Последствия удара рашистов по Запорожью: повреждена гостиница, телебашня, электроподстанция. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, 22 сентября 2022 года около 7:20 российские военные, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили обстрел Запорожья. Ракеты попали в гостинично-ресторанный комплекс, расположенный в центральном парке города, телебашню и электроподстанцию. Погиб мужчина, еще 5 местных жителей получили осколочные ранения. Повреждены более 20 многоэтажек и их придомовая территория, помещения гражданской и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.













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Отмечается, что какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.