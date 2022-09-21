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В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Предатели разведывали расположение украинских военных подразделений, в том числе Нацгвардии, тепловых электростанций и железнодорожных узлов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Собранные сведения отправляли оккупантам через анонимные телеграм-каналы. За каждый "отчет" захватчики перечисляли своим приспешникам денежное "вознаграждение" в размере 5 тыс. в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, агентурную группу сформировал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области после начала полномасштабного вторжения. В ее состав входили четыре жителя Киева", - говорится в сообщении.

Смотрите: Будут судить одессита, разведывавшего позиции реактивной артиллерии ВСУ на юге, - СБУ. ФОТОрепортаж

В свою разведывательно-подрывную деятельность они пытались привлечь жительницу Черкасской области. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей.

В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ 01
В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ 02
В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ 03
В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ 04
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Топ комментарии
+26
Тобто місце розташування Київських ТЕЦ після 24.02.2022 змінилося?

Чи до 24.02.2022 воно було не відомо?

Цим ТЕЦ хз скільки років. Місце їх розташування не відомо тільки тим, хто ніколи ними не цікавився.
Новина з разряду викриття СБУ міфічної мільйонної ботоферми порохоботів.
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21.09.2022 11:07
+15
а что, в Украине есть секретные подземные ТЭЦ? или СлаБоУмные чего й то не тех нашли...
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21.09.2022 11:03
+10
ЖД вузли та ТЕС видно на Гугл картах...

Навiщо цю iнфу передавати по секретним каналам?
Що за несинiтниця?!
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21.09.2022 11:06
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Правила форума Совет форумчан
а что, в Украине есть секретные подземные ТЭЦ? или СлаБоУмные чего й то не тех нашли...
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21.09.2022 11:03 Ответить
ЖД вузли та ТЕС видно на Гугл картах...

Навiщо цю iнфу передавати по секретним каналам?
Що за несинiтниця?!
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21.09.2022 11:06 Ответить
просто ватники в яндексе и у них бумажни карты еще до революционные))там про это не чаво не сказано ))
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21.09.2022 12:42 Ответить
Невже "козиря" накрили? Але ні, він на таке дрібне не ведеться..
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21.09.2022 11:06 Ответить
козирю і виходити нікуди не треба, йому ці координати ще й надрукують, і доставлять...
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21.09.2022 11:09 Ответить
Тобто місце розташування Київських ТЕЦ після 24.02.2022 змінилося?

Чи до 24.02.2022 воно було не відомо?

Цим ТЕЦ хз скільки років. Місце їх розташування не відомо тільки тим, хто ніколи ними не цікавився.
Новина з разряду викриття СБУ міфічної мільйонної ботоферми порохоботів.
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21.09.2022 11:07 Ответить
Їй-богу, так і хочеться в@бати цього дрища в сірому, щоб зігнувся і не розгинався ніколи...
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21.09.2022 11:07 Ответить
Якщо твій сусід,чи співмешканець робить тобі все щоб ти загинув--то потрібно все зробити,ЩОБ ВІН ЗАГИНУВ. і нічого тут базікати про гуманізм і демократію Таких тварин--тільки смерть вилікує і виховає.
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21.09.2022 11:08 Ответить
не можна. Бо амнесті інтернешенел забезпокоїться...
а по правді показові розстріли давно би рішили проблему колоборціанізму та шпигунства на нещасні 5 тисяч
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21.09.2022 11:15 Ответить
Так не надо трубить , 👅👅👅 бла-бла - бла делать все "
это немы и нас там нет" Мелкие рыбешки , арахламидию и других никто на трогает
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21.09.2022 11:24 Ответить
нормаль локація: гостінка по Дегтярівці навпроти Посольства США
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21.09.2022 11:11 Ответить
А вы еще на 2 года условно побольше посажайте, тем самым мотивируя людей изменять Родине.

Пожизненное с запретом на всякое освобождение, амнистию, помилование, вечное заключение в том числе и с принудительными работами. Вот тогда желающих поубавиться, но не сильно, так как наркотраффик подрезали сильно и наркоторговцы и курьеры просто все переходят в ФСБ, так как многое именно эта кацапская гэбня и держала.
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21.09.2022 11:17 Ответить
Не, лучше сразу на каменоломни а потом на разминирование полей.
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21.09.2022 12:21 Ответить
Коли вже цих паскуд почнуть розстрілювати ? війна досить гшратися в демократію.
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21.09.2022 11:20 Ответить
ТЭЦ здоровенные на гугл мапах видно с координатами до секунды. не промахнёшься.
горе диверсанты
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21.09.2022 11:24 Ответить
Взяли Баканова , Буданова и Гогилашвили ? А обезьяну Агрохимию Чи- Чи ?
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21.09.2022 11:27 Ответить
Ця група з якого міністерства?
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21.09.2022 11:37 Ответить
Краще б сказали участковим переписати та дати списки проживання росіянцев та беженцев с Донец. И Луганс. Обл. И взяли б їх на контроль хоть в Київській обл. СБУ це не важко !!!!
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21.09.2022 11:41 Ответить
Та ось хто нам зриває опалювальний сезон))
То може їх синок вітренчихи чи недолугі керманичи винайняли, щоб кінці у воду.
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21.09.2022 12:14 Ответить
лучшеб они гитлерцам сдались...
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21.09.2022 12:41 Ответить
Шо, Зелю взялі??! З дєрьмаком і татаром???! Нє вєрю.
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21.09.2022 13:12 Ответить
Опять тема теряет основной смысл. Мы просто созданы для забалтывания основного. Да кой хер где те тэцы, мосты, каналы, плотины---все там же! Словили и к стенке---всё---ТОЧКА! Да каждый третий кладун! Капец просто.
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21.09.2022 15:13 Ответить
почему в Украине не введут закон военного времени? Предателей надо расстреливать!!!!!!!
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21.09.2022 16:17 Ответить
Зачем ? Никто не говорит но их садят в камеру к тем у кого дети / родители умерли от обстрелов к которым эти предатели причастны ... И все ..
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21.09.2022 20:40 Ответить
--- Що за дивина ?! Приїжджейте у м. Світловодськ /місто " Чорних пол-ковників "/.де НЕ змінно кермують виповзні КДБ-шників-- карателів / І пакуйте їх у автозаки від " СОЦЖАХУ ".Міськради...Суду і закінчуючи Голов поштампом...На Кіровоградщині. в очільників. вже паляниці позацвітали і Земелька .розхапана . чекає--НЕ--дочекаєтиься " і начальника СБУ--ухайдокали.щоб НЕ путався--- все. для " переможців ". А він. ліліпузік-- кремлівський--- все ніяк НЕ проб*ється... Задля нього. -- вони готові на все: денно й ночно мордувати. нас. злидоту. НЕ втомно .до скону... І ніхто їх НЕ турбує-- навпаки : СБУ їх ревно оберігає...І хто все це розгадає ???
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21.09.2022 17:07 Ответить
Це вже занадто. Так наступні передаватимуть місце знаходження Києва, а потім і взагалі України.
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21.09.2022 18:34 Ответить
У Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону Джерело: https://censor.net/ua/p3368583

Демченка серед них не було разом з дЄрмаком ⁉️
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21.09.2022 22:16 Ответить
 
 