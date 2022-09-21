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Харьковщина (4127) Купянск (338) Офис Генпрокурора (2042)

Еще одну пыточную рашистов обнаружили в Купянске. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики обустроили свою пыточную в здании полиции.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что во время оккупации Купянска российские военные заняли здание полиции. В полуподвальном помещении они подвергали людей физическому и психологическому насилию. В камере, где могут содержаться 4 человека, военные РФ содержали более 20. По словам пострадавших, они спали по очереди, потому что места не было", - говорится в сообщении.

Еще одну пыточную рашистов обнаружили в Купянске 01

Еще одну пыточную рашистов обнаружили в Купянске 02
Еще одну пыточную рашистов обнаружили в Купянске 03

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Кацапи - це потвори з культурою свиней і маніяків. Все, що вони тут творили, поверниться їм рідним, можливо і їм.
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21.09.2022 18:24 Ответить
Це нелюди , якiсь тварюки ...
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21.09.2022 18:28 Ответить
А де шашлики, які обіцяв найогиднішій лідор **********
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21.09.2022 18:52 Ответить
Должна быть где-то информация - какие воинские части там стояли, по спискам можно выловить нескольких, а по ним - командиров, которые "в задушевной беседе" могут рассказать, кто, как и чем занимался у него в части. А потом добраться и до самих "виновников торжества", последующие действия с ними не будем здесь описывать..
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21.09.2022 21:40 Ответить
 
 