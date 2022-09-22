Украинские воины затрофеили российскую переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские воины затрофеили современную вражескую переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".
Переносная станция наземной разведки "Кредо-М1" принята на вооружение ВС РФ в 2002 году. Она обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат движущихся наземных, воздушных и надводных целей и корректировку огня артиллерии в любое время суток и времени года, в частности, при отсутствии оптической видимости (туман, дождь, метель, во время опыления или задымления атмосферы ).
"Кредо-М1" обеспечивает цветовую кодировку целей, ввод цифровой карты местности, формирование контрольных рубежей и запрещенных зон, а также автоматическую выдачу сигнала тревоги при их нарушении. Основная функциональная особенность радара - способность выделять информацию о движущихся целях на фоне разнообразного ландшафта (кустарники, травяной покров) и местных предметов, а также применения унифицированного пульта управления с цветным 11-дюймовым дисплеем и функциональной клавиатурой.
Параболическая антенна этого радиолокатора установлена на треноге, другая аппаратура спрятана в блоках, в частности, на котором высвечивается изображение местности, за которой ведется наблюдение.
Переносная станция разведки "Кредо-М1" после обнаружения наземных или надводных объектов способна сопровождать их в секторах обзора 12-180 градусов на дальностях от 200 метров до 32 километров, при этом луч радиолокатора можно отклонять вверх и вниз на 18 градусов. С помощью этой станции боевые машины, например, бронетранспортеры или танки определяют на дистанциях до 16 км, человека – 7-8 км, грузовой автомобиль – до 32 км, разрыв артиллерийского снаряда – до 5 км. Вес станции составляет 51 кг, поэтому для ее переноса необходимо 2-3 бойца, для обслуживания комплекса хватает одного военного. От аккумулятора станция может работать до 24 часов.
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может у Германии или Франции есть свой фейсбук или одноклассники? отож!
"такие проекты на 40 млн юзеров не окупаются" --- от краще не говори те,в чому не розбираєшся,реально
"может у Германии или Франции есть свой фейсбук или одноклассники?" --- Sky Rock - найпопулярніша соцмережа у Франції яка користується популярністю не тільки там а й у Швейцарії і Бельгії, Studiverzeichnis - а це найпопулярніша соцмережа в Німеччині, отож,отож
Дбр та НАБУ разом із купою право похоронних оргАнів «нічого не чують і дивно мовчать» під час воєнного стану в Україні !!!
ДБР то клістрони познімаємо з РЛС ППО перед агресією рашистів проти України !!!
Кругова порука привладних зашкалює…. Оманщина зобов'язує !!,
Возможность работы в непогоду просто закладывается на этапе разработки. Принципы те же, но чуть другие материалы и соответственно чуть другое ПО, которое такое же самое, но учитывает изменения окружающей среды.
Если по-человечески, то внепогодный дрон отличается от остальных только тем, что он знает что он внепогодный
зрада в хворій голові, котра не може критично подивитися на навколишній світ. О де зрада, такі макітри породжують зраду на рівному місці, а потім зкидають з хворої голови на здорову)))
У нас в могилянку прилетала крылатая ракета, одна аудитория в пух и прах, в соседней аудитории даже бумага в принтере осталась.
Если нет - то иди хотя бы загугли ради приличия, как СВЧ распространяется в атмосфере.
После того как загуглишь это - загугли почему фазированные антенные решетки поднимают повыше.
Приду - проверю.
Пятиваттный нищебродский баофенг в пределах прямой видимости бьет на 100 километров, тоже примерно 400-500Мгц, а это еще даже не СВЧ.
Так что сорян, теоретик, война закончится - на пересдачу!
Так что хоть и технологично и у нас такого нет, но по факту говно. Дрон лучше.