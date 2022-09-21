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В оккупированном Херсоне маркируют здания, которые россияне планируют использовать для псевдореферендума. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Патриоты постоянно работают над срывом референдума рашистов.

Об этом сообщает в Telegram движение "Жовта стрічка", передает Цензор.НЕТ.

"Активисты движения "Жовта стрічка" распространяют проукраинские граффити и открытки, распространяют символ движения "Жовта стрічка", зарисовывают флаги РФ", - говорится в сообщении.


В оккупированном Херсоне маркируют здания, которые россияне планируют использовать для псевдореферендума 01
В оккупированном Херсоне маркируют здания, которые россияне планируют использовать для псевдореферендума 02
В оккупированном Херсоне маркируют здания, которые россияне планируют использовать для псевдореферендума 03

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Топ комментарии
+12
Херсонщина де на виборах 14 переміг БПП а другий Яценюк, де навіть 20 років тому за Юща половина голосувала, де 90% українців за переписом 2001 окупована рашистами Україна ніякі постановки цього не змінять.
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21.09.2022 13:22
+5
Работа для Химарсов будет
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21.09.2022 13:13
+5
А шо там з понтонними переправами та чергами до них? А то мені дуже відео, де кацап оре подобалося - хочу нове.
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21.09.2022 13:13
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Работа для Химарсов будет
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21.09.2022 13:13 Ответить
А шо там з понтонними переправами та чергами до них? А то мені дуже відео, де кацап оре подобалося - хочу нове.
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21.09.2022 13:13 Ответить
Очень опасно так делать, учитывая количество камер у кацапов. И результат малополезный. Кацапам в их передаче покажут постанову из Крыма снятую. Поверят 99.95% телезрителей в это, там такие и смотрят. Результаты референдума, конечно, уже давно готовы.

Лучше вместо баллончика с краской взять нож и прирезать очередных ждунов кацапской "весны". Собственно, последствия при провале будут такими же, зато свежий свинособачный труп на всю улицу отпугнет коллаборантов значительно сильнее.

Коллаборанты же уже до конца будут, их ничего хорошего не ждет. У каждого, разумеется, есть возможность искупить даже измену Родине: нужно просто убить каких-то кацапов, чем более важных, тем лучше. Убить, снять на камеру и сразу смыть свое преступление чужой кацапской кровью. Но эти предатели - жуткие трусы, неустроенные в жизни, поэтому и предавшие в надежде что-то изменить. Хотели изменений и они их получили, по 15 лет минимум каждый.
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21.09.2022 13:15 Ответить
джіпіески поставте, для "розумних" снарядів
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21.09.2022 13:16 Ответить
Херсонщина де на виборах 14 переміг БПП а другий Яценюк, де навіть 20 років тому за Юща половина голосувала, де 90% українців за переписом 2001 окупована рашистами Україна ніякі постановки цього не змінять.
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21.09.2022 13:22 Ответить
Именно. Здесь как минимум 75% Против рф, а не за.
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21.09.2022 13:42 Ответить
На виборах перемагає не той, за кого голосують, а той, за кого рахують голоси. На цих псевдореферендумах намалюють будь-яку цифру, незалежно від справжніх результатів.
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21.09.2022 14:50 Ответить
Сколько выехало с 2014г с Донбасса к нам---примерно 1 мил. официально. Сколько оттуда с 24 февраля 22г, очевидно очень много, сотни тысяч. Сколько оттуда же в РФ, много конечно. И дальше за кордон поехало много. Сколько там на местах осталось не важно. Их мало конечно. Как можно проводить референдум? На кого расчитаны будут цифры---на идиотов? Все билеты на сегодня из РФ куда можно вылететь, раскуплены, инфа пошла. Народ сматывается. Он так и не понял, что посеял бурю у себя. Пусть! Задача у нас простая. Их больше чем нас---крошить-крошить и ещё раз крошить. Таков закон войны. Победителей не судят.
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21.09.2022 13:25 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.09.2022 13:31 Ответить
як перемогти «референдум»: проведіть швидке онлайн-голосування серед евакуйованих мешканців окупованих міст. результат має бути більшістю на користь України. Якщо Росія скаржиться, що це не враховує всіх жителів, тоді нагадайте їм, що їхній референдум такий самий, ігноруючи жителів, які евакуювалися в Україну.
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21.09.2022 13:38 Ответить
Судьба России и Путина решены. Вопрос только времени. Вся мировая цивилизация против Путина. Путин изо всех сил цепляется за власть, идет по трупам своего народа. Ни какие референдумы, якуты, уголовники, воры в законе, кадыровцы не помогут Росси. Путина убьет его окружение, которое не хочет терять власть, украденные деньги и которое хочет жить. Последняя империя на краю гибели.
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21.09.2022 13:43 Ответить
Потрібно вдарити хоча б по декількох дільницях до "виборів" і потім по решті під час "виборів" зранку ! Вже оголосити про намір обстрілу "Хаймарсами" дільниць. Будуть боятися йти. Хто дуже відважний і "за" підорашу , повинен там і сконати !!!
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21.09.2022 13:47 Ответить
 
 