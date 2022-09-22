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Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

После деоккупации г. Купянска в Харьковской области российские войска сбрасывали авиабомбы на жилые массивы города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура 01

22 сентября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с полицейскими во время осмотра города обнаружили парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500.

Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура 02

Вес боевого заряда одной бомбы достигает полтонны, длина — более двух метров. Среди всех мест, где упали ФАБ-500 – жилые массивы. Оккупанты сбрасывали бомбы прямо на дома", - говорится в сообщении.

Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура 03

Смотрите также: Обезврежена российская авиабомба ФАБ-500, которая с марта пролежала на крыше девятиэтажки в Харькове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура 04
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Топ комментарии
+16
Лінія фронту тисячі кілометрів. Клістони до с-300, Zeкоманда конфіскувала в частинах ппо перед війною, відповідно десятки машин були небоєздатні. А шилками і осами неможливо закривати такі площі. Зато смєшной прєзідєнт.
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22.09.2022 17:10
+3
СТОП!!! Щось не так!! Арєстовіч,Лєщєнко,Жданов і Наталка Мосійчук вже давно розказали що суперефективна ЗеППО надійно закрила небо,росстервятники зі страхом облітають Україну,а тут якісь бомби....Негайно припиніть оббріхувати Александра Македонського 21 ст. Володю Бонапарта-Зе!!!
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22.09.2022 17:24
+2
дуже сподіваюсь, що ми не віддавали льотчиків..., а може краще в полон їх не брати...
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22.09.2022 17:08
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ПВО?
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22.09.2022 16:54 Ответить
ні не чув
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22.09.2022 16:56 Ответить
Лінія фронту тисячі кілометрів. Клістони до с-300, Zeкоманда конфіскувала в частинах ппо перед війною, відповідно десятки машин були небоєздатні. А шилками і осами неможливо закривати такі площі. Зато смєшной прєзідєнт.
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22.09.2022 17:10 Ответить
Я перепрошую , а що таке клістони?
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26.09.2022 09:44 Ответить
В нього головна задача Зе обiстрать а не на вашi питання вiдповiсти)))) Не питайте бо ще забанять вас, а разом i мене теж з вами)))
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26.09.2022 10:32 Ответить
Вiн i не знає про що вiн пише i що таке клiстони, вiн по методичкi строчє)))
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26.09.2022 10:37 Ответить
зэ-быдло на асфальт потратило
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23.09.2022 13:18 Ответить
ППО?
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22.09.2022 16:58 Ответить
Кілька днів тому кацапські виродки тішились.
https://t.me/skabeevy/9961
То і є для тих тварюк позиції ЗСУ і військо-промислові об`єкти...
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22.09.2022 16:59 Ответить
дуже сподіваюсь, що ми не віддавали льотчиків..., а може краще в полон їх не брати...
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22.09.2022 17:08 Ответить
Обменивали на своих лётчиков.
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22.09.2022 19:26 Ответить
просрала або відсиріла ...а може голодні миші попрацювали
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22.09.2022 17:22 Ответить
СТОП!!! Щось не так!! Арєстовіч,Лєщєнко,Жданов і Наталка Мосійчук вже давно розказали що суперефективна ЗеППО надійно закрила небо,росстервятники зі страхом облітають Україну,а тут якісь бомби....Негайно припиніть оббріхувати Александра Македонського 21 ст. Володю Бонапарта-Зе!!!
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22.09.2022 17:24 Ответить
И нахрена ты тут высрался своим тупым комментом про "ПВО и то, что русня не летает вглубь нашей территории"?

Открой карту боевых действий, если глаза еще окончательно не залил, и посмотри, что половина Купянска под нами, половина под орками.
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22.09.2022 19:03 Ответить
це бл такі ***@ні братья,

кацапам в бєлгороді прилетіла маленька міна а море кіпішу,
що було б якби така міна до них прилетіла
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22.09.2022 17:54 Ответить
Житель вышел , и окуел, от такой почты, возле ворот.
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22.09.2022 18:16 Ответить
Отож треба кацапським льотчикам зір пошкодить перед обміном, і ті полетять
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22.09.2022 18:21 Ответить
Який "ПЕНЬ" писав статтю?
1 "Бетонобійні" - не "ФАБ" а "БеТАБ"
2 ФАБ-500 означає ЗАГАЛЬНУ ВАГУ ********** Вибухівка складає в ЦІЙ бомбі 300 кг
3 На фотографіях БетАБ-500. "Снаряд оснащен ракетным двигателем с 2,2 килограммами твердого топлива и тормозным парашютом. Данное решение позволяет сбрасывать бомбы с малых высот и осуществлять более точное поражение целей"
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22.09.2022 18:56 Ответить
Скільки було бомб? хоч одна вибухнула?
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22.09.2022 21:27 Ответить
Добре що взривателі від часу прийшли у негодність. Те що посіяли кацапи , то їм і повернеться в паРашу.
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23.09.2022 14:13 Ответить
По фоткам кажется что сами бомбы тоже были из бетона.
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03.02.2023 22:15 Ответить
 
 