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В Бурятии отца 5 детей хотят мобилизовать. Его жена жалуется и обратилась к главе республики. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Улан-Уде отца пятерых детей хотят мобилизовать на войну в Украину.

Об этом в своем видеообращении сообщила супруга "мобилизованного", передает Цензор.НЕТ.

"Моему мужу 38 лет, он не в запасе, он не служил. Работает в нашем доблестном городском ЧС, ему звонят коллеги - товарищ и спрашивают: "Ты где? Тебе сейчас привезут повестку. Позвонит девушка и все объяснит. И под конец спрашивает: "У тебя же пятеро детей?" [Мужчина] посмеялся, говорит да, пятеро детей. "Ну ладно, жди повестки", - рассказывает женщина.

Как отмечает россиянка, позже позвонила девушка, которая позвала ее мужа на "срочную встречу" в ДК "Рассвет" в четыре утра. В 14:00 уже был запланирован поезд в Читу.

Читайте: Мужчины в оккупированном Крыму получают повестки через сайт госуслуг

Жена удивляется, почему "не соблюдают какие-то параметры и принципы этой частичной мобилизации" и адресует обращение главе Бурятии, единороссу Алексею Циденову.
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Топ комментарии
+40
а,все потому что это типичная ситуация для ассимилированых манкуртов,которые забыли кто они есть, не помнят своих корней и истории,и превратились и считают себя "русскими". Ну вот если таковыми себя считаете то вперед подыхать за пуйла,и не нойте
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22.09.2022 13:11
+36
Лады были для первых "счастливчиков". Для свежака максимум благодарность в виде грамоты.
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22.09.2022 13:14
+23
а чо, наштамповал и фатит
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22.09.2022 13:09
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а чо, наштамповал и фатит
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22.09.2022 13:09 Ответить
А красавчик то какой, ааааа, ужас...
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22.09.2022 13:27 Ответить
Пора умирать.
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22.09.2022 13:42 Ответить
Нравится не нравится, похоронка приближается
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22.09.2022 14:23 Ответить
Пора зупинятися, бо ще п'ятьох наштампує.
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22.09.2022 14:27 Ответить
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22.09.2022 15:19 Ответить
а,все потому что это типичная ситуация для ассимилированых манкуртов,которые забыли кто они есть, не помнят своих корней и истории,и превратились и считают себя "русскими". Ну вот если таковыми себя считаете то вперед подыхать за пуйла,и не нойте
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22.09.2022 13:11 Ответить
Так, манкуртизація окупованих соціумів "Доспіла", вже тре їх знищити...
Тут питання а чому ми до сих пір воюємо "До кордону 91-го року".
Китайці наприклад ще СМЗХ пам'ятають чому не до нього апелювати. Тобто Кубань та Сибір відразу наші і валити ворожу авіацію та артилерію можно де завгодно.

Партизани РФ чекають допомоги!!!
Але наш Ермак - то найдоблісніший Ермак!
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22.09.2022 13:48 Ответить
х@йло сказав зробити мобілізацію,
а щоб раби не дуже злякались то формально дописали «часткова»
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22.09.2022 13:11 Ответить
То есть призвать по частям.
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22.09.2022 13:43 Ответить
Будеш мать одиночка. Равшан тебя возьмёт под крило… будете на белой Ладе покатушки устраивать.
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22.09.2022 13:12 Ответить
Лады были для первых "счастливчиков". Для свежака максимум благодарность в виде грамоты.
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22.09.2022 13:14 Ответить
саме так, спочатку робилось для "реклами" а зараз на помну працюють крематорії. На руки буде приходить папірець: "зник з місць несення служби"... А по факту - буде удобрювати херсонські степи. Було вже таке, і цей виток багато паралелей літописних має.
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22.09.2022 13:51 Ответить
Чому Равшан? Кичайський Сунь Хер ближче і більш реалістично.
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22.09.2022 13:48 Ответить
Або Сунь Хер В Чай Винь Сухим,теж не поганий хлопець...
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22.09.2022 15:35 Ответить
навіть равшану непотрібна потягана бурятська самка з п'ятьма чужими вилупками.
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22.09.2022 14:42 Ответить
зато лада белая будет детишкам, будут по очереди пользовать.....

не знаю как по бурятски, но се-ля-ви....
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22.09.2022 13:13 Ответить
... и шерше бурятская ля фам..
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22.09.2022 16:07 Ответить
Аж 5 личинок самка выкинула!
Дааа, эти отбросы человечества размножаются в параше быстрее опарышей.
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22.09.2022 13:14 Ответить
Здається,нормальна сім'я . З країною не пощастило
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22.09.2022 13:24 Ответить
Где вы увидели нормальную семью в Параше?
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22.09.2022 13:43 Ответить
Нікому на Землі з Країной не пощастило. Друге питання що забагато дописів нелюдської натури.

Орків лікувати потрібно, а не вбивати, але є й ті, хто це бачить тільки геноцид. Після окопів такого хлопці не пишуть, тому що розуміють що це в обидві сторони працює.

Друге питання: як тлумачити Дебальцеве, Іловайськ, Оленівку... Адже всюду були найкращі патріоти... Нагадаю: в 2015 котли утворились за рахунок відведення флангів та арти. Тобто - все було сплановано. Після скандалу швиденько панамські офшори всплили... Тобто одну, патріотичну, криють другою - бюрократичною... Щоб популус не "звертав уваги"...

критичне мислення - коли розумієш що війна - це наслідок, а не причина списання боргів Коломойському.
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22.09.2022 14:02 Ответить
нормальна родина має помітити що **** знищує їх народ
вони не просто меншина
вони є вимираючим народом
а тут ще й ми їх куярим як в тирі
мабудь ***** зачищає територію для китайців
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22.09.2022 19:35 Ответить
Ну теперь пятеро детей будут гордиться подкопченым папкой. Вперёд к кобзону! За *****!
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22.09.2022 13:16 Ответить
...четаржу
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22.09.2022 13:17 Ответить
а він тобі унітаз привезе.. може.. а точніше самого у кульку привезуть
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22.09.2022 13:18 Ответить
А ведь всего пару дней назад його жінка "политикой не интересовалась". Ну, вот политика и пришла в их дом.
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22.09.2022 13:19 Ответить
Так це ж майже взвод! Всі з речами на вихід.
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22.09.2022 13:19 Ответить
Відділеня. Відділеня генетичних довбо..бів.
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22.09.2022 19:50 Ответить
"Часткова мобілізація".... а потім деякі кацапи кажуть "а пачєму ***** он?".... тому що ***** воно й є.
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22.09.2022 13:24 Ответить
Увідєть Украіну і умєреть за *****. Найбільша мрія одного дебіла з улан-удє.
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22.09.2022 13:31 Ответить
А пам'ятаєте кацапські фейки з 2014 року? )))

Народ кто ездит поездами и автобусами, снимают с поездов ребят и отправляют в нацгвардию(с) 2014 рік
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22.09.2022 13:32 Ответить
Ті хто в запасі та служили вже закінчились, тепер пішли хто не в запасі і не служив!
І так, 300 тис це тільки на словах, реально такого прописано нігде немає і перевірити скільки нагребуть неможливо, будуть грести поки зможуть... Свинособааааки, за вами пришла війна
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22.09.2022 13:34 Ответить
А що він думав, за нього син Піськова чи родичі ***** будуть воювати?
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22.09.2022 13:38 Ответить
Яка важлива новина для нас.
В стилі Верещук, з натяком пожаліти скотів ...
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22.09.2022 13:40 Ответить
пуутин памаагиии!!)))
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22.09.2022 13:40 Ответить
так параметры и соблюдаются!
Глаза узкие-чем не параметр.
К тому же, кабздон за вас, бурятов, рад!
Так что, вперед, и с песней.
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22.09.2022 13:41 Ответить
так за задумкою хла всі малі народи повинні померти, ну не етнічних же росіян брати? Там самі росіяни пишуть в пабліках, що "хоч би бурятів брали, а не русскіх"
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22.09.2022 13:42 Ответить
і того ********** і його личинок та самицю тре перетворити на добриво
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22.09.2022 13:44 Ответить
А в голосе рабские нотки и вопросы "А нас за что?". Нет чтобы взять коктейль молотова и пойти штурмовать госучреждения рабсии.
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22.09.2022 13:51 Ответить
Пора в пакет.
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22.09.2022 13:57 Ответить
От дурепа. Тобі лада-каліна сама в руки йде, а ти не хочеш...
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22.09.2022 13:58 Ответить
Ну ей то наверно,как многодетной матери, выделят ВАЗ 2104.Универсал,*****.
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22.09.2022 15:27 Ответить
100 пудово з турбонадувом
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22.09.2022 16:08 Ответить
Политическая ошибочка вышла. Билет номер один на концерт Кобзона принято выписывать тому, кто живей всех живых!
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22.09.2022 14:01 Ответить
дети то такое, всунул и опа, а ну пойди докажи что мужик и можешь защитить ро..(тьху мля) резиновую ж.пу
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22.09.2022 14:01 Ответить
В Монголию пусть драпает.
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22.09.2022 14:04 Ответить
Чим швидше виїде,тим швидше й повернеться.
І Ладу сім"я отримає ще до зими...
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22.09.2022 14:08 Ответить
Жінка дивується, чому "не дотримуються якихось параметрів і принципів цієї часткової мобілізації" та адресує звернення голові Бурятії, єдиноросу Олексію Циденову.

Курица бурятская, забывшая корни своего народа, ты кому челобитную бьешь? Не знаешь кто теперь царь на рабссее? Теперь твоего бурятика однозначно отправят к нам, а уж наши хлопцы знают как поджаривать бурятов до хрустящей корочки.
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22.09.2022 14:12 Ответить
параметры мобилизации у вас свинособак одни-С УКРАИНЫ нашей, домой рабы в черных мешках в товарняке....................................................................................
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22.09.2022 14:17 Ответить
атвєта нєбудєть!

усє на фарш!
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22.09.2022 14:20 Ответить
Типичная судьба манкурта, сдохнуть просто так.
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22.09.2022 14:29 Ответить
тобто якби формальності дотримувались то інша справа нехай мобілізують

Вони безнадійні ідіоти
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22.09.2022 14:30 Ответить
У нас і мертвих неодноразово намагаються мобілізувати і що?
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22.09.2022 14:40 Ответить
Сказали треба дохнути, значить треба дохнути.
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22.09.2022 14:51 Ответить
На Ю тюбі є ролики де кордон Рашки з Китаєм забитий машинами з Бурятії ))
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22.09.2022 15:07 Ответить
отношение ***** к бурятам очевидное все они должны сдохнуть...
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22.09.2022 15:13 Ответить
Та вони самі з задоволенням лізуть до нас,хочуть побачити унітази кип"ятильники та інші "шайтан-товари"...а потім і здохнути...
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22.09.2022 15:44 Ответить
Дохтор сказал - в морг, значит в морг !!!
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22.09.2022 15:40 Ответить
потому что это не частичная, а полная мобилизация сюрприз
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22.09.2022 15:48 Ответить
Він же бурят, помре чи загине і про нього навіть ніхто не згадає
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22.09.2022 15:56 Ответить
Самка рашистская на бутылку захотела.
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22.09.2022 15:57 Ответить
тупая бурятиха
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22.09.2022 16:42 Ответить
Чем больше фарша - тем вкуснее котлеты.
Руслики, а где вы были, когда ихтамнеты бомбили Донбасс?
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22.09.2022 17:08 Ответить
Гарно ці вузькоокі вивчили свинособячу мову,навіть не акають!
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22.09.2022 17:41 Ответить
Эта многодетная мамаша не понимает,что умереть за путлера большая честь для ее муженька.Жаловаться еще надумала дуреха..
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22.09.2022 18:04 Ответить
А так кричали: можемо павтаріть. Обісралися?
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22.09.2022 18:07 Ответить
поки власної шкури не торкнулось суки раділи що нас вбивають та ******** не зверталися до начальства та не ходили по мітінгах проти війни це і стосуеться всього мордору так і в москві що вчора горланили нет войне не того що не хочуть війни а те що їх самих заберуть за свою шкуру виходили да і то одиниці 300 чоловік на 12 млн москву
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22.09.2022 19:59 Ответить
Здесь один ответ , Чукча, хоть 13 детей , ("Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним") Шаман однако.
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22.09.2022 22:35 Ответить
Атвєтьтє на вапрос...Ти шо, на передачі: Что, Где, Когда???
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22.09.2022 23:27 Ответить
ну подохнет чурка и свиноматка не породит еще одного ыдыйота... и хорошо...
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23.09.2022 05:50 Ответить
 
 