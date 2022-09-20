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На Харьковщине разоблачены предатели, которые помогали врагу строить блиндажи и патрулировать города, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

ГБР разоблачило предателей в Волчанске и Купянске, лесничего и экс-правохранителей, которые помогали оккупантам строить блиндажи и патрулировать города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ДБР.

"В Волчанске Харьковской области ГБР задержало главного лесничего, который во время временной оккупации города согласился на сотрудничество с захватчиками. Он взялся руководить лесхозом и организовывать заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей захватчиков. После успешного наступления Вооруженных Сил Украины лесничий начал скрываться от правосудия, но его нашли и задержали. Готовится сообщение о подозрении по факту государственной измены", - говорится в сообщении.

На Харьковщине разоблачены предатели, которые помогали врагу строить блиндажи и патрулировать города, - ГБР 01
На Харьковщине разоблачены предатели, которые помогали врагу строить блиндажи и патрулировать города, - ГБР 02

Также в Волчанске и Купянске ГБР во взаимодействии с ГУНП в Харьковской области разоблачили двух бывших правоохранителей.

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"После нападения РФ на Украину эти лица начали работать в карательных отрядах оккупационной полиции. Они проводили обыски у местного населения, изымали оружие и патрулировали города.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Топ комментарии
+16
Чому серед зрадників так багато "екс-правоохоронців", "екс-сбушників", колишіх силовиків?
Це - щось пороблене...
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20.09.2022 12:20
+12
А що закони військового часу непрацюють?Ось поясніть навіщо вони потрібні країні ці манкурти зрадники?
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20.09.2022 12:17
+11
Відкіля у цій гниди Українські військові ботинки, чи нові хозяї підігнали.
ОТАК БУВАЄ КОЛИ У ЛЮДИНИ НЕМАЄ В ГОЛОВІ ТАКОГО ПОНЯТТЯ ЯК БАТЬКІВЩИНА І
ЇХ ВИХОВУЮТЬ ДЕБІЛЬНІ СЕРІАЛИ "СКОТИ".
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20.09.2022 12:24
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Чергові мерзенні гниди.ДБР-респект...
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20.09.2022 12:13 Ответить
Через це Україні важко звільняти території тому війна може бути і в 2023 році
Бо є багато таких людей що ******* руський мир вони шкодять державі
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20.09.2022 12:17 Ответить
А що закони військового часу непрацюють?Ось поясніть навіщо вони потрібні країні ці манкурти зрадники?
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20.09.2022 12:17 Ответить
Какие именно законы военного времени? Назовите номера, вместе почитаем.
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20.09.2022 13:15 Ответить
Чому серед зрадників так багато "екс-правоохоронців", "екс-сбушників", колишіх силовиків?
Це - щось пороблене...
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20.09.2022 12:20 Ответить
Туда шли работать не самые лучшие слои населения и с определенными целями.
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20.09.2022 13:18 Ответить
Якщо узагальнити, то майже вся мерзота - держслужбовці. Чінуши-паразити з гарними окладами, які їм всі ці місяці платили. Тільки в Ізюмі весь ПФ - колаборанти. Щоб людям зараз нарахувати пенсії - привозять спеціалістів з інших областей.
І цю погань прикоритну навіть не збираються скорочувати.
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20.09.2022 13:46 Ответить
Відкіля у цій гниди Українські військові ботинки, чи нові хозяї підігнали.
ОТАК БУВАЄ КОЛИ У ЛЮДИНИ НЕМАЄ В ГОЛОВІ ТАКОГО ПОНЯТТЯ ЯК БАТЬКІВЩИНА І
ЇХ ВИХОВУЮТЬ ДЕБІЛЬНІ СЕРІАЛИ "СКОТИ".
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20.09.2022 12:24 Ответить
а проспект жукова? вже не треба? там завжди був розсадник кацапізму
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20.09.2022 12:28 Ответить
На гілляку гнид.Бо інакше цьому бл###дству кінця-краю не буде.
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20.09.2022 12:45 Ответить
это Всё клоун Зеленский и слуги народа!! понабирали в облсоветы и исполкомы, а также в громады и все силовые структуры всякую пророссийскую сволочь во главе с продажным жидом Кернесом, а теперь имеем отрицательный результат!! Фсё было сделано назло...... !!Лишь бы не фыиграли местные фыборы депутаты от Порошенко или Тимошенко!!... Фспомните сколько фони было и ещё сколько фони они будет фокруг проспекта изфергу Жукофу!!.... Харькофскую область нужно фсю "перетрахать" от кацапоф!!
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20.09.2022 15:34 Ответить
 
 