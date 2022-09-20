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Россияне снова нанесли удар по Славянску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 20 сентября, армия РФ нанесла удар по Славянску, вероятно, ракетами С-300.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Славянской ВГА.

"Сегодня враг снова нанес удар по территории громады. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической. Вероятно, С-300", - говорится в сообщении.

Россияне снова нанесли удар по Славянску 01

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Россияне снова нанесли удар по Славянску 03
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По данным руководителя ГВА, обошлось без пострадавших.
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Типа рехверендум проводят...
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20.09.2022 16:01 Ответить
Нужное число бюллетеней и так сами в урну положит.
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20.09.2022 16:15 Ответить
 
 