В знак поддержки Украины советский памятник в Болгарии оставили без подсветки. ФОТО

В Софии вечером 21 сентября в знак солидарности с Украиной символически выключили свет на монументе советским воинам.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, информирует Цензор.НЕТ.

"С инициативой "Тьма для Света" выступили болгарские журналисты, писатели и профессора университетов. Они требовали от столичного муниципалитета отключить подсветку в символическом жесте против российской агрессии в Украине и как губительное влияние на Болгарию. Городские власти пошли на эти требования и отключили освещение в 20:00 21 сентября", - написал он в фейсбуке.

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Монумент "Памятник Советской Армии" был открыт в столице Болгарии Софии в 1954 году. После падения Берлинской Стены горожане Софии безрезультатно пытались избавиться от милитаристского архитектурного памятника.



