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Беларусь (7523) Россия (91236) Маск Илон (121) Starlink (62)

Starlink заработал даже в Антарктиде. Сеть недоступна только в РФ, Беларуси и нескольких странах. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Технологии

Спутниковая интернет-сеть Starlink начала работать на всех континентах Земли.

Об этом в Twitter заявил глава SpaceX Илон Маск, передает Цензор.НЕТ.

"Starlink сейчас работает на всех континентах, включая Антарктиду", – написал он.

Без доступа к Starlink остались только Беларусь, Россия, Китай, Иран, Сирия, Афганистан и Северная Корея.

Кроме того, доступ к Starlink отсутствует на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и ОРДЛО, а также в районах, непосредственно граничащих с РФ и РБ.

Смотрите: Связь и интернет в Донецкой области будут. В область передали новую систему Tesla Powerwall 2, - Федоров. ФОТО

Starlink заработал даже в Антарктиде. Сеть недоступна только в РФ, Беларуси и нескольких странах 01
Starlink заработал даже в Антарктиде. Сеть недоступна только в РФ, Беларуси и нескольких странах 02
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Топ комментарии
+11
Ізгої ідуть за рускім кораблем.
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20.09.2022 13:25
+4
А кацапам і не потрібно у них "батут рогозіна" все "рішаєт".
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20.09.2022 13:29
+4
Якби не Старлінк, то українці нічого б не знали ні про героїчну оборону Маріуполя і МК Азовсталь, а ні про трагічну долю їх захисників.
Усе б покрив "туман війни" і морок інформаційного небуття.
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20.09.2022 13:35
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Ізгої ідуть за рускім кораблем.
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20.09.2022 13:25 Ответить
И Венесуэла тоже.
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20.09.2022 13:28 Ответить
Вєнєсуелі зараз не до інтернету... якщо там ситуація з позаминулого року не змінилася (а чого б їй мінятися?), то там нарід цікавлять більш приземлені питання - як не померти з голодухи і чим підтерти сраку коли лопухи повʼянуть.
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20.09.2022 13:45 Ответить
Так там круглий рік лЄто. Закінчаться лопухи в хід підуть банани
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20.09.2022 14:07 Ответить
Ну тоді я за них не переймаюся Виживуть.
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20.09.2022 15:42 Ответить
ще Куба
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20.09.2022 15:32 Ответить
А кацапам і не потрібно у них "батут рогозіна" все "рішаєт".
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20.09.2022 13:29 Ответить
За те в кацапстані намалювали самий великий портрет *****.
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20.09.2022 13:29 Ответить
вся територія мордору-велике )(уйло.
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20.09.2022 14:01 Ответить
А может приоткрыть нашим ДРГ на России доступ? Чтобы не через кацапских провайдеров работать с некоторыми вещами, особенно где-то около Транссиба, когда нужно будет взрывать мосты над реками и Интернета там может не быть? Вполне же технически можно.
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20.09.2022 13:31 Ответить
а без інтернету ДРГ підірвати ті мости не зможе? ДРГ працюють тільки в зоні покриття?
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20.09.2022 13:42 Ответить
Показово! В раковій пухлині взагалі нічого не повинно працювати "нєскремного"
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20.09.2022 13:32 Ответить
Якби не Старлінк, то українці нічого б не знали ні про героїчну оборону Маріуполя і МК Азовсталь, а ні про трагічну долю їх захисників.
Усе б покрив "туман війни" і морок інформаційного небуття.
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20.09.2022 13:35 Ответить
Він виконав набагато приземленішу роль - став первинним звязком наших військових операцій. На початку війни наші канали оперативного зв'язку були атаковані і старлінк нас порятував. Крім того наша Кропива, яка власне потребувала стабільного звязку на достатньо великих віддалях, власне і отримала великий поштовх завдяки старлінку. Недарма генштаб окупаційних військ істерив і тупотів ніжками на Маска
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20.09.2022 14:07 Ответить
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20.09.2022 13:37 Ответить
kacap proslushivaet vrazhesky intyrneti
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20.09.2022 13:51 Ответить
І не треба включати, будь ласка.
Треба максимально видалити ракову пухлину мордора з тіла нещасної планети. І хай собі там одне з одним в скрєпні бутилочки граються.
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20.09.2022 13:38 Ответить
Ой, а што ж такоє? А прастих людєй та зашто? (С) арія кацапського лібєрала.
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20.09.2022 13:43 Ответить
Сразу видно как сейчас идеологически/политически поделен наш мир.
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20.09.2022 13:44 Ответить
Якось синя площа покриття Старлінку території України відображає ймовірні лінії фронту з пітьмою на найближчі 2-3 місяці.
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20.09.2022 13:47 Ответить
Афріка уся. рашка зовсім ніт.
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20.09.2022 15:02 Ответить
 
 