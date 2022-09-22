РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5001 посетитель онлайн
Новости Фото За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
18 217 57
задержание (6590) Москва (3006) протест (5754) Россия (91269) мобилизация (1617) повестка (78)

Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

21 сентября по всей России прошли массовые антивоенные акции. Они были вызваны объявлением о мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA

Отмечается, что к 00:30 известно о задержании в 38 городах по меньшей мере 1386 человек. Полицейские действовали жестко, в нескольких городах были задержаны журналисты.

Пока известно об одном уголовном деле: девушке в Екатеринбурге инкриминируют 318 УК (насилие в отношении полицейского). Во многих городах в задержанные не пускали защитников, в некоторых отделах полиции объявляли план "Крепость", то есть полностью блокировали вход.

Кроме того, сообщается, что в Москве задержанным мужчинам в отделениях полиции сразу вручают повестки.

"По меньшей мере 509 задержанных. Есть избитые, одна девушка при задержании потеряла сознание. У некоторых задержанных отбирали телефоны. Есть частные случаи превентивных задержаний с помощью системы распознавания лиц в метро. Из четырех отделов полиции поступила информация о том, что задержанным мужчинам вручили повестки в военкомат. В ОМВД "Соколина гора" одному из задержанных угрожали уголовным делом и сроком на десять лет за отказ получать повестку", - отмечается в сообщении.

Читайте: В России на протестах против мобилизации задержали 1176 человек

Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат 01

Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат 02

Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат 03

Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+36
г-е-н-и-а-л-ь-н-о! на митинге против мобилизации раздавать повестки
с какой мотивацией они будут служить?
показать весь комментарий
22.09.2022 08:55
+32
показать весь комментарий
22.09.2022 09:07
+29
Частичная мобилизация, значит будет частичная компенсация. Вместо машины будут выдавать кому-то бампер, кому-то колеса ...а кому-то черный пакет .
показать весь комментарий
22.09.2022 09:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка многоходовочка!
показать весь комментарий
22.09.2022 08:52 Ответить
Дуже файно.
показать весь комментарий
22.09.2022 08:53 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2022 08:55 Ответить
г-е-н-и-а-л-ь-н-о! на митинге против мобилизации раздавать повестки
с какой мотивацией они будут служить?
показать весь комментарий
22.09.2022 08:55 Ответить
От і подивимось, чи мовчки це проковтнуть, чи щось робитимуть. Хоча, швидше всього, проковтнуть.
показать весь комментарий
22.09.2022 08:56 Ответить
это же всё равно что в борделе девственницу искать, если такое сравнение уместно
показать весь комментарий
22.09.2022 08:58 Ответить
Ну тогда "десяточка". Засрашка-страна возможностей))
показать весь комментарий
22.09.2022 09:00 Ответить
кадирівські загороджувальні загони, ось їх мотивація
показать весь комментарий
22.09.2022 09:18 Ответить
С этой
показать весь комментарий
22.09.2022 09:20 Ответить
Мда...... 😕
показать весь комментарий
22.09.2022 11:45 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2022 14:06 Ответить
Так ці мобілізовані - це фактично заміна мобікам ДНР / ЛНР. Ні про яку мотивацію там мова не йде.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:34 Ответить
Пох с какой ихней мотивацией они сдохнут.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:48 Ответить
Ніякої мотивації ні в них ні в інших "мобілізованих" не буде, будуть масово здаватись у полон. Ті хто дуже хотів вбивати українців, давно вже гниють десь у полі
показать весь комментарий
22.09.2022 09:49 Ответить
Служити? Їм не для цього повістки роздають. Для того щоб посадити у в'язницю треба вся ця судова канитель, а тут раз і людина на невизначений термін вилучається з цивільного життя.
показать весь комментарий
22.09.2022 10:13 Ответить
Куди вони дінуться? Сформують щось типу "штрафбату", поставлять позаду "росгвардію" і поженуть у бій Німці так формували штрафбати з "відказників": "пацифістів", "свідків Єгови" Навіть "соціалістів" та "комуністів" туди пхали Бувало - без зброї Давали в руки протитанкові міни і посилали на танки (в основному - на вулицях міст) Один кидав міну під гусениці танку, а решта саперними лопатками убивала екіпаж, який вибирався з машини для ремонту чи втечі
показать весь комментарий
22.09.2022 10:24 Ответить
На колени, смерды и холопы!
показать весь комментарий
22.09.2022 08:56 Ответить
Ну що терпіли, дочекались???
показать весь комментарий
22.09.2022 08:56 Ответить
Разумеется, нужно послушно явиться и выполнить все, что скажут. Ни в коем случае нельзя объединиться и прямо сегодня напасть на жилой комплекс, где квартиры бесплатно выдавались мусорам из росгвардии, устроив пожар во всем доме, разбивая стекла пневматикой и закидывай молотовы, чтобы те поняли, что они на площади короли, но в это время их жена и ребенок могут задыхаться от дыма, так что им лучше уйти оттуда по-хорошему, пока их семья жива.
показать весь комментарий
22.09.2022 08:56 Ответить
Пипець. Оце доля шутки. Пацикі (пацифісти) з трахтоматами. Країна дебілів та шизоїдів. Оці навоюють.
показать весь комментарий
22.09.2022 08:56 Ответить
це не протест це рускіє терпіли займаються "самобичиванием"....

зібратися натовпом щоб протестувати і дозволити мусарні висмикувати по одному протестувальників - може тільки беззуба вата.......
показать весь комментарий
22.09.2022 08:57 Ответить
кдб-істи знають, як залякати свій охлос та примусити його замовкнути.
показать весь комментарий
22.09.2022 08:58 Ответить
Ничего до этих зомби никогда не дойдет

https://twitter.com/i/status/1572624894625472516
показать весь комментарий
22.09.2022 09:01 Ответить
Щодо т.зв. "втікачів" до грузії. Є питання:
1. Чому кацапська влада їх випускає?
2. Чому грузинська влада їх впускає?
3. Скільки серед них співробітників фсб (гру,...)?
показать весь комментарий
22.09.2022 09:03 Ответить
Грузія пускає бо там прокацапська влада
показать весь комментарий
22.09.2022 09:06 Ответить
Частичная мобилизация, значит будет частичная компенсация. Вместо машины будут выдавать кому-то бампер, кому-то колеса ...а кому-то черный пакет .
показать весь комментарий
22.09.2022 09:07 Ответить
Високої думки...максимум наклейка на торпеду
показать весь комментарий
22.09.2022 09:20 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2022 10:16 Ответить
Треба визнати - розумний хід. Бажаючих (читай: маючих яйця) протестувати за таких умов різко поменшає. Стадо буде мичати та ковтати.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:07 Ответить
і що ж тут розумного? хід звичайного людоїдського диктатора. Всі протестувальники здадуться в полон, для них так безпечніше. Ну і армія "друга в світі", то зеки, то алкаші, то перші-ліпші. Ніхто так рашку не опускав за всю її історію як путлер і його банда.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:33 Ответить
Ну що значить здадуться? То їх повернуть на расєю. І що?
показать весь комментарий
22.09.2022 18:03 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2022 09:07 Ответить
Що я вчора казав?

Кацапи не оригінальні.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:14 Ответить
Ой, яка сумна новина...
показать весь комментарий
22.09.2022 09:20 Ответить
З цього приводу кинув 1К Бутусову.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:22 Ответить
🤓🤣
показать весь комментарий
22.09.2022 09:25 Ответить
Сроки решения проблемы этими юристами могут быть и очень быстрыми. Никто не гарантирует, что позвонив вы не услышите в трубке "Алло! Военкомат Москвы!"
показать весь комментарий
22.09.2022 09:32 Ответить
🤣
показать весь комментарий
22.09.2022 09:42 Ответить
'' Slomaju ruku. Bezboljno, professionaljno. 500 R, vkljuchaja gips.
показать весь комментарий
22.09.2022 11:55 Ответить
В ДНР соцсети переполнены обидой-когда их мужчин хватали и на фронт-россияне визжали"вперед.братья.бей хахлов ".Поддерживали бойню.загребали жар чужими руками
А как самих на войну-поджали хвост и прятаться."Нет войне "митинги...
"У нас половина женщин ходит в чёрных платках.а они сразу-в отказ.А нас-науськивали"
Вот так то бывает.когда вместо головы-телевизор.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:28 Ответить
Они сейчас обижены, что "братья" хахлы не поддались и сопротивляются интеграции с ***********, обиженки на весь мир.
показать весь комментарий
22.09.2022 10:30 Ответить
По меньшей мере 509 кандидатов на вступление в украинский легион "Свободная Россия".
Если сдаться успеют...
показать весь комментарий
22.09.2022 09:28 Ответить
Армія з пацифістів , це щось нове .
Хочеш просрати війну , мобілізуй пацифістів . Геніально просто . .!!!
показать весь комментарий
22.09.2022 09:33 Ответить
Ведущие YouTube-канала "Популярная политика" позвонили Николаю Пескову, сыну пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, представившись сотрудниками военного комиссариата, и сообщили об отправленной повестке, а также предложили явиться в четверг, 22 сентября, в 10 утра в военкомат. В ответ наследник спикера президента РФ начал угрожать связями папы.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/259070_1663774308
показать весь комментарий
22.09.2022 09:36 Ответить
Краще вже сісти на 10 років. Зато живий
показать весь комментарий
22.09.2022 09:39 Ответить
Если за 7 месяцев подохло всего 5 000 рюZZkих Шариковых 🦍🦍🦍 то зачем вам ...мавзолейных дебилам Частичная в миллион баранов МогилиZaцыя?☠️☠️ядерную бонбу кинуть? Так для этого Могилизация не нужна...,где Логика,депилы?😂🤣
показать весь комментарий
22.09.2022 09:50 Ответить
Жріть кацапи не обляпайтесь
показать весь комментарий
22.09.2022 09:58 Ответить
.Это шанс🤣
показать весь комментарий
22.09.2022 10:02 Ответить
Лет 10 назад в моём родном подмосковном городе один парень решил завязать. Так менты пришли к нему на хату и вкололи дозу насильно.

В общем, шойга такой рекламой явно расширяет бизнес. А наркодиспансер выпишет справку "следов употребления веществ нет".
показать весь комментарий
22.09.2022 10:14 Ответить
нужно завязывать каждый день )
показать весь комментарий
22.09.2022 10:28 Ответить
Вы полагаете, они с него плату за "услугу" не взяли?
показать весь комментарий
22.09.2022 10:32 Ответить
не ужели взяли ? Шкуродёры куда милиция смотрит )
показать весь комментарий
22.09.2022 10:39 Ответить
Если не за за эту, то наценкой за следующие.
показать весь комментарий
22.09.2022 10:50 Ответить
Нічого ви не розумієте в "загадочной русской душе". Може, вони спеціально йдуть на такі мітинги, щоб швидше отримати повістку?)))
А якщо врахувати, що половина мітингарів - агенти та співробітники спецслужб рф, то взагалі незрозуміло, хто кому повістку вручає.
ПаРаша - суцільний обман. Ніяким кацапам віри нема, в тому числі, які на мітингах "за мир".
показать весь комментарий
22.09.2022 10:35 Ответить
- У нас убеждения.
- Какие такие убеждения?
- Веруем в Господа нашего Говинду, а он нам в людей стрелять не велит.
- Всё, вы нам подходите. И Говинда ваша ничего. Жидковата, но ничего. И стричь вас опять же не надо. И люди вы, видно, выносливые: 4 часа "Харе Кришну" орать - это не каждый сдюжит...
показать весь комментарий
22.09.2022 10:45 Ответить
Если тама на Москве все поставят на мобильники и смартфоны похоронную музыку то траурное настроение при каждом звонке окружению гарантировано. Своего рода протест будет против "могилизации". Не такой, конечно, как сейчас в Иране, но пока сойдёт.
показать весь комментарий
22.09.2022 10:56 Ответить
 
 