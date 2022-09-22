Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
После деоккупации г. Купянска в Харьковской области российские войска сбрасывали авиабомбы на жилые массивы города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
22 сентября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с полицейскими во время осмотра города обнаружили парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500.
Вес боевого заряда одной бомбы достигает полтонны, длина — более двух метров. Среди всех мест, где упали ФАБ-500 – жилые массивы. Оккупанты сбрасывали бомбы прямо на дома", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Ihor V
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+3 Юра Малко
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+2 Hanka Panyanka
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То і є для тих тварюк позиції ЗСУ і військо-промислові об`єкти...
Открой карту боевых действий, если глаза еще окончательно не залил, и посмотри, что половина Купянска под нами, половина под орками.
кацапам в бєлгороді прилетіла маленька міна а море кіпішу,
що було б якби така міна до них прилетіла
1 "Бетонобійні" - не "ФАБ" а "БеТАБ"
2 ФАБ-500 означає ЗАГАЛЬНУ ВАГУ ********** Вибухівка складає в ЦІЙ бомбі 300 кг
3 На фотографіях БетАБ-500. "Снаряд оснащен ракетным двигателем с 2,2 килограммами твердого топлива и тормозным парашютом. Данное решение позволяет сбрасывать бомбы с малых высот и осуществлять более точное поражение целей"