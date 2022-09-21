Последствия ракетного удара по Запорожью. ФОТОрепортаж

Зафиксировано 5 "прилетов" вражеских ракет в три района областного центра.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Поражены объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле в окрестностях города", - говорится в сообщении.

Председатель ОВА также сообщил о трех пострадавших. Один из них госпитализирован с диагнозом контузия, его состояние стабильное.













