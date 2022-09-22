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Донетчина под вражеским огнем: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска продолжают бить по населенным пунктам Донецкой области. Разрушены дома мирных жителей и объекты инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Донетчина под вражеским огнем: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр 01

Вечером россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске и обстреляли школу искусств во Временном Яру кассетными боеприпасами.

В Марьинской громаде зафиксированы обстрелы по Марьинке, Красногоровке, Максимильяновке и Константиновке, в Очеретинской – по окрестностям Очеретиного, Керамика и Новокалинового. Без пострадавших. Всю ночь единичные прилеты в Авдеевке, к утру – массированный артобстрел центра города и танковый обстрел старой части – последствия устанавливаем. В Дилиевке Константиновской громады повреждены 2 дома, без жертв", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Бахмутской громаде удары пришлись по частному сектору Бахмута и Хромовому - ранены 2 человека, повреждены 6 домов.

В Светлодарской громаде громко было в Одрадовке и на станции Майорск – информация о пострадавших не поступала.

Донетчина под вражеским огнем: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр 02
Донетчина под вражеским огнем: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр 03
Донетчина под вражеским огнем: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр 04

Донетчина под вражеским огнем: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр 05
Донетчина под вражеским огнем: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр 06
Донетчина под вражеским огнем: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр 07
Донетчина под вражеским огнем: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр 08
Донетчина под вражеским огнем: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр 09
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Славянск ТЕЦ вчера,сегодня Крамаха...значит путлер их уже не возмет ...зачем им очередной Мариуполь с разрушенной инфраструктурой...
Депилы конченные...
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22.09.2022 10:54 Ответить
 
 