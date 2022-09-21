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Акцию протеста против мобилизации анонсировали в России. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

акція,росія,протесту

Акция протеста против мобилизации должна пройти 21 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter движения "Весна".

"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?" ", – говорится в сообщении.

Старт акции запланирован 21 сентября в 19:00 по местному времени.

Акцию протеста против мобилизации анонсировали в России 01

Смотрите: Путин объявил о проведении частичной мобилизации. ВИДЕО
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Топ комментарии
+65
А ну посмотрим хватит ли у них храбрости хоть за себя выйти.
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21.09.2022 10:41
+46
Двух пєдіків біло-синьо-біліх **********, запакують в автозаки і всєй расєей усруться виходити
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21.09.2022 10:45
+43
Бунт?
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21.09.2022 10:47
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Хахахахахахахахах
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21.09.2022 11:25 Ответить
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21.09.2022 11:30 Ответить
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21.09.2022 11:55 Ответить
Вийдуть два каліки у кращому випадку. Підуть ці дебіли строєм на убой, й не пискнуть.
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21.09.2022 11:32 Ответить
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21.09.2022 11:33 Ответить
Ущербные рабы решили "побунтовать" только когда их коснулось? Так то ПОЛГОДА им было фиолетово, что в Украине тысячи мирных, в том числе РУССКИХ гибнут. Какие же вы РУССКИЕ МРАЗИ!
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21.09.2022 11:37 Ответить
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21.09.2022 11:40 Ответить
хитрые... лучше посидеть в автозаке с бутылкой в жопе чем ехать на войну
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21.09.2022 11:40 Ответить
кацап - это тупой желудок на быстрых ногах
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21.09.2022 11:42 Ответить
Пока тут хорошо покрошили вашу росгвардию - сметайте кацапы моль свою
но наверно вы не способны...
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21.09.2022 11:43 Ответить
Геннадий Гудков

@gudkov_g

·

1 ч

Из всех вариантов Путин снова выбрал худший, объявив «священную войну» всему миру. Цепляясь за власть, этот гребаный параноик в Кремле намерен превратить в кровавый фарш сотни тысяч оболваненных(и не совсем) россиян. Стало ясно: война будет идти до смерти… Путина. Помните это!
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21.09.2022 11:44 Ответить
Я уже даже вижу эту акцию. Один толстый и неуклюжий росгвардеец лупасит дубинкой старушку и волочет за собой, а куча мужиков разбегается и снимает на телефон
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21.09.2022 11:46 Ответить
Несколько сот женщин может выйдут, пару десятков отметелят, изнасилуют в автозаказ. На этом все закончится. Дальше будут молча смотреть как их утилизируют. Это даже не Иран.
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21.09.2022 11:49 Ответить
поголовье загнано под шконку - никаких протестов не будет
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21.09.2022 11:50 Ответить
Вангую, що не зберуться, бо то раби! А якщо і зберуться, то їх запакують в автозаки і на цьому все закінчиться.
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21.09.2022 11:50 Ответить
Організаторів за заборонене слово "война" арештують. Треба було свою агітку по іншому писати "будут брошени в мясорубку спєціальной воєнной опєраціі"
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21.09.2022 11:53 Ответить
Тепер перед росіянами простий вибір: 1) погодитися і бути вбитим чи покаліченим на війні або 2) битися з поліціянтами та винести бункерного чорта з кремля. Як на мене, 2-й варіант для всіх кращий.
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21.09.2022 12:02 Ответить
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21.09.2022 12:52 Ответить
Будут подыхать за жопу *****, так как московский суд признал, что жопа *****-это рашка. И теперь с воплями Засрусь побегут теряя кал удобрять Украинскую землю.
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21.09.2022 13:08 Ответить
На мою думку це все, якщо й буде якась акція то вона організована гебешним лайном. Ціль:1. Виявати і нейтралізувати активний протестний електорат.2.Подавивши в зародку протести, показати кацапам що ***** і його камарилья непереможні.
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21.09.2022 13:14 Ответить
тупые долбодятлы, на этой акции им и будут вручать повестки, бггг..., я уверена, рашистские власти не против...
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21.09.2022 14:17 Ответить
"ГЛАВНОЕ НЕ МАЙДАНИТЬ"! ©®™
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21.09.2022 14:19 Ответить
А прямо на вході на ту акцію видаватимуть повістки 😆
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21.09.2022 15:19 Ответить
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