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Захватчики обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Есть погибший. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска обстреляли Днепропетровщину. Повреждены дома, больницы, музей, админздания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Захватчики обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Есть погибший 01

"Около полуночи россияне накрыли "Градами" Никополь. Выпустили по центральным кварталам около 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину. В городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. Улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов. Российские снаряды прилетели и в две больницы, школу, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повредил обстрел и стелы на Аллее памяти… Из-за атаки вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах. Возгорание огнеборцы уже укротили", - говорится в сообщении.

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Захватчики обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Есть погибший 02
Захватчики обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Есть погибший 03
Захватчики обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Есть погибший 04

Отмечается, что в Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Спасатели пламя потушили. Люди не пострадали.
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офф топ..
22,09,1999р
сьогодні у русні день "рязанского сахара" .... вітаємо козломордих ....
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22.09.2022 08:26 Ответить
с праздником ватных нано мокше эрзянь и кацапов https://www.veterano.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2136:ryazanskij-sakhar&catid=26&Itemid=123
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22.09.2022 08:36 Ответить
 
 