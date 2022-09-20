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В Киевской области обнаружили тела двух человек, которых пытали и убили российские оккупанты, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Бучанском районе обнаружили захоронение двух тел со следами пыток.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"19 сентября 2022 года в лесополосе вблизи села Мироцкое Бучанского района Киевской области обнаружены захоронения двух человек со следами пыток. У убитых завязаны за спиной руки, а на шее скотч. Установлено, что военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации части Киевской области располагали свои позиции вблизи леса в населенном пункте", – говорится в сообщении.

С целью идентификации лиц и установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертиза.

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В Киевской области обнаружили тела двух человек, которых пытали и убили российские оккупанты, - Офис Генпрокурора 01
В Киевской области обнаружили тела двух человек, которых пытали и убили российские оккупанты, - Офис Генпрокурора 02
В Киевской области обнаружили тела двух человек, которых пытали и убили российские оккупанты, - Офис Генпрокурора 03
В Киевской области обнаружили тела двух человек, которых пытали и убили российские оккупанты, - Офис Генпрокурора 04
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Полная ликвидация паРаши и её быдломассы.
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20.09.2022 14:14 Ответить
півроку вже майже з часу як ці уроди здриснули з під Києва
і ще знаходять тіла закатованих
а вони тут були лише місяць

я просто не хочу думати, про те, скільки років ми будемо знаходити подібне в місцях, де раша була півроку

а скільки кісток буде знайдено у штольнях на Донбасі за перебування раші там впродовж майже дев'яти років...

людожерська нація з людожерським поводженням має перебувати десь окремо від решти людства.

ЗА ПАРЄБРІКОМ
АЛЕ ТАКОЇ ВИСОТИ, ЩОБ НЕ ПОВИЛАЗИЛИ НАВІТЬ ГЛЯНУТИ, ЩО РОБИТЬСЯ ДОВКОЛА
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20.09.2022 14:26 Ответить
На першому фото у людини відрубані ступні !!! Рашисти і те бидло яке називають русским народом повинні бути випалені на Землі !
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21.09.2022 07:50 Ответить
 
 