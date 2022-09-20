За минувшие сутки оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов Херсонской области. ФОТО

Открыто 20 уголовных производств по военным преступлениям военнослужащих РФ в Херсонской области.

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне накрыли артиллерийским и минометным огнем Нововознесенское, Миролюбовку, Ольгино, Архангельское, Каменное и Новопетровку. Есть раненые, зафиксированы разрушения домов, административных зданий, магазинов и складов. Некоторые наиболее пострадавшие села остаются без газа и частично без воды и электричества", – говорится в сообщении.





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