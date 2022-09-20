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Столтенберг (1412) Дуда (639) Майя Санду (177) Алар Карис (35)

Президенты Польши, Эстонии, Молдовы и генсек НАТО вместе улетели в Нью-Йорк: Говорят об агрессии РФ и поддержке Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Президенты Польши, Эстонии, Молдовы и генсек НАТО полетели в Нью-Йорк одним рейсом, самолетом польского президента Анджея Дуды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вместе с президентом Анджеем Дудой в США на сессию Генассамблеи ООН следуют генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Молдовы Мая Санду и президент Эстонии Алар Карис", - отметили в канцелярии Дуды.

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что на Генассамблее планирует говорить об агрессии РФ против Украины, поддержке Украины и необходимости реформы Совбеза ООН.

Читайте: Контрнаступление ВСУ было очень эффективным, но нужно быть готовым к долгому пути, - Столтенберг

Президенты Польши, Эстонии, Молдовы и генсек НАТО вместе улетели в Нью-Йорк: Говорят об агрессии РФ и поддержке Украины 01
Президенты Польши, Эстонии, Молдовы и генсек НАТО вместе улетели в Нью-Йорк: Говорят об агрессии РФ и поддержке Украины 02
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когда там выборы генсека наты?....русня точно сгорит если джонсона выберут или грибаускайте)останкинский Барад-дур запалыхает изнутри от огня пердаков)
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20.09.2022 11:44 Ответить
gde to ja slihal shto amerikanci lavrushe jakobi dali vizu dlja vizitu OOH - ALE.....obichnuju - nijakih dip-samoletov i "komandi" iz 50ti fsbshnikov. Vrode kak tot strusil ehatj
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20.09.2022 11:46 Ответить
Cargo для лошадей😂
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20.09.2022 11:56 Ответить
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20.09.2022 11:56 Ответить
Поскольку это уже война цивилизованного мира с людоедами. Под любым предлогом вводите войска НАТО в Украину
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20.09.2022 11:47 Ответить
Щодо позиції Молдови за період повномасштабки є низка питань, але все таки дивишся і розумієш яка ж класна ця Санду. До сих пір згадується як гуляла інетом фотка під час якоїсь конференції за напівзакритими дверима, де вона відчитувала Зе і Ярамака по ситуації з Чаусом немов дітей, і при цьому реально дивилася на Ярмака з таким виглядом типу ти хто взагалі такий, я з офіційною особою розмовляю, а не з завхозом.
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20.09.2022 11:58 Ответить
 
 