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Болгария (617) памятник (2209) Томиленко Сергей (8)

В знак поддержки Украины советский памятник в Болгарии оставили без подсветки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Софии вечером 21 сентября в знак солидарности с Украиной символически выключили свет на монументе советским воинам.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, информирует Цензор.НЕТ.

"С инициативой "Тьма для Света" выступили болгарские журналисты, писатели и профессора университетов. Они требовали от столичного муниципалитета отключить подсветку в символическом жесте против российской агрессии в Украине и как губительное влияние на Болгарию. Городские власти пошли на эти требования и отключили освещение в 20:00 21 сентября", - написал он в фейсбуке.

Смотрите: В Риге демонтировали памятник советским воинам-освободителям. ВИДЕО

Монумент "Памятник Советской Армии" был открыт в столице Болгарии Софии в 1954 году. После падения Берлинской Стены горожане Софии безрезультатно пытались избавиться от милитаристского архитектурного памятника.

В знак поддержки Украины советский памятник в Болгарии оставили без подсветки 01
В знак поддержки Украины советский памятник в Болгарии оставили без подсветки 02
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Топ комментарии
+15
сносить его надо а не света лишать
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22.09.2022 10:43
+9
Удивительное дело. Болгария, как союзница гитлеровской Германии с конца 1941-го года. Вышла из союза с гансами в 1944 году расстреляв своего князя и премьера. На территории Болгарии официально не погиб НИ ОДИН солдат РККА. Теперь вопрос - с какого бодуна в Болгарии стоит этот статуй в лучах заката а вместо члена у него лопата? Болгары, снесите этого "Альёшу" к их сруской матери.
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22.09.2022 10:56
+6
valjit toi "pamjatnik" treba...poka sveta nema tam🤬
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22.09.2022 10:44
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сносить его надо а не света лишать
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22.09.2022 10:43 Ответить
Вначале свет отрубили, а затем в темноте и положат его грунт.
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22.09.2022 11:44 Ответить
valjit toi "pamjatnik" treba...poka sveta nema tam🤬
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22.09.2022 10:44 Ответить
совок это просто....
ну вот Коминтерн в Софии собор взорвал, там очень много погибли верунов и вроде официалы, братья чо. совок это просто реально самое ублюдочное что было в истории.
вот в Мянме что было? Голодоморы нервно курят, если честно. ну и опять там вот "армия" убивает, а клика правлящая конечно же - друзья рассиюшки. банально
как и везде - нету упыря в мире такого шоб был другом не расиюшки или тов. Си.
Пу и Си - как не обмазывай это, оно все равно будет шаптать как Люся, ой, Арахнофобия, ну то есть коммунизмом будет заражать.
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22.09.2022 10:54 Ответить
Удивительное дело. Болгария, как союзница гитлеровской Германии с конца 1941-го года. Вышла из союза с гансами в 1944 году расстреляв своего князя и премьера. На территории Болгарии официально не погиб НИ ОДИН солдат РККА. Теперь вопрос - с какого бодуна в Болгарии стоит этот статуй в лучах заката а вместо члена у него лопата? Болгары, снесите этого "Альёшу" к их сруской матери.
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22.09.2022 10:56 Ответить
Ну, то, что Болгария была союзницей гитлеровской Германии - это им ничего, это нормально, они и сами такие. Потом поссорились, ничего, между друзьями случается
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22.09.2022 11:28 Ответить
Была союзницей при условии не воевать с РККА..
Красная армия входила в Болгарию без единого выстрела(был приказ --не стрелять).
Зато потом,когда руссиш швайн дорвались до болгарского вина и начали ловить девок,тут и пошли трупы среди мирного населения...
Братушки,***!
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22.09.2022 12:39 Ответить
А можно, оставив название памятника "Алешке", группы поднявших руки вверх, поставит фигурку существа Алешки из уральского Кыштыма.
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22.09.2022 11:48 Ответить
Це не Альоша, щось інше. Треба його теж вимкнути. Дублікат альоши є ще у мурманську. Там таж вимкнути не заважає))))
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22.09.2022 18:30 Ответить
Яка різниця яка назва цього одоробла?
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22.09.2022 19:47 Ответить
Сильний вчинок)))
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22.09.2022 11:03 Ответить
Погуглил. Посмотрел.
Тонкий у вас юмор.
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22.09.2022 12:02 Ответить
Декоммунизвция -- это не разрушение памятников Переименовагие улиц
Это построить нормальные условия жизни гораздо лучше чем была
И коммунизация сама уйдёт
А памятник поставлен не только русским
А как быть десятками миллионов погибших на войне
украинцев,'бела руссов ,грузин. армян,казахов и многих других национальностей
Которые сломали нацистов ??????
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22.09.2022 12:04 Ответить
І пукнули в туалеті на знак підтримки... Зносіть його на#уй!
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22.09.2022 12:07 Ответить
не обязательно в туалете...
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29.09.2022 19:44 Ответить
більшість болгар совки які підтримують кацапів .
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22.09.2022 12:14 Ответить
Рас уж в Риге мы смогли эту хрень снести то и в Болгарие моли бы. Освобождоная Болгария ещо 50 лет в соц лагере сидела!
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22.09.2022 12:40 Ответить
 
 