11 869 13
В российском Тольятти после объявления мобилизации подожгли горадминистрацию. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В ночь на 22 сентября россияне пытались сжечь городскую администрацию Тольятти Самарской области. По предварительной информации, в здание бросили коктейль Молотова.
Об этом сообщают местные СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"В ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации, находящегося по адресу ул. Белорусская, 33. УВД по г. Тольятти сейчас проводит проверку по этому факту", - заявили в МВД России.
Российские телеграм-каналы утверждают, что в здание бросили коктейль Молотова.
Администрация Тольятти не в первый раз страдает от подобных действий. В апреле фасад этого здания забросали красной краской.
Топ комментарии
+21 Oleksii Magas
показать весь комментарий22.09.2022 11:33
+15 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий22.09.2022 11:40
+10 николай николаенко 598090f8
показать весь комментарий22.09.2022 11:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Приклад вони щойно отримали. Далі, за їх традиціями і жаги до руйнувань - "challenge accepted"
чо, не в курсі шо амери бояться розповзання ЯЗ?
в Раді Буш теж шото говорив
а завтра трутіна вбили і .... Єрмак порішав.
ненавиджу дураків
Вересень - коктейль Молотова...
Жовтень... або "Муха" або щось серйозніше!