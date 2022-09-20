На благотворительном мероприятии с Жаданом в Вене собрали более 3 тыс. евро для обеспечения гуманитарных нужд Харькова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Вене состоялась дискуссия "Габсбург, который мог стать украинским королем" по случаю годовщины премьеры знаковой национальной оперы "Вишиваний. Король України".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Деньги, вырученные с продажи билетов, сувенирной продукции и книг, произведений харьковских художников Беллы Логачевой, Марички Рубан и Романа Минина, послов проекта "Вишиваний. Король України" - общая сумма 3205 евро, - перечислят Благотворительному фонду "Украина ХХІ" Всеволода Кожемяка для обеспечения гуманитарных нужд Харькова.
В дискуссии приняли участие автор либретто Сергей Жадан и продюсер проекта Александра Саенко.
"Неделю назад в своем обращении к участникам дискуссии Statement Ukraine, приуроченной к открытию выставки современного искусства viennacontemporary, министр информационной политики и культуры Александр Ткаченко обратил внимание на общие моменты в истории Украины и Австрии и заверил, что наша авангардная опера обязательно приедет в Вену, музыкальную столицу мира. Очень приятно получать высокую оценку нашей работы от зрителей, музыкальных критиков и официальных представителей государства. А мы пока готовим показ видеоверсии, созданию которой посвятили многие усилия. Уверена, что это будет очередной успех", - отметила продюсер Александра Саенко
Премьера современной украинской оперы "Вишиваний. Король України", которую назвали знаковой оперой времен Независимости, состоялась в Харькове 1 октября 2022 как результат партнерства БФ "Украина ХХІ" и ХНАТОБ / Восток OPERA.
Композитором выступила Алла Загайкевич, автор либретто – Сергей Жадан, а режиссер-постановщик – Ростислав Держипольский.
В основе либретто – реальная история потомка самой влиятельной монаршей династии Европы Вильгельма фон Габсбург-Лотарингского, которого называли Василием Вышиванным и считали вероятным претендентом на украинский трон. Василий Вышиванный стал национальным героем новой Украины.
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"Непогано влаштувався..." звучить якось образливо щодо людини, яка для України зробила більше, ніж всі дописувачі Цензора, разом узяті.