Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура. ФОТО

После деоккупации г. Купянска в Харьковской области российские войска сбрасывали авиабомбы на жилые массивы города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

22 сентября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с полицейскими во время осмотра города обнаружили парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500.

Вес боевого заряда одной бомбы достигает полтонны, длина — более двух метров. Среди всех мест, где упали ФАБ-500 – жилые массивы. Оккупанты сбрасывали бомбы прямо на дома", - говорится в сообщении.

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