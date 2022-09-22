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Украинские воины затрофеили российскую переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские воины затрофеили современную вражескую переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

Украинские воины затрофеили российскую переносную станцию наземной разведки Кредо-М1 01

Переносная станция наземной разведки "Кредо-М1" принята на вооружение ВС РФ в 2002 году. Она обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат движущихся наземных, воздушных и надводных целей и корректировку огня артиллерии в любое время суток и времени года, в частности, при отсутствии оптической видимости (туман, дождь, метель, во время опыления или задымления атмосферы ).

"Кредо-М1" обеспечивает цветовую кодировку целей, ввод цифровой карты местности, формирование контрольных рубежей и запрещенных зон, а также автоматическую выдачу сигнала тревоги при их нарушении. Основная функциональная особенность радара - способность выделять информацию о движущихся целях на фоне разнообразного ландшафта (кустарники, травяной покров) и местных предметов, а также применения унифицированного пульта управления с цветным 11-дюймовым дисплеем и функциональной клавиатурой.

Параболическая антенна этого радиолокатора установлена ​​на треноге, другая аппаратура спрятана в блоках, в частности, на котором высвечивается изображение местности, за которой ведется наблюдение.

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Украинские воины затрофеили российскую переносную станцию наземной разведки Кредо-М1 02

Переносная станция разведки "Кредо-М1" после обнаружения наземных или надводных объектов способна сопровождать их в секторах обзора 12-180 градусов на дальностях от 200 метров до 32 километров, при этом луч радиолокатора можно отклонять вверх и вниз на 18 градусов. С помощью этой станции боевые машины, например, бронетранспортеры или танки определяют на дистанциях до 16 км, человека – 7-8 км, грузовой автомобиль – до 32 км, разрыв артиллерийского снаряда – до 5 км. Вес станции составляет 51 кг, поэтому для ее переноса необходимо 2-3 бойца, для обслуживания комплекса хватает одного военного. От аккумулятора станция может работать до 24 часов.
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Топ комментарии
+22
класна штука..Їх з початку війни декілька штук затрофеїли. але якого х...в ЗСУ таких немає?
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22.09.2022 18:33
+21
А наші пропагандони ******* розказувати лише про відсталість паРаші у технічному плані. Узнаємо про технічні переваги тільки з роповідей про захоплену техніку ворога.
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22.09.2022 18:40
+21
того що ці тварюки готувались до війни, а наши президенти кравчук, кучма, ющенко, яник, зелень, що робили з української Армії? зараз ЗСУ це заслуга Порошенка. зеленський за 3 роки нашу Армію гнобив, але війна з рашкою не дала довести зеленому зробити свою чорну справу. тому поки немає подібних радарів і ще багато чого, але будуть після перемоги наши розробки.
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22.09.2022 19:01
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Очередная аналоговнетная херня)))
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22.09.2022 18:32 Ответить
класна штука..Їх з початку війни декілька штук затрофеїли. але якого х...в ЗСУ таких немає?
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22.09.2022 18:33 Ответить
випередив, також хотів задати це запитання, навіть якщо ця штука злизана з закордонних аналогів, і якщо зроблена з китайських компонентів,все одно вона у них є
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22.09.2022 18:35 Ответить
є американські радари..
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22.09.2022 18:36 Ответить
американські радари це зрозуміло,а своїх чого немає? кацапи то тупі, свого нічого придумати не можуть,але беруть злизують технології у інших як китайці і виробляють у себе своє, і це не тільки в військовій тематиці, у них є злизаний з західних браузерів яндекс.браузер, злизане з убера яндекс.таксі, злизане з фейсбука в контакте і однокласники і так далі,все у них злизане з чужого,але своє, а у нас ніколи і не намагалися чогось подібного робити,скільки років чуть не вся Україна сиділа в цьому вконтакті тому що не було нормальних українських алтернатив, і лише після заборони його на території України багато перйшли на фейсбук, але багато і дотепер користується через ВПН
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22.09.2022 18:43 Ответить
і хотів ще додати,що коли не було свого українського,всі шукали інші варіанти чим можна було б користуватися, і брали і користувалися російськими продуктами які були злизані у заходу,але де уже була їхня пропаганда "братских народов", "великой страны" і так далі, я називаю це "повзучою асиміляцією" расеєю України,яка відбувалася усі роки незалежності,і в цьому винна не тільки расєя,а і у нас,тому що розвиватися самостійно,робити щось своє українське,для чого питається,якщо кожен знає російську і може зайти у вконтакте без проблем наприклад,що усі і робили
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22.09.2022 18:57 Ответить
тут пояснення просте: безмежні фінансові можливості країни-бензоколонки, які стимулюють вигадувати будь які можливості і проекти щоб розпиляти бабло з одного боку і обмеженні ресурси, натомість бажання їх розпиляти будь на чому крім оборонки, з другого(нашого) боку...
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22.09.2022 19:19 Ответить
Зачем вы набиваете русский текст и суёте его в гугл переводчик для перевода на украинский??
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22.09.2022 20:29 Ответить
чого свого немає?коли малоросів у президенти перестануть обирати ось тоді будуть радари і нептуни і ще багато чого!
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22.09.2022 21:02 Ответить
потому что яндекс, вконтакте и одноклассники - это гебешные инструменты контроля кацапског наседения. Украина - не гб-шная страна, нам достаточно гугла и фейсбука - ферштейн? такие проекты на 40 млн юзеров не окупаются

может у Германии или Франции есть свой фейсбук или одноклассники? отож!
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22.09.2022 21:29 Ответить
" Украина - не гб-шная страна" --- і це причина для того щоб не робити своє? Геніальна логіка, а ти в курсі,що фейсбук,телеграм,інстаграм і так далі банить досить багато наших людей які просто постять різні проукраїнські пости, тільки тому,що це на їхню думку вони порушують їхні правила,і це все дуже дивно виглядає і там відверто також посмерджує расейськими лаптями, так чому не створити свої соцмережі де можна популяризувати Україну,українське,постити проукраїнські пости і не боятися що їх забанять?

"такие проекты на 40 млн юзеров не окупаются" --- от краще не говори те,в чому не розбираєшся,реально

"может у Германии или Франции есть свой фейсбук или одноклассники?" --- Sky Rock - найпопулярніша соцмережа у Франції яка користується популярністю не тільки там а й у Швейцарії і Бельгії, Studiverzeichnis - а це найпопулярніша соцмережа в Німеччині, отож,отож
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22.09.2022 21:44 Ответить
того що ці тварюки готувались до війни, а наши президенти кравчук, кучма, ющенко, яник, зелень, що робили з української Армії? зараз ЗСУ це заслуга Порошенка. зеленський за 3 роки нашу Армію гнобив, але війна з рашкою не дала довести зеленому зробити свою чорну справу. тому поки немає подібних радарів і ще багато чого, але будуть після перемоги наши розробки.
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22.09.2022 19:01 Ответить
так, так..але все ж таки чому нема радарів а Порошенко був і все заїбато?!
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22.09.2022 19:21 Ответить
як ти думаєш, 5 років каденції це багато чи мало? у 14 році ЗСУ практично не було, добробати у капцях воювали і відстояли Україну від той навали. тоді не до радарів було. спитай чому за 3 роки у зеленого нема цих радарів.
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22.09.2022 19:36 Ответить
ну що за манера займатись підміною понять? Та можна у Зе питати за 3 роки і у Петра за 5 і у Кучми за 10...мабуть тільки у Яника нема про що питати...тільки Державі якій понад 30 років від цього не легше
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22.09.2022 22:02 Ответить
це не підміна поняття, а об'єктивний погляд, тому що при Порошенко Армія почала зростати, коли всі інши її розкрадали, економіка піднімалась чи може ти іншої думки. але 73% цього не побачили або сміху захотіли? смійтесь зебіли і далі.
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22.09.2022 22:32 Ответить
розберись чим "суб'ективний" відрізняється від "об'єктивний". Хоча може людині яка не пише своє прізвище та ім'я з великої літери це і не потрібно...
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22.09.2022 22:43 Ответить
Дивiться яких пiд@рiв тримають на цензорi в час вiйни! Дивiться що вони пишуть!
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26.09.2022 10:57 Ответить
"Укрспецтехніка" розробила нову станцію повітряної та наземної розвідки дальністю до 60 км - мабуть асфальтом вести розвідку краще.
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22.09.2022 19:01 Ответить
Не очень. Судя по ролику - холмистая местность этим радаром не просматривается совсем - а холмов у нас хватает.
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22.09.2022 20:38 Ответить
а така місцевість НІЯКИМ радаром не проглядається))) американським теж,фізику ще поки що ніхто не обманув)))
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22.09.2022 21:39 Ответить
Якому ще ролику? Де ролик на станцію повітряної та наземної розвідки дальністю до 60 км ?
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22.09.2022 21:55 Ответить
Вгадай-те!
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22.09.2022 19:49 Ответить
комплекс Джеб нашого виробництва,після того як захейтили усі "правдоруби" бронемашину Тритон,бо бачте вона з Кузні,і Джеб перестали закуповувати,а їх мало бути більше півсотні для прикордонників,а потім ще біхус насрав і повсьому
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22.09.2022 21:37 Ответить
Зате в нас э дороги, в них нема😁
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22.09.2022 21:46 Ответить
Невже, Стефанчук -Зеленський, разом з тараном, саботували 3 роки таке озброєння для ЗСУ!!!
Дбр та НАБУ разом із купою право похоронних оргАнів «нічого не чують і дивно мовчать» під час воєнного стану в Україні !!!
ДБР то клістрони познімаємо з РЛС ППО перед агресією рашистів проти України !!!
Кругова порука привладних зашкалює…. Оманщина зобов'язує !!,
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23.09.2022 00:11 Ответить
Для тех у кого нет дронов создана эта станция
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22.09.2022 18:37 Ответить
В дощ, сніг, туман та ще й вночі дрон досраки.
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22.09.2022 19:58 Ответить
дрон мобільний а з тою станцією сидиш ніби як китаєць на березі річки і чекаєш чекаєш чекаєш,..в той час як дрон облетить все і зафіксує що є. а щодо ночі чи туману - так не беріть дешманське з аліекспресу
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22.09.2022 20:07 Ответить
ви хочете збрехати, що дрон не залежить від погодних умов?
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22.09.2022 21:49 Ответить
Не зависит. Если он конечно не made in china.

Возможность работы в непогоду просто закладывается на этапе разработки. Принципы те же, но чуть другие материалы и соответственно чуть другое ПО, которое такое же самое, но учитывает изменения окружающей среды.

Если по-человечески, то внепогодный дрон отличается от остальных только тем, что он знает что он внепогодный
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22.09.2022 22:06 Ответить
парень, у тебя с головой всё в порядке? как могут "чуть другие материалы и соответственно чуть другое ПО" помочь объективу камеры дрона видеть сквозь плотный туман?
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23.09.2022 09:44 Ответить
А наші пропагандони ******* розказувати лише про відсталість паРаші у технічному плані. Узнаємо про технічні переваги тільки з роповідей про захоплену техніку ворога.
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22.09.2022 18:40 Ответить
ruskij , tvaji prapagandisti ta da , nu i ti ni promah........
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22.09.2022 18:45 Ответить
на бумаге она работает ого-го, но лечится противорадарной ракетой и даже без ракеты её захватили
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22.09.2022 19:01 Ответить
ну це зрозуміло,а поки туди ракета не прилетіла,знаєш скільки з допомогою цієї штуки це можна біди наробити і скільки наших людей можуть загинути?
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22.09.2022 19:05 Ответить
знаю: не скільки
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22.09.2022 21:33 Ответить
а я знаю зовсім протилежне
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22.09.2022 21:53 Ответить
так і є,у нас від 2014 року тільки те й робили що говорили по всіх ресурсах людям,що у кацапів нічого не їде,все глохне,нічого не стріляє,ракети падають і так далі,я не говорю,що у них немає таких проблем і старої техніки і так далі,але навіть зброя 60х років може знищувати і вбивати, а у нас закидали шапками,розслабили суспільство,а тепер в результаті ми бачимо купу знищених міст і сіл,купу вбивтих наших людей які модливо повірили в те що не варто особливо то і переживати
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22.09.2022 19:09 Ответить
про "шапки" це влучно, але зрада-зрадонька тут на першому місці!
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22.09.2022 19:23 Ответить
Ваши это чьи? Руснявые?
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22.09.2022 20:02 Ответить
вчерашний день...
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22.09.2022 18:43 Ответить
хаймарси позавчорашній (західний) день, але як працюють!
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22.09.2022 18:52 Ответить
разве такое можно сравнивать
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22.09.2022 18:55 Ответить
а я хіба порівнюю? просто констатація фактів)
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22.09.2022 19:04 Ответить
У тебя констатация зрады
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22.09.2022 20:03 Ответить
ню, ню... в чому зрада, в тому що параша не дотягує навіть до позавчорашніх технологій, чи в тому, що Україна не отримує сьогоденніх?
зрада в хворій голові, котра не може критично подивитися на навколишній світ. О де зрада, такі макітри породжують зраду на рівному місці, а потім зкидають з хворої голови на здорову)))
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22.09.2022 21:12 Ответить
Дивіться, Пуйло підписав указ про мобілізацію в день миру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83
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22.09.2022 18:47 Ответить
Фильм "Гений" с Абдуловым. Как кавказских лохов развели "компакт-параболиками".
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22.09.2022 18:50 Ответить
Что рашист не пропьет, он про.. т.
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22.09.2022 18:57 Ответить
якщо вона фонить хвилями любої частоти то саме для неї є чудові ракети які летять на випромінювання такої апаратури ...
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22.09.2022 20:26 Ответить
Фонит. Но у нее небольшие размеры, и даже ракетой ее трудно будет вывести из строя.
У нас в могилянку прилетала крылатая ракета, одна аудитория в пух и прах, в соседней аудитории даже бумага в принтере осталась.
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22.09.2022 22:09 Ответить
Небольшие размеры - маленький фон - дальность никакая ))) Не надо говорить БРЕД разработчику таких систем , кушай мороженку ))) Законы физики никто не отменял , в лесу такую систему не поставишь она и на 500 метров НИЧЕГО не увидит в принципе , а на горе / холме ее видно сразу ...
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22.09.2022 23:18 Ответить
Разработчик таких систем, ты хоть в школе учился ?
Если нет - то иди хотя бы загугли ради приличия, как СВЧ распространяется в атмосфере.

После того как загуглишь это - загугли почему фазированные антенные решетки поднимают повыше.

Приду - проверю.
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23.09.2022 00:33 Ответить
Сраный китайский LoRa габаритов esp8266 (3х3 см) - бьет на 5 км. На дипольной антенне, 433 Мгц, 20 дБм. Штука которая питается от 2032-батарейки, ага.

Пятиваттный нищебродский баофенг в пределах прямой видимости бьет на 100 километров, тоже примерно 400-500Мгц, а это еще даже не СВЧ.

Так что сорян, теоретик, война закончится - на пересдачу!
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23.09.2022 00:45 Ответить
вона малопотужна,радіус виявлення досить малий,це треба знати де вона приблизно хоча б знаходиться щоб уже туди ракетою шмаляти.
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23.09.2022 00:36 Ответить
Дело даже не в мощности, а в направленности. Упрощенно говоря, ее луч может двигаться параллельно земле на высоте метра-двух. Локатор (чтоб ее обнаружить) должен стоять примерно на пути следования этого луча.

Так что хоть и технологично и у нас такого нет, но по факту говно. Дрон лучше.
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23.09.2022 00:50 Ответить
Аналоговнет, как обычно?
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24.09.2022 00:39 Ответить
 
 