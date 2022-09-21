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А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах
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https://twitter.com/flightradar24/status/1572630639655927815
https://twitter.com/i/status/1572119871059808256
https://youtu.be/KdVn4gJ4b9Q
Среда 21.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 59373 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 сентября это 17561 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4638 убитыми и пропавшими безвести.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! ШОЙГУ УМЕНЬШИЛ КОЛЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОВНО В 10 РАЗ! .
При этом мигранты неприкасаемые, они же не граждане Кацапстана. Чеченцы либо бронь от кадырова доктора наук, либо отправят заградотрядом конечно же, они и сами рады жить на полном обеспечении.
Ваньки-встаньки, если вы еще не поняли, что будет, то могу сказать заранее: даже если вы купите себе сами разгрузку с броником, пластины с запасом, шлем, почки-шею и другую защиту, то ВСЕ что у вас есть, будет отнято кадыровцами на границе. Все, что у вас есть, пойдет для них. Даже если вы обоссыте свои шмотки, что нужно сразу же сделать, чтобы хоть чуть-чуть снизить шансы, что у вас их украдут. Вы будете в горючей тонкой куртке и берцах за 20 баксов с черными от гангрены от обморожения ногами, каски и бронежилета не будет, будете лежать в окопе. Знайте это, что у вас все ценное сразу же заберут ваши новые хозяева.
Там насправді сильно скорочений меседж. Повна версія: "пойду я, холопского звания девка, санитаркой (это в лучшем случае) под пули и Хаймарсы - своей кровью обеспечу жизненную дорогу принцессе Лизавете свет Дмитриевне, ихнего сиятельства господина Пескова благородной барышне, нижайше целу́ю пыль под её лабутенами!"
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"Фи! Охрана, гоните в три шеи эту простолюдинку! Богиня в шоке, как дурно от неё пахнет!" © Ліза Пєскова