Новые протесты против мобилизации планируется провести в России. ФОТО

Протесты запланированы на 24 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter движения "Весна".

"Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против", - говорится в сообщении.

Города, в которых планируется проведение протестов, пообещали объявить уже в пятницу, 23 сентября, а конкретные места собрания людей – 24 сентября.

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