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На юге уничтожены вражеский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе "Shahed-136" - Воздушные силы ВСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

грач,су25

20 сентября бойцы ВСУ сбили на юге Украины российский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"20 сентября, около 17.00 часов, в Херсонской области, военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь"" сбит очередной российский штурмовик Су-25.

А около 16.00 часов, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбит вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2".

На юге уничтожены вражеский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе Shahed-136 - Воздушные силы ВСУ 01
На юге уничтожены вражеский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе Shahed-136 - Воздушные силы ВСУ 02

"Это баражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра", - говорится в сообщении.

Читайте также: В течение суток уничтожен штурмовик Су-25, управляемая авиационная ракета Х-59 и пять беспилотников оперативно-тактического уровня, - Воздушные силы ВСУ
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Топ комментарии
+24
Зелевилупки ще не розірвали дипвідносини з Іраном? І що там з літаком, збитим терористами в січні 2020 - відшкодовувати думає Україна, чи монопокидьки на "********" тягнуть?
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20.09.2022 20:06
+16
Когда мы уже кинем предьяву Ирану за войну против Украины? Мало того что ударные дроны поставляют рашистам так я даже не сомневаюсь что сами иранские военные ети дроны и управляют. Так как для того чтобы ими управлять, как говорил Арестович, нужно учиться до 5 месяцев. А рашисты с ходу как завезли так сразу же начали ети дроны применять.
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20.09.2022 20:13
+14
А шо, Ирану ещё не вдули за поставку дронов ?
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20.09.2022 20:06
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Первый шахид пошел,много их выпустить не могли.
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20.09.2022 20:04 Ответить
Вчера в мск с очередным визитом прибыл иранский грузовой Ил-76 EP-PUS авиакомпании Pouya Air. За 10 дней это уже третий рейс из Тегерана в аэропорт Внуково
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20.09.2022 20:08 Ответить
то фігня..головне голодним іранцям побільше зерна вивезти і просто так віддати.
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20.09.2022 20:20 Ответить
це не перший,наші уже говорили.що вони за допомогою цих дронів уже знищили наші дві 155 гаубиці і дві 122 гаубиці.
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20.09.2022 20:08 Ответить
Не бреши 152 мм і то не точна інфа
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20.09.2022 20:13 Ответить
ну помилився цифрою,зразу треба в брехні звинувачувати?
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20.09.2022 20:36 Ответить
Ну все, бидло підхопило фейк і буде розносити його як коронавірус
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20.09.2022 21:14 Ответить
ну по перше бидло це ти, та ще й кацапське,а все тому,що тільки кацапи можуть починати діалог з образ а по друге це не фейк, тому що людина яку цю інформацію підтверджувала це герой України, бойовий офіцер, хоча тут уже твоя спарва вірити цьому чи ні,ми у вільній країні живемо, але ображати не варто,якщо прагнеш рухатися до цивілізації і Європи,а не бути кацапом який не поважає іншої думки і інших людей, так що на данний момент рівень твого світогладу, манер і вихованості на рівні руського ваньки із за поребрика
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20.09.2022 21:18 Ответить
Кому підтвердив тобі? Чи заяви якихось позаштатних журнашлюшок з непрофільного видання для тебе доказ? Фейк як з'явився, так і зникнув, і залишився лише в головах недоумків, яким легко навішати лапши про будь-що.
Я не керуюся в житті принципом ідіотів "вірю/невірю", а піддаю усю інформацію аналізу. Але руцьким ванькам, і їх українським ватним візаві типу тебе легше не напружуватися.
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20.09.2022 21:37 Ответить
""вірю/невірю", а піддаю усю інформацію аналізу" --- і який ти тут аналіз провів,що вирішив,що це фейк? Чи це просто твоя думка, а ти із тих людей котрі ставлять себе вище інших і вважають своє бачення і думки істиною в цілому світі,а коли хтось інший висловлює свою думку то це усе автоматом для тебе фейки,брехня і пропаганда,якщо вона не співпадає із твоєю?
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20.09.2022 21:43 Ответить
і відразу жзколи ти бачиш що людина щось сказала не так як тобі б цього хотілося то у хід ідуть образи і мати? Це ще раз підтверджує те що ти нічим не відрізняєшся від кацапів,которі також побачили.що україна хоче жити без них,має своє бачення на різні речі,а не таке як у них і зрази розпочалися погрози,образи,а потім уже застосування сили, поздоровляю тебе,ти себе ідентифікував
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20.09.2022 21:46 Ответить
Та забийте. Той "анлітег саган" кілька днів тому зі мною гаркався- не подобалось йому що Штати не вписались на всі сто за нас.Ну і пішов за карабльом історик. Потім ганив мене що я не культурний.
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20.09.2022 23:58 Ответить
Зелевилупки ще не розірвали дипвідносини з Іраном? І що там з літаком, збитим терористами в січні 2020 - відшкодовувати думає Україна, чи монопокидьки на "********" тягнуть?
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20.09.2022 20:06 Ответить
А шо, Ирану ещё не вдули за поставку дронов ?
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20.09.2022 20:06 Ответить
Перший був кілька днів тому. Були фото з маркуванням "гєсрань-2".
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20.09.2022 20:07 Ответить
По повідомленням це вже третій, якщо не пропустив чого. Ще писали, що його не зручно збивати через відносно невелику висоту польоту, але обіцяли ось з цим обов'язково зробити.
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20.09.2022 22:38 Ответить
О 23 годині на Цензорі була інфа Повітряних сил що тільки два приземлили.
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21.09.2022 00:00 Ответить
Когда мы уже кинем предьяву Ирану за войну против Украины? Мало того что ударные дроны поставляют рашистам так я даже не сомневаюсь что сами иранские военные ети дроны и управляют. Так как для того чтобы ими управлять, как говорил Арестович, нужно учиться до 5 месяцев. А рашисты с ходу как завезли так сразу же начали ети дроны применять.
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20.09.2022 20:13 Ответить
Там нічим керувати, після запуску він абсолютно некерований.
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20.09.2022 21:15 Ответить
Арестович писец эксперд дронщик..он как парик одевает..накрасится..любимое платье с шпильками одевает..сразу начинает про иранские дроны расказывать)
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20.09.2022 23:59 Ответить
після того як Україна відїбе кацапію, треба буде допомгти США відїбати Іран
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20.09.2022 20:20 Ответить
А чому це так кацабам не подобається назва Шахід, а придумали якусь херань?
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20.09.2022 20:21 Ответить
Мабуть "чеченьський синдром".
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20.09.2022 20:33 Ответить
Герань от Тегеран
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20.09.2022 21:01 Ответить
Слава ППО!!! Слава ЗСУ !!! https://www.youtube.com/watch?v=PGlew9XUpCk
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20.09.2022 20:49 Ответить
Слава ЗОРКИМ СОКОЛАМ‼️💙💛❤️❤️❤️👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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20.09.2022 21:24 Ответить
До речі, дроном Shahed-136 була атакована інфраструктура порту, і це вже схоже на правду, тому що порт великий, і не змінить свого положення.
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20.09.2022 21:33 Ответить
Надеюсь демонстранты наведут шороху в Иране и отправят руководство в нокаут. Остаётся гадать сколько этого дерьма завезли с ирана
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20.09.2022 22:21 Ответить
....і це всі успіхи за день у ок'південь'...1 дрон і 1 літак....ого як круто! 20тищ.рашистів засіли на правому березі Дніпра, та то нічого, головне дрон збили! Деокупація твою мать!
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20.09.2022 22:23 Ответить
Розумію, не терпиться..((( але це Повітряні сили постаралися на півдні.
ОК Південь - трошки пізніше за сьогодні відзвітує.
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20.09.2022 22:42 Ответить
Ой от нетреба пезздіти! збили і супер! один літак може норм горя наробити..от в іншому місці..вже пару днів неможуть дістати падлу..сам вчора вперше відчувь коли над тобою проносится ворожий літак..так собі відчиття..попередньо чуеш..вдивляешся..а всеодно непобачив..а людина сбоку..каже..добре що нескинув..заканало...
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21.09.2022 00:05 Ответить
Слава Великой Ukraine,жги тварей болот мацковии...
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21.09.2022 00:09 Ответить
 
 