Войска РФ продолжают обстреливать Сумщину и Черниговщину из минометов и артиллерии. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреливали артиллерией и минометами территории Белопольской, Середино-Будской громад Сумской области, Городнянской и Сновской Черниговской громад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Так, вчера, 21 сентября, оккупанты обстреливали артиллерией и минометами территории Белопольской, Середино-Будской громад Сумщины, Городнянской и Сновской громад Черниговщины.

"Утром Городнянскую территориальную громаду россияне подвергали обстрелам из минометов 120 мм, зафиксировано 5 взрывов. Позже по территории Сновской громады из района населенного пункта кирилловка враг бил из минометов, зафиксировано 8 взрывов. По территории Середино-Будской громады со стороны населенного пункта Зерновой враг целил из самоходных артиллерийских установок – зафиксировано 13 взрывов", - говорится в сообщении.

"Во второй половине дня российские захватчики обстреляли территорию Белопольской громады из минометов, насчитано десять взрывов. Огонь велся со стороны российского населённого пункта Волфинское. В результате обстрела в одном из населенных пунктов громады повреждены три частных дома, один дом сгорел полностью. Ближе к вечеру в окрестностях другого населенного пункта этой же громады разорвалось еще 15 мин россиян, повреждена гражданская инфраструктура", - добавили в ГПСУ.

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