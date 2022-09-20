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На благотворительном мероприятии с Жаданом в Вене собрали более 3 тыс. евро для обеспечения гуманитарных нужд Харькова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Вене состоялась дискуссия "Габсбург, который мог стать украинским королем" по случаю годовщины премьеры знаковой национальной оперы "Вишиваний. Король України".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Деньги, вырученные с продажи билетов, сувенирной продукции и книг, произведений харьковских художников Беллы Логачевой, Марички Рубан и Романа Минина, послов проекта "Вишиваний. Король України" - общая сумма 3205 евро, - перечислят Благотворительному фонду "Украина ХХІ" Всеволода Кожемяка для обеспечения гуманитарных нужд Харькова.

В дискуссии приняли участие автор либретто Сергей Жадан и продюсер проекта Александра Саенко.

"Неделю назад в своем обращении к участникам дискуссии Statement Ukraine, приуроченной к открытию выставки современного искусства viennacontemporary, министр информационной политики и культуры Александр Ткаченко обратил внимание на общие моменты в истории Украины и Австрии и заверил, что наша авангардная опера обязательно приедет в Вену, музыкальную столицу мира. Очень приятно получать высокую оценку нашей работы от зрителей, музыкальных критиков и официальных представителей государства. А мы пока готовим показ видеоверсии, созданию которой посвятили многие усилия. Уверена, что это будет очередной успех", - отметила продюсер Александра Саенко

Премьера современной украинской оперы "Вишиваний. Король України", которую назвали знаковой оперой времен Независимости, состоялась в Харькове 1 октября 2022 как результат партнерства БФ "Украина ХХІ" и ХНАТОБ / Восток OPERA.

Композитором выступила Алла Загайкевич, автор либретто – Сергей Жадан, а режиссер-постановщик – Ростислав Держипольский.

В основе либретто – реальная история потомка самой влиятельной монаршей династии Европы Вильгельма фон Габсбург-Лотарингского, которого называли Василием Вышиванным и считали вероятным претендентом на украинский трон. Василий Вышиванный стал национальным героем новой Украины.

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На благотворительном мероприятии с Жаданом в Вене собрали более 3 тыс. евро для обеспечения гуманитарных нужд Харькова 01
На благотворительном мероприятии с Жаданом в Вене собрали более 3 тыс. евро для обеспечения гуманитарных нужд Харькова 02
На благотворительном мероприятии с Жаданом в Вене собрали более 3 тыс. евро для обеспечения гуманитарных нужд Харькова 03
На благотворительном мероприятии с Жаданом в Вене собрали более 3 тыс. евро для обеспечения гуманитарных нужд Харькова 04
На благотворительном мероприятии с Жаданом в Вене собрали более 3 тыс. евро для обеспечения гуманитарных нужд Харькова 05
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Працівник Харківської міськради мігби трохи кинути,але він свій порше у автомийку відвіз.
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20.09.2022 16:59 Ответить
It's enough to make cats lough !
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20.09.2022 17:24 Ответить
Не дивно. Адже в Відні оселились найбідніші українці. Цікаво, а скільки зібрали судді на запобіжному заході Трухіну?
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20.09.2022 17:38 Ответить
Непогано влаштувався... А як почуваються його собаки?
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20.09.2022 17:38 Ответить
Так підпишіться і на нього, і на Собак, будете завжди в курсі, що, де і як.
"Непогано влаштувався..." звучить якось образливо щодо людини, яка для України зробила більше, ніж всі дописувачі Цензора, разом узяті.
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20.09.2022 17:46 Ответить
Вибачте, але це ніщо для воюючої країни. Тут люди збирають більше. Може чимось корисним би зайнялись?
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20.09.2022 18:14 Ответить
Бляха, звідки ж ви такі беретеся, співгромадяни їбучі. Ну ладно, не знати, хто такий Жадан, в інфопомийційній помийці це не дивно. Но спочатку, ніж відправити свій висір, можна ж загуглити трохи. Невже зовсім не чули такого прізвища? Я вже писав вище, ця людина ще до 24-го зробила для України більше, ніж всі тут разом, а після 24-го, ну, мабуть тільки Притула більше в матеріальному плані з часників. А про нематеріальний вплив годі й базікати, Жадан - це ******* Україна в освічених громадах.
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22.09.2022 13:24 Ответить
 
 