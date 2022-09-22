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Войска РФ продолжают обстреливать Сумщину и Черниговщину из минометов и артиллерии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска обстреливали артиллерией и минометами территории Белопольской, Середино-Будской громад Сумской области, Городнянской и Сновской Черниговской громад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Так, вчера, 21 сентября, оккупанты обстреливали артиллерией и минометами территории Белопольской, Середино-Будской громад Сумщины, Городнянской и Сновской громад Черниговщины.

"Утром Городнянскую территориальную громаду россияне подвергали обстрелам из минометов 120 мм, зафиксировано 5 взрывов. Позже по территории Сновской громады из района населенного пункта кирилловка враг бил из минометов, зафиксировано 8 взрывов. По территории Середино-Будской громады со стороны населенного пункта Зерновой враг целил из самоходных артиллерийских установок – зафиксировано 13 взрывов", - говорится в сообщении.

"Во второй половине дня российские захватчики обстреляли территорию Белопольской громады из минометов, насчитано десять взрывов. Огонь велся со стороны российского населённого пункта Волфинское. В результате обстрела в одном из населенных пунктов громады повреждены три частных дома, один дом сгорел полностью. Ближе к вечеру в окрестностях другого населенного пункта этой же громады разорвалось еще 15 мин россиян, повреждена гражданская инфраструктура", - добавили в ГПСУ.

Смотрите: За сутки оккупанты обстреляли со своей территории девять громад Сумщины и Черниговщины.. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать Сумщину и Черниговщину из минометов и артиллерии 01
Войска РФ продолжают обстреливать Сумщину и Черниговщину из минометов и артиллерии 02
Войска РФ продолжают обстреливать Сумщину и Черниговщину из минометов и артиллерии 03
Войска РФ продолжают обстреливать Сумщину и Черниговщину из минометов и артиллерии 04
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22.09.2022 11:27 Ответить
В каждой квартире этого дома жили граждане Украины
У всех были личные вещи , фотографии дорогие для них . Я уже не говорю про имущество

Украинские граждане должны настаивать на Гааге для всех руководителей раши. Каждый украинец должен выставить СВОЙ СЧЁТ раше- оценить ущерб ему нанесённый.
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22.09.2022 11:28 Ответить
А чому наші оркостану не обстрілюють?! Така війна в один кінець буде вічно!
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22.09.2022 11:37 Ответить
 
 