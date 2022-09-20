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В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В освобожденной Казачьей Лопани Харьковской области нашли две камеры пыток.

Об этом сообщает прокуратура Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

"Пыточные оккупанты обустроили в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина. Российские военные насильственно удерживали людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию. В настоящее время устанавливаются потерпевшие от рук военнослужащих страны-агрессора. Правоохранителями собирается доказательная база по установлению правосудия над российскими военными", - говорится в сообщении.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

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В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 01
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 02
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 03
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 04
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 05
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 06
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 07
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 08
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 09
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 10
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 11
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 12
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 13
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 14
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 15
В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура 16
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Уроды . До ЕС ещё не дошло ? "Танки не дадим , самолёты не дадим ..."
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20.09.2022 18:08 Ответить
НКВД не ушло. НКВД это суть кацапья.
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20.09.2022 18:40 Ответить
 
 