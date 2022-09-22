Троих предателей из Луганщины и Херсонщины будут судить за сотрудничество с оккупантами, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Следователи Управления СБУ в Ивано-Франковской области направили в суд новые обвинительные акты в отношении разоблаченных спецслужбой предателей из Луганской и Херсонской областей.
Об этом говорится в facebook-странице управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.
В частности, будут судить бывшего директора Центра культуры Новопскова Луганской области. Женщина добровольно начала сотрудничать с оккупантами, а позже ее назначили на должность исполняющей обязанности "начальника отдела культуры администрации Новопсковского района ЛНР".
В апреле она организовала и провела пропагандистское мероприятие под названием "Единство Донбасса" по случаю получения гуманитарной помощи от РФ. На концерте она произнесла речь в поддержку "русского мира" и пообещала, что и дальше будет способствовать оккупантам.
Кроме того, будут судить "начальника отдела молодежи и спорта" так называемой администрации города Антрацит и Антрацитовского района ЛНР. В этой должности женщина поддерживает контакты с боевиками и чиновниками оккупационных администраций, организует массовые мероприятия. Она участвовала в публичной встрече с так называемыми "участниками захвата СБУ и движения "русская весна", где выступила с речью по теме глорифификации и героизации боевиков. После начала полномасштабного вторжения организует сбор помощи для незаконных вооруженных формирований "ЛНР".
Будут судить также бывшего чиновника из Каховки Херсонской области, который сотрудничает с оккупантами.
После захвата оккупантами города мужчина добровольно стал главным специалистом отдела экономики в оккупационной администрации. До этого он работал администратором в Разрешительном центре и был главным специалистом отдела экономики и развития Каховского горсовета.
Предатель также занимается публичной деятельностью, популяризирует и поддерживает российскую политику на временно оккупированных территориях Украины. Он принимал участие в политизированном массовом мероприятии в поддержку РФ, где шагал под красными флагами с "георгиевской" лентой.
Коллаборанты обвиняются в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
За совершенное их ожидает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.
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І взагалі - коли ще рашкованських військових треба брати в полон для обміну, то навіщо оцей спектакль в стилі "Неля Штепа"? Ясно, що якщо й посадять, то дуже швидко випустять.
Тільки водити гуляти в посадки. Щоб знали!
Також, треба внести зміни до законів, за якими судам на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, можна проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.