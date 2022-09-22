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Последствия удара рашистов по Запорожью: повреждена гостиница, телебашня, электроподстанция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Последствия удара рашистов по Запорожью: повреждена гостиница, телебашня, электроподстанция 01

"По данным следствия, 22 сентября 2022 года около 7:20 российские военные, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили обстрел Запорожья. Ракеты попали в гостинично-ресторанный комплекс, расположенный в центральном парке города, телебашню и электроподстанцию. Погиб мужчина, еще 5 местных жителей получили осколочные ранения. Повреждены более 20 многоэтажек и их придомовая территория, помещения гражданской и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.


Последствия удара рашистов по Запорожью: повреждена гостиница, телебашня, электроподстанция 02
Последствия удара рашистов по Запорожью: повреждена гостиница, телебашня, электроподстанция 03
Последствия удара рашистов по Запорожью: повреждена гостиница, телебашня, электроподстанция 04
Последствия удара рашистов по Запорожью: повреждена гостиница, телебашня, электроподстанция 05
Последствия удара рашистов по Запорожью: повреждена гостиница, телебашня, электроподстанция 06

Также смотрите: Оккупанты нанесли удар по Запорожью, разрушена гражданская инфраструктура, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж (обновлено)

Отмечается, что какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.
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Запоріжжя ждет судьба Харькова если не освободить область
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22.09.2022 14:55 Ответить
Б'ють з під Василівки С-300. Вибухає ще до тривиги🤬
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22.09.2022 15:09 Ответить
Ну що все таки- докликалися "путіна і його асфабадітелей "
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22.09.2022 15:41 Ответить
ти кликав, дурень?
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22.09.2022 15:56 Ответить
Не обовязково кликати *****. Достатньо було проголосувати за Зебіла.
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22.09.2022 18:59 Ответить
От скотиняки !
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22.09.2022 16:23 Ответить
 
 