска обстреляли две громады на Сумщине и две громады на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Вчера враг "Градами", САУ и минометами накрыл две громады Сумщины и две громады Черниговщины. Прямое попадание в жилой дом в Краснопольской громаде - это дом семейной пары пенсионеров. Двое пострадали, находятся в больнице. Дом восстановить невозможно", - говорится в сообщении. 

Также около десятка частных помещений получили повреждения и разрушения.

Также смотрите: За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Белопольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую громады на Сумщине, и Сновскую на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли Сумщину и Черниговщину: пострадали 2 человека, повреждены и разрушены частные дома 01
Войска РФ обстреляли Сумщину и Черниговщину: пострадали 2 человека, повреждены и разрушены частные дома 02
Войска РФ обстреляли Сумщину и Черниговщину: пострадали 2 человека, повреждены и разрушены частные дома 03
Войска РФ обстреляли Сумщину и Черниговщину: пострадали 2 человека, повреждены и разрушены частные дома 04
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Сволота
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20.09.2022 12:04 Ответить
Поки не буде відповіді це буде продовжуватись.
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20.09.2022 17:38 Ответить
 
 