Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Блоггер также публично оскорблял украинских волонтеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, мужчина снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона. В своих стремах он оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номера автомобилей.
Снятые "сюжеты" преподавал на собственной интернет-платформе и в соцсетях.
"Кремлевские пропагандисты использовали этот контент для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей". А провокационное видео спецслужбы РФ взяли для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевщины. Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку сил обороны", - говорится в сообщении.
Ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
за журналістами і волонтерами 😡
а может просто на зону и кофе раз в два дня, а интернет по четвергам?
приводил седня тут пример как мужики "умертвили" художника, да вы знаешь этот "опус" походу. и потом столько бабла заимели.
А за Гитлера - так я читал как он воевал.... ну это реально почти никто так не смог бы. и если "сравнить" с его оппонентами, то слишком жидко плавает рузвельт и танцует с бутылкой черчилль, а сралин просто в сортире да и только
кадпровым дегенералом и Жуков был - в основном запруживал жд вагонами с получившими стресс нем. пулеметчиками, которых везли освежиться в Альпы и забыть сколько дидов они накосили(христиане типо, грех, даже дидов-атеистов мочить СТОЛЬКО)))
Що це за *****??? У Києві нікому його **********?
Волонтери не ті люди, які б просто промовчали і не винесли на суспільний розголос таку гніду.
Також, треба внести зміни до законів, за якими судам на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, можна проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.
А до цього - "какая разніца".
https://www.unian.ua/society/vlad-antonov-sbu-zatrimala-vidomogo-blogera-za-strimi-z-diskreditaciyeyu-zsu-novini-kiyeva-11987676.html
Навіщо їх тут приховувати???