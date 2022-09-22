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Рашисты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове и уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами военных РФ, - Братчук. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове, тем самым уничтожив вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, в одном из домов заблокированы люди, - Терехов

Рашисты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове и уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами военных РФ, - Братчук 01
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Топ комментарии
+42
Це була спецоперація з метою економії коштів на виплати родичам, тіл тепер немає. Жаль, що смердить у нас)
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22.09.2022 09:11
+26
" И дарагая не узнает какой у парня был конец"
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22.09.2022 09:10
+21
оце вже реально ні дна ні покришки...
вони вже в мішках, а раша вирішила, що їх недостатньо вбила, треба ще раз.
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22.09.2022 09:10
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Так то *****, сподіваємося, що запас для обміну ше є
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22.09.2022 09:08 Ответить
" И дарагая не узнает какой у парня был конец"
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22.09.2022 09:10 Ответить
ашотік покаже який був кінець .. у парня
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22.09.2022 09:28 Ответить
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22.09.2022 09:39 Ответить
из под Гостомеля фото!
обожрали собаки
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22.09.2022 10:00 Ответить
якийсь він не живий на фото🤣
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22.09.2022 10:49 Ответить
Ще й виставив на показ боєвого "цвіркунчика"... в атаку зібрався, чи що????
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22.09.2022 11:12 Ответить
Смертельно уставший.
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22.09.2022 11:50 Ответить
Памятка рашискому призывнику
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22.09.2022 11:33 Ответить
Менше смердіти буде...
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22.09.2022 09:10 Ответить
Скорее наоборот. Теперь там за 10 километров не подойдешь от вони
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22.09.2022 09:52 Ответить
окупанти можуть чуму нам занести....
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22.09.2022 11:14 Ответить
оце вже реально ні дна ні покришки...
вони вже в мішках, а раша вирішила, що їх недостатньо вбила, треба ще раз.
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22.09.2022 09:10 Ответить
Нема тіла - не треба витрачати гроші для сім'ї загиблого московіта.
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22.09.2022 09:51 Ответить
так ракета намного дороже стоит. а их еще не одну надо запустить чтоб преодолеть ПВО
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22.09.2022 18:34 Ответить
Та вони не адекватні. Хто знає, які у них таргани в голові.
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22.09.2022 22:12 Ответить
А московитам итак никто платить не собирается за погибших сдохших. Скажут вас очень много почему то вдруг стало, денег нет. Но вы держитесь. Пишите жалобу в ЕСПЧ ))
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23.09.2022 01:55 Ответить
Це була спецоперація з метою економії коштів на виплати родичам, тіл тепер немає. Жаль, що смердить у нас)
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22.09.2022 09:11 Ответить
Не одержать жигулів "бєзутєшниє вдови і родствєнікі"
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22.09.2022 09:12 Ответить
Так треба ж тримати марку шо патерь майже нєт, тепер вони не патєрі, а зниклі безвісти
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22.09.2022 09:13 Ответить
Тепер вони дєзєртіри.
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22.09.2022 09:41 Ответить
тепер бабла не получать нет тела нет дела
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22.09.2022 09:19 Ответить
Зекономили нам солярку для рефрижераторів)
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22.09.2022 09:23 Ответить
це вже були вагони-ладовозки ) остались баби з тятями без машин ))
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22.09.2022 09:27 Ответить
их ответ Чемберлену..., в ответ на освобождение наших ребят они уничтожили своих дохлых ванек..., это круто, русня, можно еще и просто по своим позициям рубануть из чего-нибудь тяжелого, тоже будет весело...
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22.09.2022 09:28 Ответить
Путиноиды экономят. Нет тела, нет "Лады- Калины"
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22.09.2022 09:29 Ответить
решили орки размножаться почкованием! была сотня тушек, стала тысяча!
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22.09.2022 09:30 Ответить
Це щоб вписатися в 5 тис патєрьнєтов за Шойгу
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22.09.2022 09:31 Ответить
За все в жизни приходиться платить
Кричали "слава путину".бей хахлов-заплатили своими жизнями и жизнями сыновей.Ни могилки.ни белый Лады....
И новых погонять....
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22.09.2022 09:35 Ответить
Виникає питання ; той Братчук "зоркій сокіл", чи що? З Одеси до Харкова зирить? В Харкові є свої спікери.
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22.09.2022 09:37 Ответить
А чому вагони стояли в Харкові, а не ще ближче до передової? Могли б зекономити рашистам кілька ракет...
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22.09.2022 09:41 Ответить
Чтобы не экономить им ракеты.
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22.09.2022 09:53 Ответить
А патамушта патерь нет. Шойгу сказал что только 5 тыщ рашка патеряла, значит 5 тыщ. А вы со своими вагонами в никакие ворота... представляю какая там теперь вонища. Целая химическая атака.
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22.09.2022 09:50 Ответить
Це все від заздрощів, що одні вже в прохолоді лежать, відпочивають, а інші ще дохнути не починали, і ще невідомо чи будуть валятися з таким же комфортом...
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22.09.2022 09:53 Ответить
А может там под трупами хаймерсы спрятаны были?
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22.09.2022 10:07 Ответить
Вы ничего не понимаете: это такая умная многоходовочка. Нет тела - значит пропал без вести. По крайней мере, до конца войны (а там, как говорится: или ишак сдохнет, или падишах умрет). А раз пропал без вести, то компенсацию платить не надо. Прощай "Лада Калина" (мечта, не то что какая-то там дешевая иномарка).
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22.09.2022 10:11 Ответить
следовало ожидать такое действие,ищите наводчика
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22.09.2022 10:13 Ответить
Фууу, нечисть.
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22.09.2022 10:16 Ответить
Подвійне просмаження.
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22.09.2022 10:20 Ответить
поховання по-руські....
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22.09.2022 10:26 Ответить
ММоже таки правда, що на роССіі Сатана поселився ? Бо не можуть істоти , наділені розумом, так поступати. Навіть звірі своіх не ідять, хоч би були голодні.
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22.09.2022 10:42 Ответить
А задукоментированы и сфотографированы трупы кацапов экспертами ?

Такую новость надо срочно в мировые СМИ , чтобы она попала к вечеру на ТВ НОВОСТИ .

Надокацапам залить за воротник к мобилизации

Кстати, а была инфа, что орки захоронят раненных - до Европы она не пришла . А зря.
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22.09.2022 10:45 Ответить
https://vgolos.ua/news/okupanti-hovayut-svoyih-soldativ-shche-zhivimi---hlan_1427714.html
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22.09.2022 11:18 Ответить
Дохлих кацапів не шкода, але все одно ЯК ТАК МОЖНА?
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22.09.2022 11:05 Ответить
не шкода особливо живих, коли вони перетворюються в дохлих... а дохлі продовжуть нам шкодити, травлять повітря і несуть в собі заразу... невіщо така гуманність, збирати кацапів в рефрижиратори й чогось чекати.... якщо не забрали після бою, краще в яму сабак зачумлених...
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22.09.2022 11:19 Ответить
Как говорил Гаврош - моих мертвецов убивают
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22.09.2022 11:08 Ответить
I kto to, cem to udivljaetsja!Vedj s toi storoni po ljudski uze nicego ne proishodit!
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22.09.2022 11:39 Ответить
Первый вонючий случай применения биологического оружия!
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22.09.2022 11:51 Ответить
Интересно, наши что осуществляют жд.перевозки с окупантами? И где такой вокзал в Харькове?
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22.09.2022 13:13 Ответить
Нема тіла - нема лади....
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22.09.2022 14:01 Ответить
 
 