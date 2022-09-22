Уличную выставку "Рашизм – это..." открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

В столичном Парке Вечной славы открылась уличная выставка "Рашизм - это...". Она направлена на осмысление квази-идеологии современной России, сочетающей идеи фашизма и большевизма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Выставка организована Украинским институтом национальной памяти, Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности, а также Музеем Революции Достоинства.

"Мы хотели показать сущность того зла, с которым сегодня Украина и весь мир столкнулись, и его опасность при дальнейшем развертывании. Мы часто слышим слово "рашизм", но далеко не всегда представляем, что за ним скрывается", - отметил замглавы УИНП Владимир Тылищак.

Выставка представляет восемь стендов с фотофиксациями преступлений РФ в Украине, дополненных текстами на объяснение исторических предпосылок формирования явления "рашизм", методов манипуляции общественным мнением со стороны пропагандистских СМИ, а также описание преступлений, которые захватчики совершили в Украине. Заодно исследователи выделили черты, характеризующие этот режим. В частности, имперский реваншизм, геноцид, "скрепы", "тиранию", "пропаганду", стоящие за мифом о великой российской культуре.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что слово "рашизм" не является окончательным вариантом для обозначения действий захватчиков.

"Мы точно не знаем, каким словом назвать то, что делают россияне. Спустя годы, возможно, придумают другое название. Сейчас термин "рашизм" кажется таким, каким можно назвать это ужасное сочетание большевизма, фашизма, ксенофобии и "скреп"" - всего того , что мы видим в Мариуполе, Буче, в городах, которые подвергаются обстрелам на днях - в Запорожье, Николаеве", - отметил Ткаченко на открытии выставки.























