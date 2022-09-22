Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
21 сентября по всей России прошли массовые антивоенные акции. Они были вызваны объявлением о мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA
Отмечается, что к 00:30 известно о задержании в 38 городах по меньшей мере 1386 человек. Полицейские действовали жестко, в нескольких городах были задержаны журналисты.
Пока известно об одном уголовном деле: девушке в Екатеринбурге инкриминируют 318 УК (насилие в отношении полицейского). Во многих городах в задержанные не пускали защитников, в некоторых отделах полиции объявляли план "Крепость", то есть полностью блокировали вход.
Кроме того, сообщается, что в Москве задержанным мужчинам в отделениях полиции сразу вручают повестки.
"По меньшей мере 509 задержанных. Есть избитые, одна девушка при задержании потеряла сознание. У некоторых задержанных отбирали телефоны. Есть частные случаи превентивных задержаний с помощью системы распознавания лиц в метро. Из четырех отделов полиции поступила информация о том, что задержанным мужчинам вручили повестки в военкомат. В ОМВД "Соколина гора" одному из задержанных угрожали уголовным делом и сроком на десять лет за отказ получать повестку", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
с какой мотивацией они будут служить?
зібратися натовпом щоб протестувати і дозволити мусарні висмикувати по одному протестувальників - може тільки беззуба вата.......
https://twitter.com/i/status/1572624894625472516
1. Чому кацапська влада їх випускає?
2. Чому грузинська влада їх впускає?
3. Скільки серед них співробітників фсб (гру,...)?
Кацапи не оригінальні.
А как самих на войну-поджали хвост и прятаться."Нет войне "митинги...
"У нас половина женщин ходит в чёрных платках.а они сразу-в отказ.А нас-науськивали"
Вот так то бывает.когда вместо головы-телевизор.
Если сдаться успеют...
Хочеш просрати війну , мобілізуй пацифістів . Геніально просто . .!!!
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В общем, шойга такой рекламой явно расширяет бизнес. А наркодиспансер выпишет справку "следов употребления веществ нет".
А якщо врахувати, що половина мітингарів - агенти та співробітники спецслужб рф, то взагалі незрозуміло, хто кому повістку вручає.
ПаРаша - суцільний обман. Ніяким кацапам віри нема, в тому числі, які на мітингах "за мир".
- Какие такие убеждения?
- Веруем в Господа нашего Говинду, а он нам в людей стрелять не велит.
- Всё, вы нам подходите. И Говинда ваша ничего. Жидковата, но ничего. И стричь вас опять же не надо. И люди вы, видно, выносливые: 4 часа "Харе Кришну" орать - это не каждый сдюжит...