Акцию протеста против мобилизации анонсировали в России. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Акция протеста против мобилизации должна пройти 21 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter движения "Весна".
"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?" ", – говорится в сообщении.
Старт акции запланирован 21 сентября в 19:00 по местному времени.
Топ комментарии
+65 govtva
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+46 Роман Літвін
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+43 MausMike
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но наверно вы не способны...
@gudkov_g
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1 ч
Из всех вариантов Путин снова выбрал худший, объявив «священную войну» всему миру. Цепляясь за власть, этот гребаный параноик в Кремле намерен превратить в кровавый фарш сотни тысяч оболваненных(и не совсем) россиян. Стало ясно: война будет идти до смерти… Путина. Помните это!