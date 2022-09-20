В Киевской области обнаружили тела двух человек, которых пытали и убили российские оккупанты, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В Бучанском районе обнаружили захоронение двух тел со следами пыток.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"19 сентября 2022 года в лесополосе вблизи села Мироцкое Бучанского района Киевской области обнаружены захоронения двух человек со следами пыток. У убитых завязаны за спиной руки, а на шее скотч. Установлено, что военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации части Киевской области располагали свои позиции вблизи леса в населенном пункте", – говорится в сообщении.

С целью идентификации лиц и установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертиза.

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