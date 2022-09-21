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Россияне ударили по сельской гимназии в Запорожской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска нанесли удар по селу Григорьевка Запорожского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Взрывной волной от попадания ракеты оккупанта нанесены значительные разрушения местной гимназии. Пострадавших нет.
Все, что разрушено врагом, скоро отстроим", - говорится в сообщении.
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+5 Vladimir Longer
показать весь комментарий21.09.2022 11:37
+2 Garry Grant
показать весь комментарий21.09.2022 11:39
+2 Влад Курипко
показать весь комментарий21.09.2022 11:44
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Навіть тисячі якихось жалюгідних дронів камікадзе на пару сотень кг повністю б зупинили економіку рф. А їх можна штампувати десятками тисяч на місяць, якщо не сотнями. Жодне ппо не впорається із спамом такої кількості, і тим більше ппо рф яке вже переводять із прикриття Пітера.
Тобто цивільний корабель у міжнародних водах чи у берегів Пітера з якого можна запустити пару тисяч дронів камікадзе (із вагою від 100кг) спричинить тотальний ******* в цьому регіоні рф.
І можливо навіть балістичними отрк які в теорії у нас повинні бути вже виготовлені (той же генштаб проговорювався про їх застосування по Криму) чи навіть мбр які здатна виготовляти наша країна і які о чудо у нас є готові як цивільні носії що ми робили на експорт.
Тим більше дрон камікадзе це літак на автопілоті завантажений вибухівкою, тобто ним можна відбомбити будь-яку точку планети.
А ним як показала практика навіть за часів ссср, яке на порядок перевершувало ******* рф, можна було розбомбити ціль в центрі москви. Просто загрузив тоною якої надпотужної вибухівки і прилетів по вузу чи заводу.
Ні. Ніхто нічого не робить. І це при тому що гобліни мають жити в печерах та землянках без можливості не те що закінчувати виші, а навіть мати де пройти базову освіту, інакше вони могтимуть та будуть продовжувати робити зброю.