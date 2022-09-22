Новые протесты против мобилизации планируется провести в России. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Протесты запланированы на 24 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter движения "Весна".
"Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против", - говорится в сообщении.
Города, в которых планируется проведение протестов, пообещали объявить уже в пятницу, 23 сентября, а конкретные места собрания людей – 24 сентября.
Топ комментарии
+20 mrSmith
показать весь комментарий22.09.2022 16:44
+17 Hanka Panyanka
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показать весь комментарий22.09.2022 16:48
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Пожалуйста, подождите...
Чи то таке, дрібниці?
вже розповідала, повторюсь - в Європі теж саме..Словаччину коли приймали до ЄС одним з пунктів було взяти на утримання ромів..ото їдемо - по одну сторону дороги шось типу занедбане закопчено, але вісять шмотки, коври - сушаться..зима..з вікон дим - питаємо - шо це?? а то цигане житло отримали..для них цілі поселення будували..потім в гіпермаркеті Теско зіткнулись - купа народу з візками несеться і зметають все, нібито чорна п'ятниця - як та сарана..то роми талони прожиткові отоварювали..
нам, доречі, коли той пункт продемонструють?
Подождите, это вы еще каски 45го года не получили)
https://t.me/prankota_ch/17188
Это хорошо, что есть понимание, что это опасно,❗❗❗что никто в Украине не станет с ними возиться и панькаться, и будут тупо уничтожать....
А не как в 14 году на Донбасс, и в феврале 2022...Когда толпами валили в Украину, как на сафари.....пострелять и поохотится на "хахлов"....
Как только кремль заплатит деньги все приедут воевать. Потому что в России очень тяжело найти работу с хорошей зарплатой . А на войне ыи предложили 200-250 тыс . Видимо хотят больше.
20 September, 22:07
Но совершенно неожиданно ответ на этот вопрос - «почему я, ни в чем не виноватый, должен нести ответственность?!» - я обнаружил в книге, которая не имеет вообще никакого отношения ни к войне, ни к Украине, ни к России. Это книга-мотиватор Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофизигма». Книга очень американская, то есть очень пионерская в своем задоре объяснить, как надо жить. Но от других американских книг-мотиваторов отличающаяся в лучшую сторону благодаря тонкости наблюдений и точности обобщений.
И вот что пишет Мэнсон о соотношении вины и ответственности:
«Бывают проблемы, в которых мы не виноваты, но несем за них ответственность. Допустим, однажды утром вы проснулись и обнаружили новорожденного младенца у порога своей квартиры. Вашей вины в этом нет: младенца подбросили не вы. А вот ответственность имеется. Надо срочно решать, что делать. И что бы вы ни выбрали - оставить младенца себе, избавиться от него, оставить на пороге или скормить питбулю, - ваш выбор принесет проблемы, и ответственны за эти проблемы будете именно вы. Мы сплошь и рядом ответственны за ситуации, которые не были нашей виной. Такова жизнь. Вот как можно разграничить эти понятия. Вина имеет отношение к прошлому, а ответственность к настоящему. Вина вытекает из уже сделанного выбора, а ответственность - из выбора, который вы делаете сейчас, каждый день и каждую минуту».
Так что каждый раз, когда вас будет охватывать искушение публично прокричать: «Почему я должен нести какую-то ответственность за войну, если я ни в чем не виноват?! Пусть другие несут!!!» - вспомните картинку, нарисованную Мэнсоном.
24 февраля 2022 года все мы поутру открыли дверь и обнаружили лежащего на пороге младенца.
И это был убитый украинский младенец. Убивший его военный действовал по поручению государства, то есть «просто выполнял приказ», который мы знаем, кто ему отдал.
Вашей вины в смерти ребенка нет, но убитый ребенок - вот он.
Скорее всего, вы не скормите трупик ребенка питбулю, но ответственность за свое поведение вы с этой секунды будете нести. Даже и в том случае, если вы просто отшатнулись и шагнули назад в квартиру, захлопнув дверь внутренней эмиграции. Или, мужественно перешагнув через труп, побежали по обычным делам, сказав себе, что ничего не в силах изменить, а полиция все равно ничего расследовать не будет.
Труп украинского ребенка - на каждом русском пороге.
Вина за труп - на Путине и его команде.
Но ответственность за все дальнейшее - на всех русских.
Из ЖЖ Дм. Губина. ЕЩЕ РАЗ ПРО (КОЛЛЕКТИВНУЮ) ВИНУ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
МОГИЛИZАЦИЯ
Путин, как и ожидалось, принял самое саморазрушительное решение.
Теперь его режим продержится, максимум, до нового года.
Он поднял ставки до мобилизации и ядерной войны.
Даже если за следующий месяц ему удастся набрать в армию еще 300,000 человек, их просто не во что обмундировать, нечем толком экипировать и вооружить и самое главное - их некому обучать.
НАТО не отступит. Поддержка Запада в ближайшие недели вырастет в разы.
С одной стороны гробы в Россию поплывут рекой, с другой стороны дезертирство с поля боя рекой потечет в другую сторону.
Поддерживать войну и даже воевать готовы в основном люди старше 50-ти лет и то на словах.
Но воевать из под палки придется тем, кто воевать не хочет.
С такой мотивацией можно только подавиться семечкой от херсонского арбуза, но не защищать украденный Херсон.
NB: Да и автопром не выдержит. Это ж сколько Калин придется выпустить?
(причому еквіпмент і озброєння ваньок будуть саме такими - жодних поправок на 21 сторіччя уявляти не треба)
1)24.02 - вован красавчик, всех переиграл ;
2) 24.03 - скоро Киев будет наш;
3) 24.04 - так их ребята, мочи хохлов;
4) 24.05 - какая Буча...понаснимают же фашисты...
5) 24.06 - а почему мы не бьём по правительственному кварталу;
6) 24.07 - этот Змеиный, нахер никому не всрался...Зато пацаны живы
5) 24.08 - на этих ох.евших бандеровцев нужно сбросить ядерную бомбу;
6) 24.09 - "Нет могилизации", "Па-зор", "А- тпу-скай"...
7) 24.10 - R.I.P
На хіба йти на акцію непокори, якщо в результаті тупо стоїш і як кончена вівця дивишся як мусара витягають з натовпу людей і пакують їх в автозаки?
Організовує льоша-пірожок. Отже, нам такий виборець не потрібен