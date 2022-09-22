В оккупированном Крыму заявили о сбитии трех якобы украинских беспилотников. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Беспилотники сбили в трех районах оккупированного полуострова.
Об этом сообщил марионетка Кремля Аксенов, информирует Цензор.НЕТ
Он утверждает, что российские военные сбили три якобы украинские беспилотники над оккупированным полуостровом.
"Сегодня в трех районах Крыма были сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", – написал Аксенов.
Однако возникает вопрос, если беспилотники украинские, почему на них красные звезды?
Топ комментарии
+21 Владимир Кошарюк
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+20 Топ Ган
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+10 MMM YYY f12c8760
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28 вересня - день працівників атомної промисловості
1 жовтня - день сухопутних військ рф
4 жовтня - День космічних військ
5 жовтня - день вчителя
Чи вони вже геть подуріли?
https://en.wikipedia.org/wiki/Harbin_BZK-005
схожі, але не ідентичні.
Ну-ну...
ВВП Німеччини - 6 триліонів USD.
ВВП раші - 1,5 триліона USD.
раша взагалі вміє аналізувати,чи бере нахрапом на авось?
Перестати купувати її енергоносіїї і їй буде гаплик.
Вірим ЗСУ!Разом до Перемоги!
(с)
Тому що руки криві. Якщо вже робити провокацію, то якісно у всіх сенсах. І у фоторедакторі фоточки виправити, перж ніж викладати у мережі. Ось так, наприклад: