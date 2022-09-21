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"А может, есть что-то, чего мы еще не знаем?": Сикорский отреагировал на перенос обращения Путина кадрами из фильма "Смерть Сталина". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Европейские политики не без юмора начали реагировать на перенос обращения президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский опубликовал кадр из фильма "Смерть Сталина" и подписал его: "А может есть что-то, чего мы еще не знаем?".

Напомним, что фильм Армандо Ианнуччи был запрещен к показу в России.

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Также сообщается, что выступление Путина ожидается с 9:00 до 10:00 по московскому времени 21 сентября.

По данным рашистских Telegram-каналов, эфирные группы российских теле- и радиоканалов (в том числе в регионах) предупредили именно о таком временном слоте выхода выступления хозяина Кремля.
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Топ комментарии
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20.09.2022 23:19
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20.09.2022 23:46
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20.09.2022 23:25
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Здохло *****
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21.09.2022 04:20 Ответить
ТАРС: Коморські острови та рф підписали спільну заяву про нерозміщення першими зброї в космосі.
Турція теж підтримує рф- Ердоган в Узбекистані фуйла до дверей під ручку.
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21.09.2022 05:36 Ответить
Може то він пульс провітрять?!
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21.09.2022 08:35 Ответить
Провіряв пульс (не перепровірив т9)
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21.09.2022 08:38 Ответить
"Cronica de ua muerte ********"Gabriel García Márquez- колумбійського пісьменника.
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21.09.2022 08:36 Ответить
Ну не знаю, знаючи їх хвору фантазію.......все можливе і непередбачуване , воно навряд чи здаватися зібралось, а от подлянку якусь то точно....
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21.09.2022 09:13 Ответить
Що Ви знати не хочете,так це те що сатана реальна особа,звати його ММ ,вiн вибрав рассею та управляе нею https://youtu.be/AA4VCk22t88
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21.09.2022 09:24 Ответить
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