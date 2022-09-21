В оккупированном Херсоне маркируют здания, которые россияне планируют использовать для псевдореферендума. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Патриоты постоянно работают над срывом референдума рашистов.
Об этом сообщает в Telegram движение "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.
"Активисты движения "Жовта стрічка" распространяют проукраинские граффити и открытки, распространяют символ движения "Жовта стрічка", зарисовывают флаги РФ", - говорится в сообщении.
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+12 Papa Carlo 15f62be5
показать весь комментарий21.09.2022 13:22
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Лучше вместо баллончика с краской взять нож и прирезать очередных ждунов кацапской "весны". Собственно, последствия при провале будут такими же, зато свежий свинособачный труп на всю улицу отпугнет коллаборантов значительно сильнее.
Коллаборанты же уже до конца будут, их ничего хорошего не ждет. У каждого, разумеется, есть возможность искупить даже измену Родине: нужно просто убить каких-то кацапов, чем более важных, тем лучше. Убить, снять на камеру и сразу смыть свое преступление чужой кацапской кровью. Но эти предатели - жуткие трусы, неустроенные в жизни, поэтому и предавшие в надежде что-то изменить. Хотели изменений и они их получили, по 15 лет минимум каждый.