США готовят к отправке новую партию боеприпасов для ВСУ, - Пентагон. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны США готовится отправить еще одну партию боеприпасов в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает пресс-служба Пентагона.
"Пилоты, прибывшие на базу военно-воздушных сил Дувр в Делавере, загружают направляющиеся в Украину пакеты боеприпасов на C-17 Globemaster III в рамках миссии помощи в безопасности", - говорится в сообщении.
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і ракет, хоча б штук 500 на 80-150-200 км закиньте туди
наперед спасибі вам )
https://www.unian.ua/world/nato-mozhe-zavdati-preventivnogo-udaru-po-putinu-ekspert-nazvav-umovu-video-11988048.html
Гм..в мене ще краще ніж у Світана вийшло...)
(З анекдоту про Чапаєва)
фсбшна контора працює на залякування.
Выбирай выражения, короче говоря.
подяка за всебічну підтримку та допомогу уряду США та американським громадянам