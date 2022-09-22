Украинские воины Артем Толочко и Юрий Попов погибли во время выполнения боевого задания в Харьковской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
10 сентября в Харьковской области погибли украинские защитники Артем Толочко и Юрий Попов.
Об этом в фейсбуке сообщила сестра Артема Толочко, передает Цензор.НЕТ.
"В эту субботу мой родной брат и его кум погибли при выполнении боевого задания на Харьковщине... Вместе они крестили детей, вместе они работали, вместе варили лучший в мире бограч и вместе они пошли на войну, когда их страна в них нуждалась. Нам их так же бок-о-бок хоронить на Марсовом...
Моего родного брата Толочко Артема и его кума Попова Юрия в Харьковской области убила Россия и вот это уж я очень хочу, чтобы запомнили вы. Мои и его друзья, наша семья, кто-либо в конце концов. Они и еще тысячи таких же ребят должны быть отомщены. Отомщены нашими делами, нашими словами и нашими мыслями. Каждый виновный должен быть и будет наказан.
Герои, к сожалению, умирают. Вечны только их наследие и их идея. Нам ее нести", – написала девушка.
Пожалуйста, подождите...
Украіна сумує ...😪😪😪
PS
Вот только майка с Че Гевара смущает.
Он нёс коммунистические идеи с оружием и насилием по миру,
так же как московиты несут руZZский мир в Украину
Закарпатцы - раз добро готували бограч
Вечная память ‼️‼️
Як шкода хлопців.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!