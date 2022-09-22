В Харьковской области эксгумировано тело местного жителя, которого застрелил россиянин, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В Макарове на Харьковщине эксгумировали тело 68-летнего мужчины, погибшего от рук российского военнослужащего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.







По данным следствия, 5 мая 2022 года в оккупированном в то время с. Макарово Золочевской объединенной территориальной громады военнослужащий РФ застрелил местного жителя, шедшего по улице села. Трагедия произошла на глазах брата погибшего.

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"Предварительно установлено, что военный стрелял из автоматического оружия с прицелом – сначала по ногам мужчины, а затем – ему в спину. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.