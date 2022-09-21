РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11627 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
1 157 0
война (46746) обстрел (20144) Нацполиция (15732) Донецкая область (7133)

Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В течение суток полиция Донецкой области задокументировала 31 российский обстрел. Армия РФ попала в жилые дома, школу, мебельный цех, коксохимический завод, железнодорожное полотно, спортивную площадку. Есть убитые и раненые мирные жители, пострадал ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел 01

Рашисты обстреляли из реактивной артиллерии Курахово – четыре человека ранены, среди них ребенок.

Отмечается, что за сутки враг атаковал 18 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Покровск, Николаевка, Торецк, Славянск, Красногоровка, Соледар, пгт Великая Новоселка, Северное-2, Южное, села Дружба, Ласточкино, Ровно, Новобахмутовка , Волчанка, Константиновка.

"Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, ракет. Больше всего ударов - шесть - выдержали Авдеевка и Бахмут. Уничтожены и повреждены 35 гражданских объектов, из них 16 - жилые дома", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по сельской гимназии в Запорожской области. ФОТОрепортаж


Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел 02
Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел 03
Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел 04
Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел 05
Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел 06
Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел 07
Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел 08
Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел 09
Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел 10
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 