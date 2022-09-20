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Вооруженные рашисты в Новой Каховке похитили журналистку, а в Чернобаевке - волонтера. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне на оккупированных территориях в Херсонской области похитили двух женщин, одна из них 54-летняя журналистка Жанна Киселева и волонтер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальном союзе журналистов.

"Вооруженные российские военные вчера похитили из дома в Каховке Херсонской области 54-летнюю журналистку Жанну Киселеву. Жанна Ивановна ранее возглавляла местное издание "Каховская заря", прекратившее выход с началом полномасштабной российско-украинской войны. О похищении Жанны Киселевой и еще одной жительницы Каховки – Ирины Разумей сообщает Каховская городская территориальная громада. Местонахождение похищенных женщин в настоящее время неизвестно.

Вооруженные рашисты в Новой Каховке похитили журналистку, а в Чернобаевке - волонтера 01

Также в Нацполиции Херсонской области сообщают о еще одном похищении.

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"В Чернобаевке вооруженные военные РФ забрали в плен волонтера. ФСБшники пришли по месту жительства мужа, пытали его и жену, провели обыск домовладения, откуда похитили все продукты питания и водочные изделия. После чего оккупанты забрали со двора автомобиль, а самого мужа увезли в неизвестном. направлении", - добавили в Нацполиции.
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20.09.2022 22:50 Ответить
 
 