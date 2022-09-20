В Киевской области обнаружили тела двух человек, которых пытали и убили российские оккупанты, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Бучанском районе обнаружили захоронение двух тел со следами пыток.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"19 сентября 2022 года в лесополосе вблизи села Мироцкое Бучанского района Киевской области обнаружены захоронения двух человек со следами пыток. У убитых завязаны за спиной руки, а на шее скотч. Установлено, что военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации части Киевской области располагали свои позиции вблизи леса в населенном пункте", – говорится в сообщении.
С целью идентификации лиц и установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертиза.
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і ще знаходять тіла закатованих
а вони тут були лише місяць
я просто не хочу думати, про те, скільки років ми будемо знаходити подібне в місцях, де раша була півроку
а скільки кісток буде знайдено у штольнях на Донбасі за перебування раші там впродовж майже дев'яти років...
людожерська нація з людожерським поводженням має перебувати десь окремо від решти людства.
ЗА ПАРЄБРІКОМ
АЛЕ ТАКОЇ ВИСОТИ, ЩОБ НЕ ПОВИЛАЗИЛИ НАВІТЬ ГЛЯНУТИ, ЩО РОБИТЬСЯ ДОВКОЛА