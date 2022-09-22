В результате обмена пленными домой вернулись 9 украинских пограничников. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вчера в рамках большого обмена военнопленными домой вернулись девять украинских пограничников.
Их фото публикует Государственная пограничная служба, сообщает Цензор.НЕТ.
"В результате обмена среди 215 украинских защитников и защитниц домой вернулись и 9 пограничников.
Ребята до последнего не знали, что они уезжают домой. Уставшие, но непокоренные. Далее – реабилитация, лечение и отдых", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виктор Ле
показать весь комментарий22.09.2022 11:23 Ответить Мне нравится 2
rejestrowyj bazil
показать весь комментарий22.09.2022 11:27 Ответить Мне нравится 4
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...