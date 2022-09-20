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Россияне массово спрашивают в Google, как выехать из России. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Россияне пытаются найти способ покинуть РФ без визы, загранпаспорта и денег.

Поисковый запрос "как уехать из России" снова на пике популярности в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как следует из данных Google Trends, поисковый запрос "как уехать из России" получил 100 баллов, что означает наивысший уровень его популярности.

В последний раз этот запрос был так популярен после полномасштабного вторжения РФ в Украину в конце февраля.

Россияне массово спрашивают в Google, как выехать из России 01
Россияне массово спрашивают в Google, как выехать из России 02

Сегодня эта тема волновала жителей большинства регионов России, особенно – Тульской области (Центральный федеральный округ, южнее Московской области) и республики Карелия (на границе с Финляндией)

Россияне массово спрашивают в Google, как выехать из России 03

Примечательно, что также были на пике популярности запросы "отсрочка от армии" и "куда можно уехать из россии без визы", "как уехать из россии без загранпаспорта", "как уехать из россии без денег".

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Топ комментарии
+49
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20.09.2022 22:50
+46
Сидеть на своей помойке, животные! Вас уже достаточно расползлось по всему Миру, отстреливать пора.
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20.09.2022 22:52
+25
Все идет по плану. Никакой паники нет.
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20.09.2022 22:50
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20.09.2022 22:50 Ответить
обосрались кацапские суки
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20.09.2022 22:56 Ответить
Та й сам кремлінський сук обісрався, якщо "тотальну війну" з Англією перенесли на завтра після обіду 😂
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20.09.2022 23:30 Ответить
Я спросил у ясеня ... Он ответил: нуникуя себе ...
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20.09.2022 23:39 Ответить
хи хи
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20.09.2022 22:50 Ответить
Попалися ! 😂

А нікак!! 😂😂😂😂😂
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20.09.2022 23:28 Ответить
Все идет по плану. Никакой паники нет.
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20.09.2022 22:50 Ответить
нононо, поганяй на м'ясо, дон!..

❗️❗️Сообщают, что начались митинги в Чечне.
Люди против того, что бы чеченцы воевали за россию против Украины. https://t.me/box_of_pandora/22625
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20.09.2022 23:16 Ответить
да только у рамзанки на коленях просят а не требуют что бы их не посылали на войну
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20.09.2022 23:38 Ответить
"Тому що получили пізди..."
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20.09.2022 22:50 Ответить
Єслі тєбя сьєл кракоділ - єсть два вихода!
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20.09.2022 22:51 Ответить
А в чем проблема? В Сирию можно.... без визы, еще пара-тройка африканских стран с радостью примут) Ну или пусть просятся заселять пустыни аравийские.
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20.09.2022 22:52 Ответить
Сидеть на своей помойке, животные! Вас уже достаточно расползлось по всему Миру, отстреливать пора.
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20.09.2022 22:52 Ответить
https://t.me/informnapalm/12507
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20.09.2022 22:59 Ответить
ссылка не рабочая to big
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20.09.2022 23:40 Ответить
а ця?

https://youtu.be/T1YGMR5jWnI
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21.09.2022 09:23 Ответить
Какое нахх уезжать!
Рузьге, водосточные владыки обожали класть с собой в могилу жен, ближников, слуг, воинов, коней, богатства и золотые чемоданчики для говна.
Вас честь великая ожидает, готовьтесь соответствовать!
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20.09.2022 22:53 Ответить
на диванах сидеть и радоватся как убивают хохлов это одно,а вот когда когда эти диванные жопы возьмут и бросят как мясо на нашу линию обороны это совем уже другое
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20.09.2022 22:54 Ответить
Нє, тільки берьозкі, хруст французской булкі і гамно. Фатіт любити Родіну з Парижу.
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20.09.2022 22:54 Ответить
Бегите Глупцы
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20.09.2022 22:58 Ответить
бедные орки-кацапы куда бежать из Мордора ? только в Гундабад
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20.09.2022 23:09 Ответить
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20.09.2022 23:00 Ответить
Там уже сегодня один любитель срусского мира Пососалис уже спустился к Кобздону.
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20.09.2022 23:00 Ответить
этого гандона давно надо было приспать ..
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20.09.2022 23:07 Ответить
Интересно так соупало хорошо или его старым кгбашным методом с пробега сняли?
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20.09.2022 23:18 Ответить
судя по видео то ли рулевое то ли тормоза или водила бестолковый слишком разогнался на микроавтобусе Мерседес и как камикадзе вылетел -прямо на встречу под фуру
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20.09.2022 23:26 Ответить
Ну Північна Корея, Іран, Куба, Китай, а чому Білорусь їм не подобається? Щурі біжать з корабля масква
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20.09.2022 23:02 Ответить
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20.09.2022 23:04 Ответить
Плюс каждому двухсотому - бєсплатний пакєт!
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20.09.2022 23:27 Ответить
вже бачу як росіяни мобіки пхають 1000 баксів піндосовських прикордоннику на кордоні в Китай
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20.09.2022 23:05 Ответить
В Україні прийнято говорити "американських".
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21.09.2022 09:43 Ответить
Долбодятлы, *****
Вроде продвинутая Москва, 8 млн.пиплов.....стока вузов, МГИМО, профессоров, академиков, просто умных людей...и довести страны до полного ***********....
вручить свою судьбу...судьбу детей, внуков...в руки карликового плехана😁😁😁
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20.09.2022 23:05 Ответить
Гугл американська видумка і пошле їх за кораблем. Нехай запитують у Яндекса.
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20.09.2022 23:07 Ответить
а на Яндекс сидить рота ФСБшників, які дають відповіді, згідно затвердженої методички))
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20.09.2022 23:16 Ответить
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20.09.2022 23:07 Ответить
Разве можно бежать с "вяликай" страны? А что скрепы уже не держат?
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20.09.2022 23:10 Ответить
Тю, "а чо случілось"?(с)... Але в них- В УСІХ- все одно українці будуть винні, так Шо: "ЗСУ, є.аш виродків", щоб там ху.ло заявляв чи не заявляв.
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20.09.2022 23:12 Ответить
Самолет спецотряда Россия ИЛ-96 RSD008 на подлете к США

Сообщают, что начались митинги в Чечне. Люди против того, что бы чеченцы воевали за Россию против Украины.
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20.09.2022 23:14 Ответить
голову хла повезли за 300 млн https://www.flightradar24.com/RSD008/2d896493
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20.09.2022 23:19 Ответить
а цей кола нарізає https://www.flightradar24.com/78425/2d89e62a
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20.09.2022 23:21 Ответить
Можливо кінь летить на засідання ООН.
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21.09.2022 01:38 Ответить
а почему за 300 млн?
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20.09.2022 23:33 Ответить
всі щілини, з яких ви намагаєтеся виповзти з кацапії, треба бетоном заливати і мінувати - сидіть в своїх сраних сизранях непотреби гнойні...
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20.09.2022 23:14 Ответить
Кацапів з расєї вивозити тільки тушками або чучелом. І нехай тішать себе, що їм не треба зараз Дніпро перепливати з правого берега на лівий, як їх солдатам під Херсоном.
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20.09.2022 23:44 Ответить
в переважній більшості згоден з вами, але є нюанс - нашо їх зовсім кудись вивозити в любому стані, далі найближчої кацапської помийки?
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20.09.2022 23:53 Ответить
старым совковым способом - хоть тушкой, хоч чучялом )) но возвращаются в основном пазлами )
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20.09.2022 23:15 Ответить
Пора внести для россиян ясность, которую скрыли от них власти, мобилизация - это отправка в мобильный...правильно, Вовочка, крематорий!
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20.09.2022 23:18 Ответить
Одна и та же ситуация с президентом.
Россияне: "как выехать из страны".
Украинцы: "как выгнать президента из страны".
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20.09.2022 23:18 Ответить
Щось по криму нема даних)))Путін ввєді вайска переросло "путін вазьмі нас в вайска")))
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20.09.2022 23:27 Ответить
Судя по регионам, все замкадцы решили уехать во Францию чи Израиль.🤣
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20.09.2022 23:30 Ответить
А Гугл ответил: "Нам только вас не хватало".
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20.09.2022 23:36 Ответить
Недалеко и до этого. Гугл превратился в Ютьюб, с жесткой идеологической цензурой.
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20.09.2022 23:42 Ответить
Всемогутній Гугл все знає про козломордих. Все знає та нам розповідає.
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20.09.2022 23:42 Ответить
только ни КАК, а КУДА
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20.09.2022 23:44 Ответить
3х2метра ))
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21.09.2022 00:23 Ответить
Как уехать с паРаши без визы, загран-паспорта и денег? Кацапы, вы что тупые?! Да проще простого! На любом самолёте! Вот как! Обратитесь к афганцам, у них богатый опыт сваливать из страны на самолётах и даже билет не надо! Просто, одеваетесь потеплее.... короче, в ютюбе полно наглядного пособия. Счастливого Пути!
P.S. Можете не благодарить за халявный совет.
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21.09.2022 01:04 Ответить
Як як, дуже просто 😆
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21.09.2022 02:03 Ответить
А что случилось?
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21.09.2022 03:41 Ответить
А шо там с запросами руzzких свиней, как выехать с Украины.
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21.09.2022 07:13 Ответить
Ми ще не починали, а вони вже збираються виїзджати. Підіждить !
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21.09.2022 08:57 Ответить

https://www.youtube.com/watch?v=PRMgavw2bZ4
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22.09.2022 03:23 Ответить
Як виїхати з рассєї? Ніяк. Єдиний вихід---штурмувати кремль.
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21.09.2022 11:32 Ответить
Самый быстрый способ свалить, это по частям....
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21.09.2022 13:22 Ответить
Ну виїдуть, а ще й "без денег"... і що далі? Москаль перестане бути москальом? Та ні в "жизнь". Думати потрібно країнам, які збираються їх прийняти...
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25.09.2022 07:10 Ответить
 
 