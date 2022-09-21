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Россияне обстреливают Донецкую область. Под ударами Бахмут, Константиновка, Курахово. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне продолжают стрелять по всей линии фронта в Донецкой области - от границы с Запорожской областью до границы с Луганщиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Россияне обстреливают Донецкую область. Под ударами Бахмут, Константиновка, Курахово. Есть погибшие и раненые 01

"В Волновахском районе под обстрелы попали села Свободное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов – информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем.

В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Курахово - попали в дом. По предварительной информации, ранены 12 человек, в т.ч. 2 ребенка. Еще один человек может находиться под завалами. ГСЧС продолжает спасательную операцию", - говорится в сообщении.

Всю ночь продолжались обстрелы Константиновской громады – без пострадавших.

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В Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам. В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия устанавливаем. На утро Торецк попал под артобстрел – повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал.


Россияне обстреливают Донецкую область. Под ударами Бахмут, Константиновка, Курахово. Есть погибшие и раненые 02
Россияне обстреливают Донецкую область. Под ударами Бахмут, Константиновка, Курахово. Есть погибшие и раненые 03
Россияне обстреливают Донецкую область. Под ударами Бахмут, Константиновка, Курахово. Есть погибшие и раненые 04
Россияне обстреливают Донецкую область. Под ударами Бахмут, Константиновка, Курахово. Есть погибшие и раненые 05
Россияне обстреливают Донецкую область. Под ударами Бахмут, Константиновка, Курахово. Есть погибшие и раненые 06
Россияне обстреливают Донецкую область. Под ударами Бахмут, Константиновка, Курахово. Есть погибшие и раненые 07
Россияне обстреливают Донецкую область. Под ударами Бахмут, Константиновка, Курахово. Есть погибшие и раненые 08
Россияне обстреливают Донецкую область. Под ударами Бахмут, Константиновка, Курахово. Есть погибшие и раненые 09
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Горіть в пеклі москалі
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21.09.2022 10:31 Ответить
Колиж ви вже повиздохаэте суки москальськи?
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21.09.2022 10:41 Ответить
Які симетричні каральні дії було проведено? Скільки районів москви за це згоріло під ракетними ударами?
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21.09.2022 10:46 Ответить
К;ацапи суки що б ви виздихали ,що це за народ ,будьте прокаляті гади.
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21.09.2022 11:23 Ответить
 
 