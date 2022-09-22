Рашисты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове и уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами военных РФ, - Братчук. ФОТО

Оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове, тем самым уничтожив вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, в одном из домов заблокированы люди, - Терехов