В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Предатели разведывали расположение украинских военных подразделений, в том числе Нацгвардии, тепловых электростанций и железнодорожных узлов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
"Собранные сведения отправляли оккупантам через анонимные телеграм-каналы. За каждый "отчет" захватчики перечисляли своим приспешникам денежное "вознаграждение" в размере 5 тыс. в гривневом эквиваленте.
По данным следствия, агентурную группу сформировал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области после начала полномасштабного вторжения. В ее состав входили четыре жителя Киева", - говорится в сообщении.
В свою разведывательно-подрывную деятельность они пытались привлечь жительницу Черкасской области. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей.
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Навiщо цю iнфу передавати по секретним каналам?
Що за несинiтниця?!
Чи до 24.02.2022 воно було не відомо?
Цим ТЕЦ хз скільки років. Місце їх розташування не відомо тільки тим, хто ніколи ними не цікавився.
Новина з разряду викриття СБУ міфічної мільйонної ботоферми порохоботів.
а по правді показові розстріли давно би рішили проблему колоборціанізму та шпигунства на нещасні 5 тисяч
это немы и нас там нет" Мелкие рыбешки , арахламидию и других никто на трогает
Пожизненное с запретом на всякое освобождение, амнистию, помилование, вечное заключение в том числе и с принудительными работами. Вот тогда желающих поубавиться, но не сильно, так как наркотраффик подрезали сильно и наркоторговцы и курьеры просто все переходят в ФСБ, так как многое именно эта кацапская гэбня и держала.
горе диверсанты
То може їх синок вітренчихи чи недолугі керманичи винайняли, щоб кінці у воду.
Демченка серед них не було разом з дЄрмаком ⁉️