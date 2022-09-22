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Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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беспилотник (2095) Крым (26017) Аксенов (360)

В оккупированном Крыму заявили о сбитии трех якобы украинских беспилотников. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Беспилотники сбили в трех районах оккупированного полуострова.

Об этом сообщил марионетка Кремля Аксенов, информирует Цензор.НЕТ

Он утверждает, что российские военные сбили три якобы украинские беспилотники над оккупированным полуостровом.

"Сегодня в трех районах Крыма были сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", – написал Аксенов.

Однако возникает вопрос, если беспилотники украинские, почему на них красные звезды?

В оккупированном Крыму заявили о сбитии трех якобы украинских беспилотников 01

В оккупированном Крыму заявили о сбитии трех якобы украинских беспилотников 02
В оккупированном Крыму заявили о сбитии трех якобы украинских беспилотников 03

Читайте: Кадыров призвал российских губернаторов не ждать решения Кремля о военном положении и начать "самомобилизацию"
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Топ комментарии
+21
Щось видавало ці "українські" безпілотники.) Є підозра що зірки на крилах.)
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22.09.2022 13:30
+20
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22.09.2022 13:45
+10
Точно Украинские со звездами. Еще б курицу мутанта нарисовали.
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22.09.2022 13:32
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та ж ні-33 і два дирижопля
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22.09.2022 13:28 Ответить
точно..а ті дирижбомблі нам німці поставили - відрили на підвалах Третього Рейху
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22.09.2022 13:30 Ответить
маскуються
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22.09.2022 13:29 Ответить
Щось видавало ці "українські" безпілотники.) Є підозра що зірки на крилах.)
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22.09.2022 13:30 Ответить
Це підготовка до їкоїсь ФСБшної провокації. Думаю ,будуть в Криму по цивільним бить і казать ,що це байрактари. Я завжди читав кацапів,бо в них в спецопераціях завжди 2 кроки.
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22.09.2022 13:30 Ответить
ну то так..гексоген позакладают у житлові будинки..можуть ще пару навчальних закладів у заручники взяти..на 7 листопада
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22.09.2022 13:32 Ответить
буде раніше,вони спішать
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22.09.2022 13:33 Ответить
тоді алярмаа..
28 вересня - день працівників атомної промисловості
1 жовтня - день сухопутних військ рф
4 жовтня - День космічних військ
5 жовтня - день вчителя
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22.09.2022 13:48 Ответить
їм треба до референдуму , сьогодні чи завтра вдарять
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22.09.2022 13:50 Ответить
перед рефередумом - хз..а ось під час - ймовірно..але скоріше по виборчіх дільницях
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22.09.2022 13:55 Ответить
Їм більше нема чим зайнятися?
Чи вони вже геть подуріли?
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22.09.2022 13:31 Ответить
Точно Украинские со звездами. Еще б курицу мутанта нарисовали.
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22.09.2022 13:32 Ответить
Штирлиц шел по Берлину и ловил на себе какие то недобрые взгляды немцев. Они что то подозревают, думал Штирлиц. Его выдавала то ли советская форма с звездой на ушанке то ли волочившийся за ним парашют
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22.09.2022 13:35 Ответить
Егот выдавали то ли походка, то ли взгляд, то ли буденовка и парашют за спиной.
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22.09.2022 13:38 Ответить
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22.09.2022 13:45 Ответить
У Мюллера над головой должен быть портрет тов. Сталина.
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22.09.2022 13:58 Ответить
...це якби вони розмовляли в кабінеті Штірліца - тоді да
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22.09.2022 13:59 Ответить
ідіоти...
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22.09.2022 13:37 Ответить
Украинский байрактар в форме персидского хамашеха с красными звёздами на закрылках летел на рассейским крымом. Никогда ещё разведчик не был так близок к провалу.
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22.09.2022 13:37 Ответить
Китайский безпилотник высота 5-7 км время работы около 40 часов. BZK-005 Harbin
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22.09.2022 13:39 Ответить
Сказал же дедушка Си, что Крым наш
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22.09.2022 13:54 Ответить
не факт.
https://en.wikipedia.org/wiki/Harbin_BZK-005
схожі, але не ідентичні.
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22.09.2022 13:55 Ответить
Со звёздами на крыльях 🤦
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22.09.2022 13:41 Ответить
Не підказуйте кацапам чому замість тризуба є "зьвйоздочка"
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22.09.2022 13:43 Ответить
Как говорил владимир ильич: "Конспиуация, батенька!"
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22.09.2022 13:45 Ответить
И один украинский бомбардировщик В-52!
Ну-ну...
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22.09.2022 13:45 Ответить
Кацапоиды искренне не понимают как ето мы различаем их технику и людей от нашей. Пару дней назад кацапоиды делали сюжеты как якобы на паромных переправах, которые бомбят укры, переправляются простые жители Херсона. Их даже ничуть не волновало что пропагандоны показывали стоящие на пароме грузовики Зил *бычок* последней модели и тонированные автобусы *пазик*
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22.09.2022 13:48 Ответить
Чево это за чудо инженерной мысли )
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22.09.2022 13:55 Ответить
Kızılelma будет комплектоваться силовой установкой украинского производства AI-25. Дрон сможет брать на борт до 1 500 кг полезного груза. Взлетная масса беспилотника составляет 6 т. Он способен перемещаться в воздухе на скорости до 800 км/ч.
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22.09.2022 14:04 Ответить
Новый Bayraktar сможет «дать фору» истребителям пятого поколения
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22.09.2022 14:05 Ответить
Технический директор турецкой компании С. Байрактар утверждает, что новый БПЛА сможет конкурировать с истребителями пятого поколения. Более того, при выполнении отдельных боевых задач он будет их превосходить. Топ-менеджер отметил, что по своим скоростным характеристикам Kızılelma будет превосходить все представленные на рынке беспилотники.
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22.09.2022 14:08 Ответить
безпілотники ЗСУ
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22.09.2022 14:19 Ответить
ВВП США - 22,9 триліона USD.
ВВП Німеччини - 6 триліонів USD.
ВВП раші - 1,5 триліона USD.
раша взагалі вміє аналізувати,чи бере нахрапом на авось?
Перестати купувати її енергоносіїї і їй буде гаплик.

Вірим ЗСУ!Разом до Перемоги!
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22.09.2022 14:37 Ответить
https://youtu.be/RZaTBGuJLCc
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22.09.2022 14:43 Ответить
Проект ударного БПЛА. Подробиці від розробників (Зброя та безпека-2021)
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22.09.2022 14:45 Ответить
Пересмотрел достаточно много материалов, но именно такой беспилотник ни среди украинских, ни среди роССийских, ни среди иранских моделей не обнаружил, да впрочем и поиск Гугл по схожести ничего не дал, единственно могу отметить, что у некоторых иранских моделей логика построения хвостового оперения схожа (нижнее положение рамы относительно хвостовых боковых плавников). В общем явно не серийные аппараты и могут быть какого угодно происхождения!!!
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22.09.2022 14:47 Ответить
А це часом не той самий безпілотник, який завдав удар по щтабу чф рф? Називається він SkyEye 5000 mm Pro UAV
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22.09.2022 15:42 Ответить
Штирлиц ходил по рейхсканцелярии с расстегнутой ширинкой, и из нее выглядывали красные трусы. И никто даже не догадывался, что Штирлиц так отмечает Первое Мая.
(с)
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22.09.2022 15:00 Ответить
Проте виникає питання, якщо безпілотники українські, тоді чому на них червоні зірки?


Тому що руки криві. Якщо вже робити провокацію, то якісно у всіх сенсах. І у фоторедакторі фоточки виправити, перж ніж викладати у мережі. Ось так, наприклад:

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22.09.2022 15:32 Ответить
Навіщо підказуєте лаптеноїдам?
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22.09.2022 16:10 Ответить
Цим вже ніхто не скористається )) Новина рощлетілася по всьому Інтернету ))
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22.09.2022 16:18 Ответить
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22.09.2022 16:03 Ответить
беспілотники з двухголовими бройлерами на крилах і з краснимі звьоздамі.... це нова маркіровка українських безпілоьників?
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22.09.2022 16:29 Ответить
 
 