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Starlink заработал даже в Антарктиде. Сеть недоступна только в РФ, Беларуси и нескольких странах. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Технологии
Спутниковая интернет-сеть Starlink начала работать на всех континентах Земли.
Об этом в Twitter заявил глава SpaceX Илон Маск, передает Цензор.НЕТ.
"Starlink сейчас работает на всех континентах, включая Антарктиду", – написал он.
Без доступа к Starlink остались только Беларусь, Россия, Китай, Иран, Сирия, Афганистан и Северная Корея.
Кроме того, доступ к Starlink отсутствует на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и ОРДЛО, а также в районах, непосредственно граничащих с РФ и РБ.
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показать весь комментарий20.09.2022 13:35
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Усе б покрив "туман війни" і морок інформаційного небуття.
Треба максимально видалити ракову пухлину мордора з тіла нещасної планети. І хай собі там одне з одним в скрєпні бутилочки граються.