Еще одну пыточную рашистов обнаружили в Купянске. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики обустроили свою пыточную в здании полиции.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Установлено, что во время оккупации Купянска российские военные заняли здание полиции. В полуподвальном помещении они подвергали людей физическому и психологическому насилию. В камере, где могут содержаться 4 человека, военные РФ содержали более 20. По словам пострадавших, они спали по очереди, потому что места не было", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий21.09.2022 18:24 Ответить Мне нравится 10
Павел Иващенко
показать весь комментарий21.09.2022 18:28 Ответить Мне нравится 0
Ihor V
показать весь комментарий21.09.2022 18:52 Ответить Мне нравится 2
Anders Hepburn
показать весь комментарий21.09.2022 21:40 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...