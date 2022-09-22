В Бурятии отца 5 детей хотят мобилизовать. Его жена жалуется и обратилась к главе республики. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В Улан-Уде отца пятерых детей хотят мобилизовать на войну в Украину.
Об этом в своем видеообращении сообщила супруга "мобилизованного", передает Цензор.НЕТ.
"Моему мужу 38 лет, он не в запасе, он не служил. Работает в нашем доблестном городском ЧС, ему звонят коллеги - товарищ и спрашивают: "Ты где? Тебе сейчас привезут повестку. Позвонит девушка и все объяснит. И под конец спрашивает: "У тебя же пятеро детей?" [Мужчина] посмеялся, говорит да, пятеро детей. "Ну ладно, жди повестки", - рассказывает женщина.
Как отмечает россиянка, позже позвонила девушка, которая позвала ее мужа на "срочную встречу" в ДК "Рассвет" в четыре утра. В 14:00 уже был запланирован поезд в Читу.
Жена удивляется, почему "не соблюдают какие-то параметры и принципы этой частичной мобилизации" и адресует обращение главе Бурятии, единороссу Алексею Циденову.
Пожалуйста, подождите...
Тут питання а чому ми до сих пір воюємо "До кордону 91-го року".
Китайці наприклад ще СМЗХ пам'ятають чому не до нього апелювати. Тобто Кубань та Сибір відразу наші і валити ворожу авіацію та артилерію можно де завгодно.
Партизани РФ чекають допомоги!!!
Але наш Ермак - то найдоблісніший Ермак!
а щоб раби не дуже злякались то формально дописали «часткова»
не знаю как по бурятски, но се-ля-ви....
Дааа, эти отбросы человечества размножаются в параше быстрее опарышей.
Орків лікувати потрібно, а не вбивати, але є й ті, хто це бачить тільки геноцид. Після окопів такого хлопці не пишуть, тому що розуміють що це в обидві сторони працює.
Друге питання: як тлумачити Дебальцеве, Іловайськ, Оленівку... Адже всюду були найкращі патріоти... Нагадаю: в 2015 котли утворились за рахунок відведення флангів та арти. Тобто - все було сплановано. Після скандалу швиденько панамські офшори всплили... Тобто одну, патріотичну, криють другою - бюрократичною... Щоб популус не "звертав уваги"...
критичне мислення - коли розумієш що війна - це наслідок, а не причина списання боргів Коломойському.
вони не просто меншина
вони є вимираючим народом
а тут ще й ми їх куярим як в тирі
мабудь ***** зачищає територію для китайців
Народ кто ездит поездами и автобусами, снимают с поездов ребят и отправляют в нацгвардию(с) 2014 рік
І так, 300 тис це тільки на словах, реально такого прописано нігде немає і перевірити скільки нагребуть неможливо, будуть грести поки зможуть... Свинособааааки, за вами пришла війна
В стилі Верещук, з натяком пожаліти скотів ...
Глаза узкие-чем не параметр.
К тому же, кабздон за вас, бурятов, рад!
Так что, вперед, и с песней.
І Ладу сім"я отримає ще до зими...
Курица бурятская, забывшая корни своего народа, ты кому челобитную бьешь? Не знаешь кто теперь царь на рабссее? Теперь твоего бурятика однозначно отправят к нам, а уж наши хлопцы знают как поджаривать бурятов до хрустящей корочки.
усє на фарш!
Вони безнадійні ідіоти
Руслики, а где вы были, когда ихтамнеты бомбили Донбасс?