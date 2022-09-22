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Украинские воины Артем Толочко и Юрий Попов погибли во время выполнения боевого задания в Харьковской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

10 сентября в Харьковской области погибли украинские защитники Артем Толочко и Юрий Попов.

Об этом в фейсбуке сообщила сестра Артема Толочко, передает Цензор.НЕТ.

"В эту субботу мой родной брат и его кум погибли при выполнении боевого задания на Харьковщине... Вместе они крестили детей, вместе они работали, вместе варили лучший в мире бограч и вместе они пошли на войну, когда их страна в них нуждалась. Нам их так же бок-о-бок хоронить на Марсовом...

Моего родного брата Толочко Артема и его кума Попова Юрия в Харьковской области убила Россия и вот это уж я очень хочу, чтобы запомнили вы. Мои и его друзья, наша семья, кто-либо в конце концов. Они и еще тысячи таких же ребят должны быть отомщены. Отомщены нашими делами, нашими словами и нашими мыслями. Каждый виновный должен быть и будет наказан.

Герои, к сожалению, умирают. Вечны только их наследие и их идея. Нам ее нести", – написала девушка.

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Украинские воины Артем Толочко и Юрий Попов погибли во время выполнения боевого задания в Харьковской области 01
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Топ комментарии
+28
Вічна пам'ять...
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22.09.2022 09:08
+27
Світла Пам'ять Героям нашої краіни !!

Украіна сумує ...😪😪😪
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22.09.2022 09:10
+18
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.09.2022 09:18
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Вічна пам'ять...
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22.09.2022 09:08 Ответить
Світла Пам'ять Героям нашої краіни !!

Украіна сумує ...😪😪😪
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22.09.2022 09:10 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.09.2022 09:18 Ответить
Freedom is not free Слава героям!
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22.09.2022 09:23 Ответить
Вічна пам'ять Героям! Помстимося
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22.09.2022 09:31 Ответить
Героям слава!

PS
Вот только майка с Че Гевара смущает.
Он нёс коммунистические идеи с оружием и насилием по миру,
так же как московиты несут руZZский мир в Украину
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22.09.2022 09:31 Ответить
Согласен, меня это тоже смущает. Комунячая пропаганда работает.
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22.09.2022 10:06 Ответить
Могли служить в СБУ , а там позволяется разная одежда для выполнения заданий .
Закарпатцы - раз добро готували бограч
Вечная память ‼️‼️
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22.09.2022 11:05 Ответить
Вічна пам'ять! Герої не вмирають! Співчуття родинам та низький уклін.
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22.09.2022 09:36 Ответить
ГЕРОЇ
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22.09.2022 09:38 Ответить
Пам'ятаємо всіх поіменно!
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22.09.2022 09:43 Ответить
опять потерь нет..пару сотен в папке с марта..и книга памьяти загиблих завонялась в при порохе..ни кто нелобновляет..кто допустил потери...
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22.09.2022 09:44 Ответить
Вічна память Героям! Сумую разом з вами.
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22.09.2022 09:55 Ответить
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22.09.2022 10:10 Ответить
Слава Героям.
Як шкода хлопців.
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22.09.2022 10:11 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.09.2022 10:41 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА НАЦІЇ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
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22.09.2022 10:59 Ответить
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22.09.2022 11:08 Ответить
Гарний текст написала дівчина.
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22.09.2022 11:15 Ответить
Не забудем, не простим! Слава Украïнi!
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22.09.2022 14:32 Ответить
Вічна память Героям! Сумую разом з вами. Як шкода хлопців.
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22.09.2022 21:08 Ответить
 
 