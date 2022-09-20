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Будут судить одессита, разведывавшего позиции реактивной артиллерии ВСУ на юге, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности завершила расследование и передала в суд материалы в отношении еще одного агента спецслужб РФ. Он собирал разведданные о дислокации и перемещении артиллерийских подразделений ВСУ возле южного фронта.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Будут судить одессита, разведывавшего позиции реактивной артиллерии ВСУ на юге, - СБУ 01

"Прежде всего, злоумышленник пытался установить позиции украинских дивизионов реактивных систем залпового огня. Сотрудники СБУ задержали российского агента во время спецоперации в Одессе в июне.


Будут судить одессита, разведывавшего позиции реактивной артиллерии ВСУ на юге, - СБУ 02

У задержанного изъята боевая граната, около полукилограмма тротила с электродетонатором, а также мобильный телефон с перепиской. По данным следствия, предателем оказался местный житель. Собранные им данные оккупанты планировали использовать для массированных ракетных ударов и проведения диверсий. Однако сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили и нейтрализовали эти попытки", - говорится в сообщении.

Будут судить одессита, разведывавшего позиции реактивной артиллерии ВСУ на юге, - СБУ 03

Смотрите: В Николаеве задержан агент ГРУ РФ, который фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ на юге Украины, - СБУ. ВИДЕО

Злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям УКУ. Обвинительный акт направлен в суд.
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Топ комментарии
+14
Не вся вата згоріла в Одесі. Не вся.
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20.09.2022 11:37
+5
во время военного времен --- вернуть смертную казнь
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20.09.2022 11:49
+2
Этого - вокруг Одессы. Вокруг Николаева - это другого, из новости выше.
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20.09.2022 12:02
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Не вся вата згоріла в Одесі. Не вся.
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20.09.2022 11:37 Ответить
во время военного времен --- вернуть смертную казнь
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20.09.2022 11:49 Ответить
с такой ****** в ЕС не возьмут.
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20.09.2022 11:51 Ответить
еще один неудачный стартап.
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20.09.2022 11:49 Ответить
100% в СИЗО повесится
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20.09.2022 11:52 Ответить
Нет. Для этих в СИЗО отдельная хата. А на западе отдельное ИТУ организуют сейчас, а то их просто дохера становится.
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20.09.2022 12:01 Ответить
Отако як ця **** валяється на асфальті, прив'зати мотузкою до бампера і дати коло кругом Миколаєва!
Мотузку потім випрати...
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20.09.2022 11:57 Ответить
Этого - вокруг Одессы. Вокруг Николаева - это другого, из новости выше.
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20.09.2022 12:02 Ответить
Одеса - Миколаїв - коло навкруги Миколаїва - Миколаїв - Одеса!
Не?
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20.09.2022 12:12 Ответить
Люди не поймут зачем веревка за машиной волочится.
А дизель лучше бойцам отдать.
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20.09.2022 12:25 Ответить

""
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20.09.2022 12:38 Ответить
Ракова метастаза
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20.09.2022 12:10 Ответить
Это не Труха!!!!
Не того поймали?
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20.09.2022 13:05 Ответить
Зрадників потрібно прибирати по - тихому , без розголосу 😠
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20.09.2022 13:27 Ответить
 
 