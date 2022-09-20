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Россияне снова нанесли удар по Славянску. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 20 сентября, армия РФ нанесла удар по Славянску, вероятно, ракетами С-300.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Славянской ВГА.
"Сегодня враг снова нанес удар по территории громады. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической. Вероятно, С-300", - говорится в сообщении.
По данным руководителя ГВА, обошлось без пострадавших.
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Senator 0eaca536
показать весь комментарий20.09.2022 16:01 Ответить Мне нравится 1
Krotow
показать весь комментарий20.09.2022 16:15 Ответить Мне нравится 0
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