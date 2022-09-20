На юге уничтожены вражеский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе "Shahed-136" - Воздушные силы ВСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
20 сентября бойцы ВСУ сбили на юге Украины российский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
"20 сентября, около 17.00 часов, в Херсонской области, военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь"" сбит очередной российский штурмовик Су-25.
А около 16.00 часов, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбит вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2".
"Это баражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+24 Павло ШОвте
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Я не керуюся в житті принципом ідіотів "вірю/невірю", а піддаю усю інформацію аналізу. Але руцьким ванькам, і їх українським ватним візаві типу тебе легше не напружуватися.
ОК Південь - трошки пізніше за сьогодні відзвітує.