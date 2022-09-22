США готовят к отправке новую партию боеприпасов для ВСУ, - Пентагон. ФОТО

Министерство обороны США готовится отправить еще одну партию боеприпасов в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает пресс-служба Пентагона.

"Пилоты, прибывшие на базу военно-воздушных сил Дувр в Делавере, загружают направляющиеся в Украину пакеты боеприпасов на C-17 Globemaster III в рамках миссии помощи в безопасности", - говорится в сообщении.

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