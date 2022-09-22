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Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Среди освобожденных из российского плена иностранцев есть те, кому захватчики вынесли смертные приговоры.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"215 наших людей на свободе. Среди них женщины, в том числе медики – беременная Марьяна Мамонова и Екатерина "Пташка" Полищук. 124 офицера. 108 защитников Азовстали. 5 командиров из Азовстали, которые будут в Турции. 10 иностранцев, в том числе те, кому оккупанты вынесли смертные приговоры, со вчерашнего дня уже в Саудовской Аравии", - написал он.

Читайте: Среди освобожденных из плена РФ – двое американских граждан. В Белом доме поблагодарили

Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 01
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 02
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 03
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 04
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 05
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 06
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 07
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 08
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Топ комментарии
+8
Ну и вот вам "независимость" ЛНР и ДНР паомните как "Пенис Душилин" "дрочил" по ТВ какие мы строгие смертная казнь никаких помилований судья под уголовным делом прокурор и адвокат все кто соучаствовал в фарсе и спектакле получили реальные уголовные дела а решает Москва политическая целесообразность этим самым ДНР и ЛНР опустили ниже Ада показав их эфимерность и никчемность проститутки вообще никого не интересуют и он и ничего не решали и не решают... только в качестве ширмы и гарматного мьяса...
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22.09.2022 10:36
+8
Є військові правила що офіцери котрих відпускають з полону не беруть участь до кінця війни. Напевно тут була така умова Слава Богу що живі і не в кацапів. Тільки тепер питання скільки ще залишилося вояк і патріотів в кацапських катовнях. І чи є шанси вернути їх додому ...
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22.09.2022 10:54
+5
москалі так і незрозуміли з ким звязались.
на їх каналах істерика:
хохли обмєнялі одного хохла на 215 хохлов
)
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22.09.2022 10:54
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Правила форума Совет форумчан
Ну и вот вам "независимость" ЛНР и ДНР паомните как "Пенис Душилин" "дрочил" по ТВ какие мы строгие смертная казнь никаких помилований судья под уголовным делом прокурор и адвокат все кто соучаствовал в фарсе и спектакле получили реальные уголовные дела а решает Москва политическая целесообразность этим самым ДНР и ЛНР опустили ниже Ада показав их эфимерность и никчемность проститутки вообще никого не интересуют и он и ничего не решали и не решают... только в качестве ширмы и гарматного мьяса...
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22.09.2022 10:36 Ответить
Кацапам поводили причандалом по губах, оце у них там зараз підгорає, мобілізація та ще й віддали уособлення ворогів ворожої пропаганди.
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22.09.2022 10:39 Ответить
будуть знаходитися у Туреччині....a chomu tak ?
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22.09.2022 10:46 Ответить
Є військові правила що офіцери котрих відпускають з полону не беруть участь до кінця війни. Напевно тут була така умова Слава Богу що живі і не в кацапів. Тільки тепер питання скільки ще залишилося вояк і патріотів в кацапських катовнях. І чи є шанси вернути їх додому ...
показать весь комментарий
22.09.2022 10:54 Ответить
москалі так і незрозуміли з ким звязались.
на їх каналах істерика:
хохли обмєнялі одного хохла на 215 хохлов
)
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22.09.2022 10:54 Ответить
Где то была речь что наши отдали 55 непростых вояк (командующих), вы их за дурачков не держите.
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22.09.2022 11:33 Ответить
І це добре.

Звичайно рф повинна ще відповісти за тих іноземців кого вона вбила в полоні і що важливо це явно не всі іноземці.
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22.09.2022 11:06 Ответить
Іноземців відпустили на прохання саудітів.
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22.09.2022 12:21 Ответить
рюзке тронешь Легион,пришлю Academy..
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22.09.2022 12:49 Ответить
Может нам негласно нужно запретить набирать в иностранный легион граждан самых дружественных для нас стран-Британии,Балтии,Польши и США?Иначе,при захвате в плен граждан этих стран, у русни появляются дополнительные инструменты для шантажа нас и наших союзников?
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22.09.2022 14:02 Ответить
 
 