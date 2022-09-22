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Уличную выставку "Рашизм – это..." открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В столичном Парке Вечной славы открылась уличная выставка "Рашизм - это...". Она направлена на осмысление квази-идеологии современной России, сочетающей идеи фашизма и большевизма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Выставка организована Украинским институтом национальной памяти, Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности, а также Музеем Революции Достоинства.

"Мы хотели показать сущность того зла, с которым сегодня Украина и весь мир столкнулись, и его опасность при дальнейшем развертывании. Мы часто слышим слово "рашизм", но далеко не всегда представляем, что за ним скрывается", - отметил замглавы УИНП Владимир Тылищак.

Выставка представляет восемь стендов с фотофиксациями преступлений РФ в Украине, дополненных текстами на объяснение исторических предпосылок формирования явления "рашизм", методов манипуляции общественным мнением со стороны пропагандистских СМИ, а также описание преступлений, которые захватчики совершили в Украине. Заодно исследователи выделили черты, характеризующие этот режим. В частности, имперский реваншизм, геноцид, "скрепы", "тиранию", "пропаганду", стоящие за мифом о великой российской культуре.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что слово "рашизм" не является окончательным вариантом для обозначения действий захватчиков.

"Мы точно не знаем, каким словом назвать то, что делают россияне. Спустя годы, возможно, придумают другое название. Сейчас термин "рашизм" кажется таким, каким можно назвать это ужасное сочетание большевизма, фашизма, ксенофобии и "скреп"" - всего того , что мы видим в Мариуполе, Буче, в городах, которые подвергаются обстрелам на днях - в Запорожье, Николаеве", - отметил Ткаченко на открытии выставки.

Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 01
Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 02
Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 03
Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 04
Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 05
Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 06
Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 07
Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 08
Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 09
Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 10
Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 11
Уличную выставку Рашизм – это... открыли в Киеве 12
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Топ комментарии
+10
Ткаченко в отставку
На фига киянам эта выставка ? Киевляне и без неё в курсе рашки - убийцы
Ее надо делать в странах Европы . Но он занимается типичным очковтирательством ‼️‼️‼️
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22.09.2022 18:20
+5
Прекрасно о кацапах рассказывает историк Александр Палий. Кацапы - это озверевшее племя, отставшее в развитии от украинцев на 5-6 тыс лет .

В то время , как на територии Украины существовала земледельческая цивилизация - 6- 2 тыс до н э, над территорией московии был ледник ( оттуда и болота ) .

если украинцы - земледельцы 7 тыс лет, то московиты существуют не более 2 тыс лет и занимались СОБИРАТЕЛЬСТВОМ В ЛЕСАХ И ОХОТОЙ ( а попутно и людоедством)
И вот это звериное племя своей звериной жестокостью уничтожает соседей и прирастает землей.

НА ХРЕНА изучать их идеологию ? Она всем разумным ясна- убивать и воровать у соседей

а вот рассказать цивилизованным странам , что кацапы - людоеды , минкульт может , НО НЕ ХОЧЕТ , бо он пророссийский
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22.09.2022 18:46
+3
Интресно сколько он грошей на цю ферню и истратил
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22.09.2022 18:21
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22.09.2022 18:05 Ответить
Ткаченко в отставку
На фига киянам эта выставка ? Киевляне и без неё в курсе рашки - убийцы
Ее надо делать в странах Европы . Но он занимается типичным очковтирательством ‼️‼️‼️
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22.09.2022 18:20 Ответить
Интресно сколько он грошей на цю ферню и истратил
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22.09.2022 18:21 Ответить
Если в самом деле интересно,зайдите на сайт министерства,вряд ли это секрет.А изучать их идеологию нужно,она не случайно возникла на ровном месте,тянется еще от царей-батюшек.После войны они никуда не денутся,будут жить рядом с нами.Лет через тридцать появится новый путин с новой редакцией старой идеологии,и нужно его вычислить в самом начале,здесь теория и поможет.
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22.09.2022 18:35 Ответить
Прекрасно о кацапах рассказывает историк Александр Палий. Кацапы - это озверевшее племя, отставшее в развитии от украинцев на 5-6 тыс лет .

В то время , как на територии Украины существовала земледельческая цивилизация - 6- 2 тыс до н э, над территорией московии был ледник ( оттуда и болота ) .

если украинцы - земледельцы 7 тыс лет, то московиты существуют не более 2 тыс лет и занимались СОБИРАТЕЛЬСТВОМ В ЛЕСАХ И ОХОТОЙ ( а попутно и людоедством)
И вот это звериное племя своей звериной жестокостью уничтожает соседей и прирастает землей.

НА ХРЕНА изучать их идеологию ? Она всем разумным ясна- убивать и воровать у соседей

а вот рассказать цивилизованным странам , что кацапы - людоеды , минкульт может , НО НЕ ХОЧЕТ , бо он пророссийский
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22.09.2022 18:46 Ответить
100%, це зелупі треба показувати, бо він все намагався ***** у вічко подивитись
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22.09.2022 18:39 Ответить
Готуються вже до виборів - війна іх не цікавить !
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22.09.2022 23:32 Ответить
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру.
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
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22.09.2022 18:41 Ответить
Рашизм это попытка людоедов мимикрировать сходство с цивилизованными людьми.
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22.09.2022 18:52 Ответить
Ткаченко там рядом повесить. Вверх ногами.
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22.09.2022 20:03 Ответить
Министр культуры выглядит как привокзальный бомж

Для сравнения, мужычок на фото №5 одет в такой же комплект одежды, но выглядит деятелем культуры при этом
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22.09.2022 22:04 Ответить
 
 