Россияне массово спрашивают в Google, как выехать из России. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Россияне пытаются найти способ покинуть РФ без визы, загранпаспорта и денег.
Поисковый запрос "как уехать из России" снова на пике популярности в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как следует из данных Google Trends, поисковый запрос "как уехать из России" получил 100 баллов, что означает наивысший уровень его популярности.
В последний раз этот запрос был так популярен после полномасштабного вторжения РФ в Украину в конце февраля.
Сегодня эта тема волновала жителей большинства регионов России, особенно – Тульской области (Центральный федеральный округ, южнее Московской области) и республики Карелия (на границе с Финляндией)
Примечательно, что также были на пике популярности запросы "отсрочка от армии" и "куда можно уехать из россии без визы", "как уехать из россии без загранпаспорта", "как уехать из россии без денег".
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А нікак!! 😂😂😂😂😂
❗️❗️Сообщают, что начались митинги в Чечне.
Люди против того, что бы чеченцы воевали за россию против Украины. https://t.me/box_of_pandora/22625
на коленяхпросят а не требуют что бы их не посылали на войну
https://youtu.be/T1YGMR5jWnI
Рузьге, водосточные владыки обожали класть с собой в могилу жен, ближников, слуг, воинов, коней, богатства и золотые чемоданчики для говна.
Вас честь великая ожидает, готовьтесь соответствовать!
Вроде продвинутая Москва, 8 млн.пиплов.....стока вузов, МГИМО, профессоров, академиков, просто умных людей...и довести страны до полного ***********....
вручить свою судьбу...судьбу детей, внуков...в руки карликового плехана😁😁😁
Сообщают, что начались митинги в Чечне. Люди против того, что бы чеченцы воевали за Россию против Украины.
Россияне: "как выехать из страны".
Украинцы: "как выгнать президента из страны".
P.S. Можете не благодарить за халявный совет.
https://www.youtube.com/watch?v=PRMgavw2bZ4