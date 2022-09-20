Будут судить одессита, разведывавшего позиции реактивной артиллерии ВСУ на юге, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности завершила расследование и передала в суд материалы в отношении еще одного агента спецслужб РФ. Он собирал разведданные о дислокации и перемещении артиллерийских подразделений ВСУ возле южного фронта.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, злоумышленник пытался установить позиции украинских дивизионов реактивных систем залпового огня. Сотрудники СБУ задержали российского агента во время спецоперации в Одессе в июне.









У задержанного изъята боевая граната, около полукилограмма тротила с электродетонатором, а также мобильный телефон с перепиской. По данным следствия, предателем оказался местный житель. Собранные им данные оккупанты планировали использовать для массированных ракетных ударов и проведения диверсий. Однако сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили и нейтрализовали эти попытки", - говорится в сообщении.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям УКУ. Обвинительный акт направлен в суд.