В результате обмена пленными домой вернулись 9 украинских пограничников. ФОТО

Вчера в рамках большого обмена военнопленными домой вернулись девять украинских пограничников.

Их фото публикует Государственная пограничная служба, сообщает Цензор.НЕТ.

"В результате обмена среди 215 украинских защитников и защитниц домой вернулись и 9 пограничников.

Ребята до последнего не знали, что они уезжают домой. Уставшие, но непокоренные. Далее – реабилитация, лечение и отдых", - говорится в сообщении.

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