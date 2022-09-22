В Харьковской области эксгумировано тело местного жителя, которого застрелил россиянин, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Макарове на Харьковщине эксгумировали тело 68-летнего мужчины, погибшего от рук российского военнослужащего.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, 5 мая 2022 года в оккупированном в то время с. Макарово Золочевской объединенной территориальной громады военнослужащий РФ застрелил местного жителя, шедшего по улице села. Трагедия произошла на глазах брата погибшего.
"Предварительно установлено, что военный стрелял из автоматического оружия с прицелом – сначала по ногам мужчины, а затем – ему в спину. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
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чим він загрожував раші?
жив в Україні та ходив вулицями?
мені просто шкода, що далеко не всіх упирів, хто робив це на землях України знайдуть та покарають.
я хочу , щоб ці уроди отримали своє.
чи вважаєте, що релігійне питання начасі?
як на мене тепер, коли Україна кров"ю і смертю виборює право на існування, коли нація об"єднується - саме час вірити, що БОГ НА НАШОМУ БОЦІ, бо так і є
так що сховайте будь ласка хвоста та роздвоєну ратицю
я просто свої иаленькі ріжки та хвостика показала))
кожній темі свій час
релігійні питання будуть на часі коли будемо звільнювати від московського патріархату Києво-Печерську Лавру.
хай забираються від нас і сидять за парєбріком - наші пулятися не стануть
тільки хай сцук оплатять банкет у повному обсязі
за кожну сльозу
за кожне знівечене життя
за кожного полоненого, над яким знущалися
за кожного вбитого
за порушену економіку
за все
ми до них не лізли