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Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Блоггер также публично оскорблял украинских волонтеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, мужчина снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона. В своих стремах он оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номера автомобилей.

Снятые "сюжеты" преподавал на собственной интернет-платформе и в соцсетях.

"Кремлевские пропагандисты использовали этот контент для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей". А провокационное видео спецслужбы РФ взяли для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевщины. Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку сил обороны", - говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Также смотрите: Троих предателей из Луганщины и Херсонщины будут судить за сотрудничество с оккупантами, - СБУ. ФОТО

Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 01
Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 02
Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 03
Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 04
Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 05
Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 06
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Топ комментарии
+33
Під цей опис підпадають Єрмак, Арахамія і частково Арестович.
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22.09.2022 13:04
+26
Надо сделать так, чтобы свои стрэмы этот блоХер снимал уже из камеры в обнимку с парашей, так каноничнее будет
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22.09.2022 13:03
+25
Під цей підпадають всі слуги , до прикладу Безмозгла , яка ганяється
за журналістами і волонтерами 😡
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22.09.2022 13:08
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Надо сделать так, чтобы свои стрэмы этот блоХер снимал уже из камеры в обнимку с парашей, так каноничнее будет
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22.09.2022 13:03 Ответить
И продолжить его фотосессию из карьера и петушиного угла житомирской четверки.
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22.09.2022 13:18 Ответить
Під цей опис підпадають Єрмак, Арахамія і частково Арестович.
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22.09.2022 13:04 Ответить
Під цей підпадають всі слуги , до прикладу Безмозгла , яка ганяється
за журналістами і волонтерами 😡
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22.09.2022 13:08 Ответить
Гоняется она исключительно за блогерами и журналистами мужского пола. Видимо эта деваха с противозачаточной внешностью в стиле "Квазимода" хочет получить удовлетворение.
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22.09.2022 13:21 Ответить
Маєш рацію 😅схоже на те 😯
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22.09.2022 14:00 Ответить
Ну, Зеля в нас також частково столичний блогер і також ватник
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22.09.2022 13:11 Ответить
І порошенко
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22.09.2022 15:09 Ответить
а яка його інтернет-платформа називається?
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22.09.2022 13:05 Ответить
ДТП Киев юа. Це ж та п@дла Влад Антонов
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22.09.2022 18:44 Ответить
таких ловить не переловить, столько работы на внутреннем фронте
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22.09.2022 13:05 Ответить
Бидляка потрібно взяти під варту щоби не втік 😠
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22.09.2022 13:06 Ответить
гитлера на нього немае
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22.09.2022 13:06 Ответить
ну да, на каждого дурака надо того кого вы Упомнил!!!
а может просто на зону и кофе раз в два дня, а интернет по четвергам?
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22.09.2022 13:08 Ответить
я сам так же не удавшийся художник..попусту расстраченный талант..я б армиями поруководил бы...))
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22.09.2022 14:27 Ответить
может оценят?
приводил седня тут пример как мужики "умертвили" художника, да вы знаешь этот "опус" походу. и потом столько бабла заимели.
А за Гитлера - так я читал как он воевал.... ну это реально почти никто так не смог бы. и если "сравнить" с его оппонентами, то слишком жидко плавает рузвельт и танцует с бутылкой черчилль, а сралин просто в сортире да и только
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22.09.2022 14:41 Ответить
ты о чем он ефрейтер капрал ты его сравниваешь с кадровыми офицерами и дворянами??черчиль окончил военное училище))он граф мальборо
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22.09.2022 16:17 Ответить
так и Калигула оканчивал что то там и был императором, а не графином каким то Мальборо или Бонд и что с этого?)
кадпровым дегенералом и Жуков был - в основном запруживал жд вагонами с получившими стресс нем. пулеметчиками, которых везли освежиться в Альпы и забыть сколько дидов они накосили(христиане типо, грех, даже дидов-атеистов мочить СТОЛЬКО)))
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29.09.2022 09:25 Ответить
куда там Гари поцеру - человек превратился с простого идиота - прямо к подшконарному дворнику. и даже палки не потребовалось.... сначала
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22.09.2022 13:06 Ответить
Судячи з усього, писав у телеграмі. Каналу вже немає. Хто він такий?
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22.09.2022 13:06 Ответить
Хіба не бачите? Влада все зробить щоб ми цього не дізналися і не задавали зайвих питань коли зустрінемо цю падлу на свободі.
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22.09.2022 14:48 Ответить
Влад Антонов
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22.09.2022 18:46 Ответить
Как такое вообще возможно, чтобы после всего случившегося, это жирное чмо могло спокойно существовать в Киеве?
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22.09.2022 13:07 Ответить
блогер-хуегер..пусть теперь снимет как в петушарне живется
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22.09.2022 13:08 Ответить
готовий поспорити, що ця худоба досі дивиться квартал й із задоволенням рже із "шутачєк" про дебілів-западенців, Україну-порно-шльондру та інше, що виробив цей творчий "ансамбль".
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22.09.2022 13:09 Ответить
позбавити громадянства та відправити в расею..... нехай там покалякає про військових ... може у призов попаде.....
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22.09.2022 13:10 Ответить
бородате мудило в підарських штанцях. Посадити його в СІЗО в відповідну камеру щоб його навчили батьківщину любити
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22.09.2022 13:17 Ответить
А чому харю ховаєте? Країна повинна знати таких блохерів... Щоб призукстрічі можна було повчити патріотизму.
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22.09.2022 13:21 Ответить
Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку сил обороны

Що це за *****??? У Києві нікому його **********?
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22.09.2022 13:21 Ответить
Суті наїзда не зрозумів. А що, є адреса, контактні дані, чи хочаб телефон цього підара? Оно навіть ********* зафарбували. Чи по-вашому, у Києві людям більше нема чим зайняться, як шерстить інтернет у пошуках стрімів всяких довбойобів?
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22.09.2022 13:28 Ответить
Напевне, відомий буі до зафарбування. Бо ясно ж, були якісь тьорки з волонтерами.
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22.09.2022 13:30 Ответить
Або є інша версія - сбу робить вигляд що шось робить.
Волонтери не ті люди, які б просто промовчали і не винесли на суспільний розголос таку гніду.
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22.09.2022 13:34 Ответить
влад антов, засновник dtp.kiev.ua.
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22.09.2022 15:02 Ответить
Всех этих любителей рашки нужно сажать в тот-же лагерь, где пленные кацапы сидят. И обменивать их вместе. Просто говорить, что был захвачен в боях.
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22.09.2022 13:27 Ответить
Якщо хтось знає хто це чмо, нехай кине посилання на його блоХерню!
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22.09.2022 13:27 Ответить
Это что влада антова накрыли? А кто будет животных спасть? Видать какае то гамно - крутое или у власти - на него обиделось ....
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22.09.2022 13:33 Ответить
видно його,а животних-кацапорилів тепер ти можеш веселити !
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22.09.2022 13:44 Ответить
Гнилое рыло, закрой свой разбитый телевизор ,ушлепок!
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22.09.2022 14:06 Ответить
я ж не питав,як тебе звати чого представляєшся гнилим рилом ?
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22.09.2022 14:19 Ответить
Верховній Раді України слід невідкладно прийняти закон, який би передбачав процедуру позбавлення громадянства України за співпрацю з ворогом колаборантів і державних зрадників.
Також, треба внести зміни до законів, за якими судам на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, можна проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.
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22.09.2022 13:34 Ответить
Я так розумію, це кабанисько призивного віку. Тоді не розумію, чому він до сих пір вигулюється у спортивному костюмі, а не у броніку під обстрілами таких милих його серцю орків. У окопі він швидко порозумніє.
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22.09.2022 13:34 Ответить
Чекаємо стрім з вибаченнями і каяттям, мовляв, нівінаватая я, прастітє, роднєнькіє, бєс папутал...
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22.09.2022 13:35 Ответить
Бридке, жирне створіння, на тоненьких ножках, в розтягнутих треніках з пузирями на колінах та півним пузом. Типовий шанувальник мокшанії
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22.09.2022 13:36 Ответить
"Йому повідомлено про підозру" - да ну. Как минимум он нарушил закон о защите персональных данных (номера машин, лица физических лиц). Ну это если более серьезных статей не предъявят.
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22.09.2022 13:38 Ответить
... небайдужий громадянин "кидає" інформацію на ватного блогера Стерненку, Стерненко розповідає про це українцям і аж тоді поліція та прокуратура нарешті бачить колаборанта.
А до цього - "какая разніца".
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22.09.2022 13:51 Ответить
ну полиция и прокуратура не всевидящее око саурона. Журналисты и блогеры типа Стерненко для того и существуют, чтобы помогать полиции выявлять предателей, не вижу в этом проблемы, главное чтобы приносило результат.
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22.09.2022 15:19 Ответить
Отп...ть паскуду так,чтобы до конца жизни ссался и срался под себя и мычал а не говорил.
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22.09.2022 13:57 Ответить
Сколько еще такой ваты в Украине? Это эта вата притащила войну в Украину, а теперь еще злорадно снимают видосики. В Украине должны быть проукраинские граждане, как в любой нормальной европейской стране. Нужен Закон о лишении гражданства всех любителей русского мира.
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22.09.2022 14:42 Ответить
Дякую людині, яка відписалася у коментах тут. Цього покидька звати Влад Антов. Він засновник ресурсу dtp.kiev.ua. До речі, уніан про це все написав і чітко вказав його ім'я та прізвище:

https://www.unian.ua/society/vlad-antonov-sbu-zatrimala-vidomogo-blogera-za-strimi-z-diskreditaciyeyu-zsu-novini-kiyeva-11987676.html

Навіщо їх тут приховувати???
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22.09.2022 15:00 Ответить
Таких відразу потрібно позбавляти громадянства і депортувати на підарашу...
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22.09.2022 15:13 Ответить
Он наверное дома сейчас и продолжает свою работу? Потом получит год условно и будет делать тоже самое.,... эх, не будет толку😠😠
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22.09.2022 15:35 Ответить
 
 