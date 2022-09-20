Последствия российских обстрелов населённых пунктов Запорожской области. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Вражеской атаке подверглись областной центр, а также населенные пункты Пологовского, Васильевского и Запорожского районов. В результате акта вооруженной агрессии есть раненые и погибшие граждане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"19 сентября, в течение суток, оккупационные войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Еще одна ракета прилетела в село Приветное Запорожской области. Удары повлекли за собой повреждение жилой и критической инфраструктур региона, а также транспортных средств граждан.

Кроме того, за предыдущие сутки зафиксированы обстрелы Орехова, Красной Криницы, Гуляйполя, Новоселовки, Успеновки, Доброполья, Ровнополья, Приморского.

Враг прицельно бил по домам местных жителей, в результате чего повреждены не только их дома, но и прилегающая придомовая территория, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обстреле российские захватчики травмировали гражданских людей. В результате полученных ранений один человек погиб.

По каждому факту вооруженных преступлений сотрудники полиции собрали материалы и передали их в УСБУ в Запорожской области для открытия уголовных производств по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Полиция Запорожской области остается на страже безопасности, продолжает выполнять служебные задачи в условиях войны и контролировать оперативную ситуацию в регионе.

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