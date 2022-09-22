В знак поддержки Украины советский памятник в Болгарии оставили без подсветки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Софии вечером 21 сентября в знак солидарности с Украиной символически выключили свет на монументе советским воинам.
Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, информирует Цензор.НЕТ.
"С инициативой "Тьма для Света" выступили болгарские журналисты, писатели и профессора университетов. Они требовали от столичного муниципалитета отключить подсветку в символическом жесте против российской агрессии в Украине и как губительное влияние на Болгарию. Городские власти пошли на эти требования и отключили освещение в 20:00 21 сентября", - написал он в фейсбуке.
Монумент "Памятник Советской Армии" был открыт в столице Болгарии Софии в 1954 году. После падения Берлинской Стены горожане Софии безрезультатно пытались избавиться от милитаристского архитектурного памятника.
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ну вот Коминтерн в Софии собор взорвал, там очень много погибли верунов и вроде официалы, братья чо. совок это просто реально самое ублюдочное что было в истории.
вот в Мянме что было? Голодоморы нервно курят, если честно. ну и опять там вот "армия" убивает, а клика правлящая конечно же - друзья рассиюшки. банально
как и везде - нету упыря в мире такого шоб был другом не расиюшки или тов. Си.
Пу и Си - как не обмазывай это, оно все равно будет шаптать как Люся, ой, Арахнофобия, ну то есть коммунизмом будет заражать.
Красная армия входила в Болгарию без единого выстрела(был приказ --не стрелять).
Зато потом,когда руссиш швайн дорвались до болгарского вина и начали ловить девок,тут и пошли трупы среди мирного населения...
Братушки,***!
Тонкий у вас юмор.
Это построить нормальные условия жизни гораздо лучше чем была
И коммунизация сама уйдёт
А памятник поставлен не только русским
А как быть десятками миллионов погибших на войне
украинцев,'бела руссов ,грузин. армян,казахов и многих других национальностей
Которые сломали нацистов ??????