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Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Среди освобожденных из российского плена иностранцев есть те, кому захватчики вынесли смертные приговоры.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"215 наших людей на свободе. Среди них женщины, в том числе медики – беременная Марьяна Мамонова и Екатерина "Пташка" Полищук. 124 офицера. 108 защитников Азовстали. 5 командиров из Азовстали, которые будут в Турции. 10 иностранцев, в том числе те, кому оккупанты вынесли смертные приговоры, со вчерашнего дня уже в Саудовской Аравии", - написал он.
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показать весь комментарий22.09.2022 10:36
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+5 Panda Freeav
показать весь комментарий22.09.2022 10:54
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на їх каналах істерика:
хохли обмєнялі одного хохла на 215 хохлов
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Звичайно рф повинна ще відповісти за тих іноземців кого вона вбила в полоні і що важливо це явно не всі іноземці.