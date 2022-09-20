На Харьковщине разоблачены предатели, которые помогали врагу строить блиндажи и патрулировать города, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
ГБР разоблачило предателей в Волчанске и Купянске, лесничего и экс-правохранителей, которые помогали оккупантам строить блиндажи и патрулировать города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ДБР.
"В Волчанске Харьковской области ГБР задержало главного лесничего, который во время временной оккупации города согласился на сотрудничество с захватчиками. Он взялся руководить лесхозом и организовывать заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей захватчиков. После успешного наступления Вооруженных Сил Украины лесничий начал скрываться от правосудия, но его нашли и задержали. Готовится сообщение о подозрении по факту государственной измены", - говорится в сообщении.
Также в Волчанске и Купянске ГБР во взаимодействии с ГУНП в Харьковской области разоблачили двух бывших правоохранителей.
"После нападения РФ на Украину эти лица начали работать в карательных отрядах оккупационной полиции. Они проводили обыски у местного населения, изымали оружие и патрулировали города.
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Бо є багато таких людей що ******* руський мир вони шкодять державі
Це - щось пороблене...
І цю погань прикоритну навіть не збираються скорочувати.
ОТАК БУВАЄ КОЛИ У ЛЮДИНИ НЕМАЄ В ГОЛОВІ ТАКОГО ПОНЯТТЯ ЯК БАТЬКІВЩИНА І
ЇХ ВИХОВУЮТЬ ДЕБІЛЬНІ СЕРІАЛИ "СКОТИ".