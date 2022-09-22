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поджог (900) Россия (91269)

В российском Тольятти после объявления мобилизации подожгли горадминистрацию. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В ночь на 22 сентября россияне пытались сжечь городскую администрацию Тольятти Самарской области. По предварительной информации, в здание бросили коктейль Молотова.

Об этом сообщают местные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации, находящегося по адресу ул. Белорусская, 33. УВД по г. Тольятти сейчас проводит проверку по этому факту", - заявили в МВД России.

Российские телеграм-каналы утверждают, что в здание бросили коктейль Молотова.

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Администрация Тольятти не в первый раз страдает от подобных действий. В апреле фасад этого здания забросали красной краской.

В российском Тольятти после объявления мобилизации подожгли горадминистрацию 01
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Топ комментарии
+21
Оце вже схоже на протест
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22.09.2022 11:33
+15
Все недовго чекати

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22.09.2022 11:40
+10
Видно не дуже хочеться

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22.09.2022 11:47
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Оце вже схоже на протест
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22.09.2022 11:33 Ответить
ага, как возле Жукова который небрежно посылает немного тысяч быдла на убой, тихонько воздух испортить. не ну а чо - протест же. жуков завтра пошлет больше, туда же. протест силен и набирает обороты.
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22.09.2022 11:44 Ответить
це не люди, які в 2013-му вийшли мільйонним натовпом, це кацапи. дайте їм час.
Приклад вони щойно отримали. Далі, за їх традиціями і жаги до руйнувань - "challenge accepted"
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22.09.2022 12:09 Ответить
угу. а потім ніжки Байдена.
чо, не в курсі шо амери бояться розповзання ЯЗ?
в Раді Буш теж шото говорив
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22.09.2022 12:11 Ответить
от, якраз, за ніжки Байдена потвори і віддадуть свою ядерну зброю.
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22.09.2022 12:15 Ответить
та ні. вялічіє це коли сидить ватник в валянках в сортирі, але - Насфсебаяцца!111
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22.09.2022 12:27 Ответить
Лапатним ваєнкаматам тєпєрь точна кірдик...
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22.09.2022 11:35 Ответить
кинули кілька Молотових і зі страху втікли . Чиновники спишуть 100500 мільйонів на заміну дверей.
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22.09.2022 11:36 Ответить
Все недовго чекати

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22.09.2022 11:40 Ответить
Боюсь, що довго... Народ росії не здатний на таке. Хіба що буде переворот на верхівці
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22.09.2022 11:44 Ответить
теж саме - сміюсь з "ванг" шо - війнанадовго!!11
а завтра трутіна вбили і .... Єрмак порішав.
ненавиджу дураків
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22.09.2022 12:29 Ответить
Квітень - червона фарба...
Вересень - коктейль Молотова...
Жовтень... або "Муха" або щось серйозніше!
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22.09.2022 11:43 Ответить
Видно не дуже хочеться

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22.09.2022 11:47 Ответить
 
 