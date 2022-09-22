В российском Тольятти после объявления мобилизации подожгли горадминистрацию. ФОТО

В ночь на 22 сентября россияне пытались сжечь городскую администрацию Тольятти Самарской области. По предварительной информации, в здание бросили коктейль Молотова.

Об этом сообщают местные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации, находящегося по адресу ул. Белорусская, 33. УВД по г. Тольятти сейчас проводит проверку по этому факту", - заявили в МВД России.

Российские телеграм-каналы утверждают, что в здание бросили коктейль Молотова.

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Администрация Тольятти не в первый раз страдает от подобных действий. В апреле фасад этого здания забросали красной краской.