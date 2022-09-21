"А может, есть что-то, чего мы еще не знаем?": Сикорский отреагировал на перенос обращения Путина кадрами из фильма "Смерть Сталина". ФОТО

Европейские политики не без юмора начали реагировать на перенос обращения президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский опубликовал кадр из фильма "Смерть Сталина" и подписал его: "А может есть что-то, чего мы еще не знаем?".

Напомним, что фильм Армандо Ианнуччи был запрещен к показу в России.

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Также сообщается, что выступление Путина ожидается с 9:00 до 10:00 по московскому времени 21 сентября.

По данным рашистских Telegram-каналов, эфирные группы российских теле- и радиоканалов (в том числе в регионах) предупредили именно о таком временном слоте выхода выступления хозяина Кремля.