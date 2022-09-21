За сутки оккупанты обстреляли со своей территории девять громад Сумщины и Черниговщины.. ФОТО

Сумскую область враг обстрелял с использованием неуправляемых авиационных ракет.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 20 сентября, войска агрессора с территории России вели огонь по территории 7 громад Сумщины и 2 громад Черниговщины. Кроме постоянной практики применения артиллерии и минометов, российские захватчики начали вести огонь по приграничной Украине неуправляемыми авиационными ракетами С-13, которые запускали установок", - говорится в сообщении.

В частности, 15 ракет С-13 враг выпустил по территории Великописаревской громады Сумской области.

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Под российским огнем оказались территории Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Новослободской, Шалыгинской и Эсманской громад. Эсманскую громаду враг дважды обстреливал из минометов 120 мм и самоходных артиллерийских установок — зафиксировано более 50 взрывов.

Также из самоходных артустановок и минометов захватчики дважды ударили по Шалыгинской громаде — зафиксированы более 25 взрывов. После обеда российские войска применили 122-мм самоходные артустановки для обстрела одного из населенных пунктов Юнаковской громады. 15 взрывов. Установлено, что огонь велся со стороны российского населенного пункта Николаево-Дарьино. Обстрелами повреждена линия электропередачи, выбиты окна в частных домах и здания гражданской инфраструктуры. Позже захватчики обстреляли территорию Краснопольской громады из 120-мм минометов - в общей сложности прилетели почти 20 мин.

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Во второй половине дня враг трижды обстреливал территорию Белопольской громады из 122-мм самоходных артустановок и 120-мм минометов - всего прогремели 35 взрывов. В результате минометного обстрела повреждены частные дома в одном из населенных пунктов громады. По территории Новослободской громады войска РФ выстрелили три снаряда из самоходных артустановок. В Черниговской области под огнем российских 120 мм минометов оказались Семеновская и Сновская громады, по которым зафиксировано 36 и 15 попаданий соответственно.







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