Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Среди освобожденных из российского плена иностранцев есть те, кому захватчики вынесли смертные приговоры.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"215 наших людей на свободе. Среди них женщины, в том числе медики – беременная Марьяна Мамонова и Екатерина "Пташка" Полищук. 124 офицера. 108 защитников Азовстали. 5 командиров из Азовстали, которые будут в Турции. 10 иностранцев, в том числе те, кому оккупанты вынесли смертные приговоры, со вчерашнего дня уже в Саудовской Аравии", - написал он.

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