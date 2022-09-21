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Россияне ударили по сельской гимназии в Запорожской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Григорьевка Запорожского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Взрывной волной от попадания ракеты оккупанта нанесены значительные разрушения местной гимназии. Пострадавших нет.
Все, что разрушено врагом, скоро отстроим", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью

Россияне ударили по сельской гимназии в Запорожской области 01
Россияне ударили по сельской гимназии в Запорожской области 02
Россияне ударили по сельской гимназии в Запорожской области 03
Россияне ударили по сельской гимназии в Запорожской области 04
Россияне ударили по сельской гимназии в Запорожской области 05
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Топ комментарии
+5
Твари...
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21.09.2022 11:37
+2
Хуже. "Расеяне".
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21.09.2022 11:39
+2
еще хуже. "русские"
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21.09.2022 11:44
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Твари...
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21.09.2022 11:37 Ответить
Хуже. "Расеяне".
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21.09.2022 11:39 Ответить
еще хуже. "русские"
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21.09.2022 11:44 Ответить
Вони тілько по дітям та по жінкам як Путлер говорив.
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21.09.2022 11:47 Ответить
поки наші діти та жінки потерпають від РАКЕТНИХ обстрілів, підараха запускає радянську ракету з астронавтом NASA
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21.09.2022 12:04 Ответить
А це все тому що Україна не застосувала санкції у вигляді крилатих ракет Нептун по місцях запуску. Якщо б ми розбомбили всі заводи в рф як це сама рф зробила в Україні, то нічого більше вони робити та запускати не змогли.

Навіть тисячі якихось жалюгідних дронів камікадзе на пару сотень кг повністю б зупинили економіку рф. А їх можна штампувати десятками тисяч на місяць, якщо не сотнями. Жодне ппо не впорається із спамом такої кількості, і тим більше ппо рф яке вже переводять із прикриття Пітера.

Тобто цивільний корабель у міжнародних водах чи у берегів Пітера з якого можна запустити пару тисяч дронів камікадзе (із вагою від 100кг) спричинить тотальний ******* в цьому регіоні рф.
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21.09.2022 12:19 Ответить
ти ходив за посиланням? - https://youtu.be/WKpFpMI9Nzw
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21.09.2022 12:23 Ответить
Щоб що? Чи коментар не відповідає посиланню?
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21.09.2022 12:25 Ответить
Onboard the Soyuz MS-22 spacecraft are Russian cosmonauts Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin and NASA astronaut Francisco Rubio.
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21.09.2022 12:28 Ответить
Ще раз. Щоб цього не відбувалось треба було застосувати санкції у вигляді масових тотальних ударів крилатими ракетами та дронами камікадзе.

І можливо навіть балістичними отрк які в теорії у нас повинні бути вже виготовлені (той же генштаб проговорювався про їх застосування по Криму) чи навіть мбр які здатна виготовляти наша країна і які о чудо у нас є готові як цивільні носії що ми робили на експорт.
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21.09.2022 12:31 Ответить
дрони камікадзе по байконуру... мрія поета
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21.09.2022 12:34 Ответить
По будь чому. Там є члени терористичного утворення російська федерація, а значить вони законна ціль.

Тим більше дрон камікадзе це літак на автопілоті завантажений вибухівкою, тобто ним можна відбомбити будь-яку точку планети.
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21.09.2022 12:37 Ответить
все впирається в ттх
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21.09.2022 12:38 Ответить
Вам ттх кукурудзника дати?

А ним як показала практика навіть за часів ссср, яке на порядок перевершувало ******* рф, можна було розбомбити ціль в центрі москви. Просто загрузив тоною якої надпотужної вибухівки і прилетів по вузу чи заводу.
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21.09.2022 12:58 Ответить
Матіас Руст не дасть налаштування
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21.09.2022 13:05 Ответить
Скільки за це було знищено шкіл в рф? Ліквідація системи закладів освіти рф вже поставлена на потік?

Ні. Ніхто нічого не робить. І це при тому що гобліни мають жити в печерах та землянках без можливості не те що закінчувати виші, а навіть мати де пройти базову освіту, інакше вони могтимуть та будуть продовжувати робити зброю.
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21.09.2022 12:13 Ответить
когда карлика гнома сатану из14 века пыню подвесят за ноги на стенке замка во львове вот верещать будет..
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21.09.2022 12:39 Ответить
***** не жилец
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21.09.2022 13:16 Ответить
 
 