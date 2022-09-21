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Последствия ракетного удара по Запорожью. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Зафиксировано 5 "прилетов" вражеских ракет в три района областного центра.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Поражены объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле в окрестностях города", - говорится в сообщении.

Председатель ОВА также сообщил о трех пострадавших. Один из них госпитализирован с диагнозом контузия, его состояние стабильное.

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Ху@ ло в ах@ї від неспроможності завоювати Украіну , тому знищують
нашу інфраструктуру і знищують мирне населення !

Невже цього вилупка ніхто невзмозі зупинити , розчавити цього клопа
і звільнити весь світ від ядерних погроз !😠
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21.09.2022 17:21 Ответить
Існування росії на нашій совісті. Ми її 300 років захищали та абустраівалі. Тому...
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21.09.2022 17:49 Ответить
Пicля цих пiдступних прильотiв , в душi тiльки ненависть до цiеi недолюдини ... та шоб ти подох падлюка i злодiй
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21.09.2022 17:47 Ответить
суки рашисти винограда поломили
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21.09.2022 19:24 Ответить
Какие 5 прилётов, не меньше 10 было
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21.09.2022 20:59 Ответить
Дивлюся ретрознімки на віоліті, і от думаю, невже тоді хтось міг подумати, що в двадцять першому столітті місто може перетворитися на руїни
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23.09.2022 19:12 Ответить
 
 