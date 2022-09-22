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В Харьковской области эксгумировано тело местного жителя, которого застрелил россиянин, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Макарове на Харьковщине эксгумировали тело 68-летнего мужчины, погибшего от рук российского военнослужащего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В Харьковской области эксгумировано тело местного жителя, которого застрелил россиянин, - Офис Генпрокурора 01

По данным следствия, 5 мая 2022 года в оккупированном в то время с. Макарово Золочевской объединенной территориальной громады военнослужащий РФ застрелил местного жителя, шедшего по улице села. Трагедия произошла на глазах брата погибшего.

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В Харьковской области эксгумировано тело местного жителя, которого застрелил россиянин, - Офис Генпрокурора 02

"Предварительно установлено, что военный стрелял из автоматического оружия с прицелом – сначала по ногам мужчины, а затем – ему в спину. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
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Топ комментарии
+4
68 років діду було
чим він загрожував раші?
жив в Україні та ходив вулицями?

мені просто шкода, що далеко не всіх упирів, хто робив це на землях України знайдуть та покарають.
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22.09.2022 11:29
+4

я просто свої иаленькі ріжки та хвостика показала))
кожній темі свій час

релігійні питання будуть на часі коли будемо звільнювати від московського патріархату Києво-Печерську Лавру.
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22.09.2022 12:03
+3
ну по великому рахунку ми і зараз нічим їм не загрожуємо
хай забираються від нас і сидять за парєбріком - наші пулятися не стануть

тільки хай сцук оплатять банкет у повному обсязі
за кожну сльозу
за кожне знівечене життя
за кожного полоненого, над яким знущалися
за кожного вбитого
за порушену економіку

за все

ми до них не лізли
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22.09.2022 11:41
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68 років діду було
чим він загрожував раші?
жив в Україні та ходив вулицями?

мені просто шкода, що далеко не всіх упирів, хто робив це на землях України знайдуть та покарають.
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22.09.2022 11:29 Ответить
мені чхати - Яхве, Ктулху чи молот Тора
я хочу , щоб ці уроди отримали своє.
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22.09.2022 11:37 Ответить
у вас період заперечення віри?
чи вважаєте, що релігійне питання начасі?

як на мене тепер, коли Україна кров"ю і смертю виборює право на існування, коли нація об"єднується - саме час вірити, що БОГ НА НАШОМУ БОЦІ, бо так і є

так що сховайте будь ласка хвоста та роздвоєну ратицю
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22.09.2022 11:57 Ответить
Таня! Та він знову п"яний! Нажереться і торохтить по клавіатурі "шопопало"!
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22.09.2022 12:00 Ответить

я просто свої иаленькі ріжки та хвостика показала))
кожній темі свій час

релігійні питання будуть на часі коли будемо звільнювати від московського патріархату Києво-Печерську Лавру.
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22.09.2022 12:03 Ответить
Ні - щодо п"яного - я серйозно! Я його за останні два роки вже вивчив Не ведіться на його "розмишлізми" : вчепиться - не відкараскаєтеся! Це я йому відразу "роги обламую" в таких випадках!
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22.09.2022 12:08 Ответить
Ти знову "закрохмалений" до компа поліз? Казав же тобі не раз - "Випив - ляж і проспися!!"
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22.09.2022 11:59 Ответить
ну по великому рахунку ми і зараз нічим їм не загрожуємо
хай забираються від нас і сидять за парєбріком - наші пулятися не стануть

тільки хай сцук оплатять банкет у повному обсязі
за кожну сльозу
за кожне знівечене життя
за кожного полоненого, над яким знущалися
за кожного вбитого
за порушену економіку

за все

ми до них не лізли
показать весь комментарий
22.09.2022 11:41 Ответить
 
 